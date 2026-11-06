పరిషత్ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిని ఉపేక్షించం: డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా
DGP Harish Kumar Gupta: జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిసినట్లు డీజీపీ హరీశ్కుమార్ గుప్తా వెల్లడించారు. పరిషత్ ఎన్నికల సందర్భంగా 15 జిల్లాల పరిధిలో 37 ఘటనలు జరిగినట్లు చెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:20 AM IST
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ అక్కడక్కడ జరిగిన కొన్ని స్వల్ప ఘటనలు మినహా ప్రశాంతంగా ముగిసినట్లు డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా వెల్లడించారు. బ్యాలెట్ బాక్సులు ఉంచే స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద పటిష్ఠ భద్రత ఏర్పాటు చేసినట్లు చెప్పారు. ఎన్నికల విధుల్లో అంకితభావంతో పని చేసిన సిబ్బందికి అభినందనలు తెలిపారు.
పోలింగ్ సందర్భంగా శాంతిభద్రతలకు ఆటంకం కలిగించినా, అక్రమాలకు పాల్పడినా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సహించేది లేదని, నిందితులపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన హెచ్చరించారు. మంగళగిరిలోని రాష్ట్ర పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయంలోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి పోలింగ్ సరళిని, భద్రతా ఏర్పాట్లను డీజీపీ నిరంతరం పర్యవేక్షించారు. క్షేత్రస్థాయి అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సందర్భంగా డీజీపీ ఎన్నికల భద్రతకు సంబంధించిన కీలక వివరాలను వెల్లడించారు.
40 వేల మందితో బందోబస్తు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 28 జిల్లాల పరిధిలోని 582 జడ్పీటీసీ, 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. ఇందుకోసం ఏర్పాటు చేసిన 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద రికార్డు స్థాయిలో 40,679 మంది సిబ్బందితో విస్తృత భద్రతా ఏర్పాట్లు చేపట్టినట్లు డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా వెల్లడించారు.
15 జిల్లాల్లో 37 ఘటనలు: పరిషత్ ఎన్నికల సందర్భంగా కడప, అనంతపురం, కర్నూలు తదితర 15 జిల్లాల పరిధిలో 37 ఘటనలు చోటుచేసుకున్నట్లు పోలీసుశాఖ దృష్టికి వచ్చిందని డీజీపీ తెలిపారు. వాస్తవ పరిస్థితుల ఆధారంగా పోలింగ్, శాంతిభద్రతలకు ఆటంకం కలిగించిన వారిపై చట్టప్రకారం చర్యలు ఉంటాయన్నారు. పరిషత్ ఎన్నికల్లో అక్రమాలకు పాల్పడిన వారిని ఉపేక్షించబోమన్నారు.
ఆధునిక సాంకేతికతతో నిఘా: సమస్యాత్మక, అత్యంత సమస్యాత్మక ప్రాంతాలను ముందుగా గుర్తించి అదనపు బలగాలను రంగంలోకి దించారు. పోలింగ్ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించేందుకు సీసీటీవీ కెమెరాలు, బాడీ ఓన్ కెమెరాలతో పాటు 'సమర్ధ్ యాప్', 'ట్రేస్ అప్లికేషన్' వంటి అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించామన్నారు.
స్ట్రాంగ్ రూమ్లకు బ్యాలెట్ బాక్సులు: పోలింగ్ పూర్తయిన అనంతరం పోలింగ్ కేంద్రాల నుంచి బ్యాలెట్ బాక్సులను అత్యంత పటిష్టమైన పోలీసు బందోబస్తు నడుమ స్ట్రాంగ్ రూమ్లకు సురక్షితంగా తరలించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసినట్లు డీజీపీ స్పష్టం చేశారు.
పరిషత్ ఎన్నికల్లో ఓటేసిన కోటిన్నర మంది ఓటర్లు - 67 శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదు
డీఎస్సీలో కనీస అర్హత మార్కుల నిబంధన - క్రీడా కోటాలో దరఖాస్తుకు ముందు శాప్లో రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి