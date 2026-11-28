'ఎవరూ మావోయిస్టులుగా మారొద్దు' - లొంగిపోయిన వారికి చెక్కులు అందించిన డీజీపీ
DGP Distributes Cheques to Surrendered Maoists: మంగళగిరిలోని డీజీపీ కార్యాలయంలో ఇటీవల లొంగిపోయిన 18 మంది మావోయిస్టులకు పునరావాస సాయం కింద రూ.75 లక్షల విలువైన చెక్కులు అందజేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 4:54 PM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్ని నక్సల్ రహిత రాష్ట్రంగా మార్చడమే ప్రధాన లక్ష్యమని డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా అన్నారు. పోలీసుల ఎదుట స్వయంగా లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు పునరావాస సహాయం కింద ఆయన చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. మంగళగిరి డీజీపీ కార్యాలయంలో 18 మందికి 75 లక్షల రూపాయల విలువైన చెక్కులు అందజేశారు. వీరిలో మావోయిస్టు రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు కమలేశ్ తదితరులు ఉన్నారు.
96% గ్రామాలకు నెట్వర్క్ అనుసంధానం : వీరితో సహా ఇద్దరు డివిజనల్, 10 మంది ఏరియా, ఐదుగురు దళ సభ్యులు ఉన్నట్లు డీజీపీ వెల్లడించారు. లొంగిపోయిన మరో 32 మంది మావోయిస్టులకు త్వరలో 1.21 కోట్లు సహాయం అందిస్తామన్నారు. నక్సల్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో 96శాతం గ్రామాలకు నెట్వర్క్ అనుసంధానం చేశామన్నారు. రాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నిరంతరం నిఘా ఉంటుందని డీజీపీ వెల్లడించారు.
సరిహద్దులో నిరంతర నిఘా : సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాలతో నక్సల్ రహిత రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను మార్చామని డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా వివరించారు. లొంగిపోయిన నక్సలైట్లతో ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుతూ వారి జీవనోపాధిపై ఆరా తీస్తున్నట్లు డీజీపీ తెలిపారు. హింసతో ఎవరూ ఏదీ సాధించలేరనే మార్పు వారిలో స్పష్టంగా వచ్చిందని హరీష్ గుప్తా పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నిరంతరం నిఘా కొనసాగుతోందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
'ప్రస్తుతం దాదాపుగా మావోయిస్టులు జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు. లొంగిపోయిన వారందరికీ అన్ని విధాలా సహాయం అందిస్తున్నాం. గతంలో లొంగిపోయిన వారికి పలు రంగాల్లో శిక్షణ ఇప్పించి జీవనోపాధి పొందేలా చర్యలు చేపట్టాం. రిహాబిలిటేషన్ పాలసీ కింద వారికి రివార్డు అమౌంట్ ఇస్తున్నాం. వారికిది జీవితంలో మరో అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. రెండున్నర సంవత్సరాల నుంచి మొత్తం 134 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. ఎవరూ మావోయిస్టులుగా మారొద్దు. డంప్స్ గురించి మాకు ఉన్న సమాచారం ప్రకారం వెతుకుతున్నాం. రాష్ట్ర సరిహద్దులు నిఘా ఉంచాం.' -హరీష్కుమార్ గుప్తా, డీజీపీ
ఎవరైనా అనుమానస్పదంగా కనిపిస్తే పోలీసులకు సమాచారం అందజేయాలని డీజీపీ పిలుపునిచ్చారు. లొంగిపోయిన నక్సల్స్కు చెక్కులు అందించే కార్యక్రమంలో పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు.
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