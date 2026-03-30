అజ్ఞాతంలో ఎవరూ లేరు - మావోయిస్టుల నుంచి భారీ డంప్ స్వాధీనం: డీజీపీ
మావోయిస్టుల లొంగుబాటుపై వివరాలు వెల్లడించిన డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా - జనజీవన స్రవంతిలో కలవాలని ఇప్పటికే మావోయిస్టులకు పిలుపునిచ్చామని పలువురు కీలక నేతలు లొంగిపోయారని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 1:53 PM IST
DGP Harish Kumar Gupta on Surrender of Maoists: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు మావోయిస్టు ఫ్రీ స్టేట్గా మారిందని డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా ప్రకటించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఏడాది మార్చి 31వ తేదీ నాటికి దేశంలో మావోయిస్టుల ఉనికి లేకుండా చేయాలని తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ఒకరోజు ముందే తాము ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలిగామని వెల్లడించారు. ఈ ప్రయత్నంలో పలుచోట్ల ఎదురుకాల్పులు, లొంగుబాట్లు జరిగాయని ఇంక అరెస్టులు కూడా చేశామని విజయవాడలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో తెలిపారు. నేటితో వామపక్ష తీవ్రవాదం రాష్ట్రంలో ముగింపు దశకు వచ్చిందని పేర్కొన్నారు.
ఎస్ఐబీ, ఇంటలిజెన్స్, ప్రత్యేక బృందాలు ఇందుకోసం చాలా బాగా పని చేశాయంటూ వారిని డీజీపీ ప్రశంసించారు. మావోయిస్టులు లొంగిపోయి జనజీవన స్రవంతిలో రావాలని తాము పిలుపు ఇచ్చామని ఇందుకు స్పందించి సీనియర్ మావోయిస్టు నాయకుడు, కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు చెల్లూరి నారాయణరావు అలియాస్ సురేష్ సహా మరో ఎనిమిది మంది లొంగిపోయారని వెల్లడించారు. వారి నుంచి ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకుమని, లొంగిపోయిన వారికి స్వాగతం పలుకుతున్నామని చెప్పారు. ప్రభుత్వ పథకాలు వారికి అందేలా చూస్తామని డీజీపీ తెలిపారు. గత ఏడాది కాలంగా మావోయిస్టు వ్యతిరేక పోరాటంలో ఏపీ పోలీసులు అద్భుత విజయాలు సాధించారని డీజీపీ వివరించారు.
లొంగిపోయిన రూ.20 వేలు వంతున రివార్డు: సుమారు 36 ఏళ్ల పాటు వివిధ హోదాల్లో పనిచేసిన సీనియర్ నేత, కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు, ఏవోబీ స్పెషల్ జోనల్ కార్యదర్శి చెల్లూరి నారాయణరావుతో పాటు కంపెనీ కమాండర్ కొరతం లచ్చు, ఏరియా కమిటీ సభ్యురాలు పోడియం రాజే సహా కీలక సభ్యులు తుపాకీ వీడి జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చారన్నారు. అగ్రనేత సురేష్కు రూ.25 లక్షలు రివార్డు ఉందని, కొరతం లచ్చుకు రూ.5 లక్షలు, నలుగురు ఏరియా కమిటీ సభ్యులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.4 లక్షలు, మిగిలిన ముగ్గురికి ఒక్కొక్కరికి రూ.1 లక్ష చొప్పున రివార్డులున్నట్లు తెలిపారు. వీరందరికీ తక్షణ సహాయంగా ఒక్కొక్కరికి రూ.20 వేల నగదును అందించారు.
