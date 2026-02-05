ETV Bharat / state

ఇకపై త్వరగా కేసుల పరిష్కారం - 'ఏఐ4 ఏపీ పోలీస్‌'తో నూతన ప్రాజెక్ట్​

మూడు జిల్లాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేసి 8 మాడ్యుల్స్‌ అమలు ప్రారంభించిన డీజీపీ - నేర పరిశోధన, కేసులను త్వరగా పరిష్కరించేందుకు ఉపయోగపడుతుందన్న హరీష్ కుమార్ గుప్తా

Artificial Intelligence in Policing
Artificial Intelligence in Policing (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Artificial Intelligence in Policing : పోలీసింగ్​ను సమర్థవంతంగా నిర్వహించేందుకు సాంకేతికతను జోడిస్తున్నారు. "ఏఐ4 ఏపీ పోలీస్" పేరుతో నూతన ప్రాజెక్ట్​ను డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా ప్రారంభించారు. మూడు జిల్లాల్లో ఈ పైలెట్ ప్రాజెక్ట్​ను అమలు చేయనున్నారు. నేర పరిశోధన, కేసులను త్వరగా పరిష్కరించేందుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగపడుతుందని డీజీపీ అన్నారు. డేటా సేకరణ, నిందితులకు శిక్ష పడేందుకు నేరపరిశోధనలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏఐ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చని చెప్పారు. డిజిటల్ పోలీసింగ్ అమలు చేసి ప్రజలకు ఉత్తమ సేవలందించవచ్చని డీజీపీ తెలిపారు. పోలీసు రంగంలో ఏఐని వినియోగించి ఎలాంటి లోపాల్లేకుండా విధులు కొనసాగించవచ్చన్నారు.

పోలీసింగ్‌లో కృత్రిమ మేధ వినియోగాన్ని మరింత విస్తృతం చేసేందుకు వీలుగా ‘ఏఐ4 ఏపీ పోలీస్‌’ పేరిట రాష్ట్రంలోని చిత్తూరు, గుంటూరు, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో ప్రయోగాత్మక ప్రాజెక్టుల అమలును డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తా బుధవారం ప్రారంభించారు. పిటిషన్‌ ఏఐ, డిజిటల్‌ ఎవిడెన్స్‌ ఏఐ, కాగ్నెటివ్‌నెట్‌ ఏఐ, ఇన్వెస్టిగేషన్‌ కో-పైలట్, డాక్స్‌ 2 డేటా, సోషల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ ఏఐ, న్యూస్‌ 360 ఏఐ, ఏఐ ఫౌండేషన్‌ పేరిట మొత్తం 8 రకాల ఏఐ టూల్స్‌ను ఈ మూడు జిల్లాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా వినియోగించనున్నారు. ఇవి ఫిర్యాదుల స్వీకరణ, వాటి పరిష్కారం, డిజిటల్‌ సాక్ష్యాల విశ్లేషణ, ఆధార సహిత దర్యాప్తు, దర్యాప్తు అధికారికి సాంకేతిక సహకారం, సామాజిక మాధ్యమాలపై నిఘా తదితర అంశాలకూ ఉపయోగపడనున్నాయి.

ఆరు నెలల్లో అన్ని జిల్లాల్లో అమలు : గతేడాది జూన్‌లో ‘ఏఐ4 ఏపీ పోలీస్‌’ పేరిట హ్యాకథాన్‌ నిర్వహించి అందులో భాగంగా రాష్ట్రంలో అమలు చేసేందుకు అనువుగా ఉన్న పలు ఏఐ టూల్స్‌ను గుర్తించారు. వాటిని మరింత అభివృద్ధి పరిచి ఇప్పుడు ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేస్తున్నారు. మంగళగిరిలోని పోలీసు ప్రధాన కార్యాలయంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని డీజీపీ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, సాంకేతికత అమల్లో ఏపీ పోలీసులు ఎప్పుడూ ముందున్నారని, ఆరు నెలల్లో అన్ని జిల్లాల్లో దీన్ని అమలు చేస్తామన్నారు. కార్యక్రమంలో సాంకేతిక సేవల విభాగం ఐజీ సీహెచ్‌.శ్రీకాంత్‌ పలువురు అధికారులు పాల్గొన్నారు.

ఎనిమిది మాడ్యూల్స్‌తో :

  • ‘ఏఐ4 ఏపీ పోలీస్‌’ ప్రాజెక్ట్‌లో ఎనిమిది మాడ్యూల్స్‌ కీలకం కానున్నాయి.
  • ప్రజల నుంచి వచ్చిన పిటిషన్లపై అధికారులు సమీక్ష చేసినప్పుడు పిటిషన్‌ ఏఐని వినియోగిస్తారు. దీనివల్ల సమీక్ష సమయం 30-45 నిమిషాల నుంచి 5-10కి తగ్గుతుంది.
  • టెలికాం ఆపరేటర్లు, బ్యాంకులు, పేమెంట్‌ గేట్‌వేలకు నోటీసుల జారీ, వాటి ట్రాకింగ్‌ను ఆటోమేషన్‌ చేసేందుకు డిజిటల్‌ ఎవిడెన్స్‌ ఏఐని వినియోగిస్తారు.
  • కాగ్నెటివ్‌నెట్‌ ఏఐ అనేది కాల్‌ డేటాలను, బ్యాంకు స్టేట్‌మెంట్లను ఎనలైజ్‌ చేసి, ఆ వివరాలను దర్యాప్తు అధికారులకు తెలియజేస్తుంది.
  • ఇన్వెస్టిగేషన్‌ కో-పైలట్‌ అనే మాడ్యూల్‌ బీఎన్‌ఎస్, పోక్సో, ఐటీ యాక్ట్‌లకు సంబంధించి సెక్షన్లను సూచిస్తుంది. కేస్‌ డైరీలను వాలిడేట్‌ చేస్తుంది.
  • పేపర్‌ ఆధారిత పర్సనల్‌ రికార్డులను ఏఐ పవర్డ్‌ ఆప్టికల్‌ క్యారెక్టర్‌ రికగ్నైజ్‌ చేసి డిజిటల్‌ నాలెడ్జ్‌ బేస్‌గా మార్చేందుకు డాక్స్‌ 2 డేటా అనే మాడ్యూల్‌ సహకరిస్తుంది.
  • నాయిసీ వాట్సప్‌ గ్రూప్‌ చాటర్‌లపై చర్య తీసుకోదగిన ఇంటెలిజెన్స్‌గా మార్చేందుకు సోషల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ ఏఐ మాడ్యూల్‌ ఉపకరిస్తుంది.
  • రాష్ట్ర స్థాయి, జిల్లాల్లో అన్ని పత్రికల్లో వచ్చే వార్తలను ట్రాక్‌ చేసేందుకు న్యూస్‌360 ఏఐ మాడ్యూల్‌ని వినియోగిస్తారు. ఇది వార్తలను అనువదించి, సమ్మరైజ్‌ చేస్తుంది.
  • ఏఐ ఫౌండేషన్‌ అనే మాడ్యుల్‌ డేటా సెక్యూరిటీని, కన్సిస్టెంట్‌ అవుట్‌పుట్స్‌ను నిర్ధారిస్తుంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

