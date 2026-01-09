ETV Bharat / state

సాంకేతికత వినియోగంలో ముందున్న పోలీసు డిపార్ట్​మెంట్​ - 'రేస్​' వాహనాలను ప్రారంభించిన డీజీపీ

పోలీసు శాఖకు విశ్వసనీయ సమాచార వ్యవస్థను అందించే రేస్ - నిరంతర సమాచారాన్ని అందించడమే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యమని వెల్లడించిన డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా

DGP Harishkumar Gupta on RACE Aims
DGP Harishkumar Gupta on RACE Aims (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

January 9, 2026

DGP Harishkumar Gupta on RACE Aims: ఏపీ పోలీసులకు దేశంలో ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. మెరుగైన పోలీసింగ్ విధానాలతో పాటు ఎప్పటికప్పుడు కొత్త విభాగాల ఏర్పాటు, సాంకేతికత వినియోగంలో తమదైన ముద్ర వేశారు. ఇటీవల కాలంలో అన్ని రంగాలకు విస్తరిస్తున్న కృత్రిమమేథను పోలీస్ శాఖలోనూ వినియోగించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఇందులో భాగంగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా నూతన వాహనాలు, ఆధునిక కమ్యూనికేషన్ పరికరాలను రాష్ట్రంలోని ప్రధానంగా 8 జిల్లాల కోసం ప్రారంభించారు.

వీటి ద్వారా అడవులు, కొండ ప్రాంతాలు, దూర ప్రాంతాలు, తీరప్రాంతాలు, ప్రకృతి విపత్తులకు లోనయ్యే ప్రాంతాల్లో వాణిజ్య మొబైల్ నెట్‌వర్క్​లు తరచూ విఫలమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో వీటిని పూర్తి స్థాయిలో అదుపులోనికి తీసుకొచ్చేందుకు పోలీసు శాఖకు నిరంతర, విశ్వసనీయ సమాచార వ్యవస్థను అందించడమే రేస్ (Remote Area Communication Enhancement) ప్రాజెక్ట్ ప్రధాన లక్ష్యమని ఈ సందర్భంగా డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా తెలియజేశారు.

అందుబాటులో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ: ఈ రేస్ వాహనం ఒక స్వతంత్ర, చలనం కలిగిన మొబైల్ కమ్యూనికేషన్ కేంద్రంగా పని చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనైనా కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ అందుబాటులో ఉండేలా రూపొందించబడిందని డీజీపీ హరీశ్​ కుమార్ గుప్తా స్పష్టం చేశారు. 2018-19 సంవత్సరంలో ఎంవోపీఎఫ్ (MOPF) బడ్జెట్ కింద 2.13 కోట్ల వ్యయంతో 9 జిల్లాలకు ఫోర్ వీలర్స్–9, టూ వీలర్స్–20 వాహనాలను సమకూర్చారు.

అదే విధంగా రేస్ ఫేజ్–IIలో 2025–26 సంవత్సరానికి గాను ఎంవోపీఎఫ్ (MoPF) బడ్జెట్ కింద రూ.2 కోట్ల వ్యయంతో 8 జిల్లాలకు ఫోర్ వీలర్స్-8, టూ వీలర్స్-16 రేస్ వాహనాలను సమకూర్చమని తెలిపారు. తద్వారా వాణిజ్య మొబైల్ నెట్ వర్క్​లపై ఆధారపడకుండా నిరంతర విశ్వసనీయ కమ్యూనికేషన్ త్వరితగతిన లభించనుంది.

ఆపత్కర పరిస్థితుల్లో వేగంగా స్పందన: ఈ సాంకేతికత ద్వారా రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు, బందోబస్తు విధులు, ఎన్నికలు, ఆందోళనలు, జాతరలు, ఉత్సవాల్లో తక్షణ కమాండ్ కంట్రోల్, విపత్తులు, ప్రమాదాలు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగవంతమైన స్పందన, పోలీసు, రెవెన్యూ, విపత్తు నిర్వహణ తదితర శాఖల మధ్య మెరుగైన సమన్వయం ఏర్పడుతుందని ఈ సందర్భంగా డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా వివరించారు. అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సైతం ఫీల్డ్ యూనిట్లకు సంపూర్ణ కమ్యూనికేషన్ మద్దతు లభిస్తోందని తెలిపారు.

గతంలో సైతం కచ్చలూరు, పోలవరం జిల్లాల్లో జరిగిన బోటు ప్రమాదం వంటి కీలక ఘటనల్లో ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్ సౌకర్యాలు లేని కొండ ప్రాంతాల్లో రేస్ వాహనాలు ప్రత్యేక కమ్యూనికేషన్ సాధనాలుగా పనిచేసి, రక్షణ, సహాయక చర్యలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించడంలో రేస్ కీలక పాత్ర పోషించిందని డీజీపీ హరీశ్ కుమార్ గుప్తా గుర్తు చేశారు.

మరిన్ని: ఇటీవల కాలంలో అన్ని రంగాలకు విస్తరిస్తున్న కృత్రిమమేథను పోలీస్ శాఖలోనూ వినియోగించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. పోలీసింగ్​లో రోజురోజుకీ సవాళ్లు పెరుగుతున్నాయి. నేరాలు జరిగే తీరులోమార్పులు వచ్చాయి. నిందితులు తప్పించుకునేందుకు కొత్త మార్గాలు వెదుకుతున్నారు. కృత్రిమమేథ ద్వారా వీటికి పరిష్కారాల్ని వెతికేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది.

ఈ మేరకు రాష్ట్రంలో మెరుగైన పోలీసింగ్​తో పాటు నేరాల విచారణ, పరిశోధనకు సంబంధించి కృత్రిమమేథను వినియోగించడంపై ఇప్పటికే పలు అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు.

