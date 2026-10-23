పోలీసుల సంయమనాన్ని బలహీనతగా భావించవద్దు - కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం: డీజీపీ
ఎన్నికల్లో చట్టబద్ధంగా పాల్గొనే ప్రతి ఒక్కరి హక్కుకు రక్షణ కల్పిస్తామని డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై ఆయన కార్యాలయం కీలక ప్రకటన వెలువరించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 10:44 PM IST
DGP on Violence in Local Lody Elections : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను చట్టబద్ధంగా, శాంతియుతంగా నిర్వహించేందుకు పోలీస్ శాఖ సిద్ధమైంది. ఎన్నికల ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించినా, ఓటర్లను అభ్యర్థులను బెదిరించినా ఎంతటి వారినైనా సహించేది లేదని డీజీపీ హరీష్కుమార్గుప్తా స్పష్టమైన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రాజకీయ పలుకుబడి, హోదా, జనసమీకరణ బలం ఉన్నంత మాత్రాన చట్టం నుంచి ఎవరూ రక్షణ పొందలేరని తేల్చిచెప్పారు. అభ్యర్థులు నిరాటంకంగా నామినేషన్లు వేసేలా పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తామని, హింసకు ప్రేరేపించే వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నామినేషన్ల ప్రక్రియ అత్యధిక ప్రాంతాల్లో స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరిగినప్పటికీ 8 జిల్లాల్లో మొత్తం 14 ఎన్నికల సంబంధిత అవాంఛనీయ ఘటనలు నమోదయ్యాయని చెప్పారు. పల్నాడు, కడప జిల్లాల్లో మూడు చొప్పున ఘర్షణలు జరిగాయన్న ఆయన అనంతపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో రెండు చొప్పున ఘర్షణలు, తిరుపతి, కర్నూలు, అన్నమయ్య, మార్కాపురం జిల్లాల్లో ఒక్కో ఘర్షణ కేసు నమోదయ్యాయని వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు 14 కేసుల్లో 17 మంది నిందితులను గుర్తించామని మిగిలిన వారి కోసం దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశామని చెప్పారు. సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో అదనపు బలగాలను మోహరించినట్లు డీజీపీ వెల్లడించారు.
నిష్పాక్షికంగా, కఠినంగా వ్యవహరిస్తాం : శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ కోసం తీసుకుంటున్న నివారణాత్మక చర్యలపై డీజీపీ కీలక వివరణ ఇచ్చారు. కేవలం రాజకీయ అనుబంధం లేదా పోటీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎవరిపైనా కేసులు పెట్టడం లేదని నిబంధనల ప్రకారమే, తగిన ఆధారాలు ఉన్నప్పుడే ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు పోలీసులు సమాచారాన్ని ఉంచుతున్నారని తెలిపారు. సంఘటనా స్థలంలో లేకపోయినా వెనుక ఉండి నడిపించే సూత్రధారులను, సామగ్రి సమకూర్చే వారిని వదిలిపెట్టమని డీజీపీ హెచ్చరించారు. అల్లర్లకు ప్రణాళికలు వేసే వారిని గుర్తించేందుకు సీసీటీవీ రికార్డులు, డ్రోన్ విజువల్స్, బాడీ కెమెరా రికార్డింగులు, మీడియా క్లిప్పింగులను క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీలు, సభలు, లౌడ్స్పీకర్ల వినియోగం తప్పనిసరిగా ముందస్తు అనుమతులకు మరియు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ మార్గదర్శకాలకు లోబడి ఉండాలని స్పష్టం చేశారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే అనుమతులు రద్దు చేయడమే కాకుండా చట్టపరమైన చర్యలు ఉంటాయన్నారు. రేంజ్ డీఐజీలు, ఐజీలు, ఎస్పీలు స్వయంగా క్షేత్రస్థాయి భద్రతను పర్యవేక్షించాలని ఆదేశించారు. ఇంకా ఎన్నికల్లో చట్టబద్ధంగా పాల్గొనే ప్రతి ఒక్కరి హక్కుకు రక్షణ కల్పిస్తామని స్పష్టం చేశారు. మూక హింస, బెదిరింపులు, చట్టబద్ధమైన ఆదేశాలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. బైండోవర్ చర్యలు కేవలం శాంతిభద్రతల కోసమేనన్న డీజీపీ పోటీ చేసే అభ్యర్థుల అర్హతకు ఎలాంటి భంగం కలగదని స్పష్టం చేశారు. ప్రతి ప్రచార కార్యక్రమం, ర్యాలీ అనుమతులకు లోబడే జరగాలని పోలీసుల సంయమనాన్ని బలహీనతగా భావించవద్దని సూచించారు. నిష్పాక్షికంగా, కఠినంగా వ్యవహరిస్తామని డీజీపీ తెలిపారు.
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