''లొంగుబాటు సమయంలో పోలీసులు అత్యాధునిక ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇందులో 1-ఇన్సాస్, 2-బీజీఎల్లు, రైఫిళ్లు సహా మొత్తం 19 ఆయుధాలు ఉన్నాయి. గత ఏడాది కాలంలో వామపక్ష తీవ్రవాద నిర్మూలనలో పోలీసులు విశిష్ట విజయాలు సాధించారు. ముగ్గురు సెంట్రల్ కమిటీ సభ్యులు హిడ్మ, గాజర్ల రవి, మెట్టురి జోగారావు సహా మొత్తం 18 మంది కేడర్ ఎదురుకాల్పుల్లో చనిపోయారు.''- హరీష్ కుమార్ గుప్తా, డీజీపీ
కృష్ణా, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లో మావోయిస్టుల కుట్రలను భగ్నం చేసి 50 మంది దళ సభ్యులను అరెస్టు చేశామన్నారు. గతేడాది 18 మంది మృతి చెందగా, 81 మంది అరెస్టయ్యారని 106 మంది పోలీసుల ముందు లొంగిపోయారని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో మావోయిస్టుల సంఖ్యను సున్నాకి తగ్గించగలిగామని ఏపీకి చెందిన వారు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా ఉన్నా వారి సంఖ్య ఒకరిద్దరికి మించి లేదని డీజీపీ హరీష్ కుమార్ గుప్తా ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో అడిషనల్ డీజీపీలు ఎన్.మధుసూదన్ రెడ్డి, మహేష్ చంద్ర లడ్డా, పీహెచ్డీ రామకృష్ణ సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులను ప్రశంసించారు.
నాకెవరూ శత్రువులు లేరు: మారిన కాలంతో పాటు మావోయిస్టు పార్టీ తమ సిద్ధాంతాలను మార్చుకోలేదని అందుకే ప్రజల మద్దతు కోల్పోయి దెబ్బతిందని డీజీపీ ఎదుట లొంగిపోయిన కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు, మావోయిస్టు సీనియర్ నాయకుడు చెల్లూరి నారాయణరావు తెలిపారు. లొంగిపోయిన అనంతరం మీడియాతో తన స్పందనను తెలియజేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా వజ్రపుకొత్తూరు మండలం బాతుపురం గ్రామానికి చెందిన తాను 1990లో ఉద్దానం ప్రాంతంలో ప్రజా ఉద్యమాల పట్ల ఆకర్షితుడై పీపుల్స్ వార్ పార్టీలో చేరినట్లు తెలిపారు. దాదాపు గత 35 ఏళ్లుగా అజ్ఞాతంలోనే ఉన్నానని అన్నారు.
మిలటరీ ఆపరేషన్స్లోను ఏవీబో స్పెషల్ జోనల్ కమిటీలో కీలకంగా వ్యవహరించానని ఆ ప్రాంతంలో మావోయిస్టు పార్టీ ఎదుగుదలలో పనిచేసినట్లు చెప్పారు. సుదీర్ఘ కాలం తర్వాత ఆయుధాన్ని వీడి బయటకు వచ్చానని అన్నారు. ప్రభుత్వాల అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలు పల్లె పల్లెకూ చేరడంతో ప్రజల ఆలోచనా విధానం మారిందని దానికి అనుగుణంగా మావోయిస్టు పార్టీ మారకపోవడమే ఉద్యమం కనుమరుగవ్వడానికి ప్రధాన కారణమంగా అభివర్ణించారు. సాయుధ పోరాటాన్ని వీడి, ఇకపై ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా తన కార్యకలాపాలు సాగిస్తానని స్పష్టం చేశారు.
''గతంలో పార్టీ నిర్ణయాల మేరకు జరిగిన కొన్ని ఘటనల్లో పాల్గొన్నాను. ఎవరిపైనా నాకు వ్యక్తిగత శత్రుత్వం లేదు. నేను పాల్గొన్న హింసాత్మక ఘటనల పట్ల విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నా. హిడ్మా ఎన్కౌంటర్ ఘటన ఒక్కటే పార్టీ దెబ్బతినడానికి కారణం కాబోదు. సరైన సమయంలో సరైన రాజకీయ నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడమే అసలు లోపం.'' - చెల్లూరి నారాయణరావు, మావోయిస్టు కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు
