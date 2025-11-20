'ఆపరేషన్ సంభవ్ పెద్ద విజయం' - రంపచోడవరం మన్యం పరిసరాల్లో పర్యటించిన డీజీపీ
రంపచోడవరంలో పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న ఆయుధాలు పరిశీలించిన డీజీపీ - దేశవ్యాప్తంగా మావోయిస్టు ఏరివేత కొనసాగుతోందన్న హరీష్కుమార్గుప్తా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 3:38 PM IST
DGP Harish Gupta Aerial Survey At AOB Rampachodavaram : ఇటీవల మావోయిస్టుల ఎన్కౌంటర్ నేపథ్యంలో అల్లూరి జిల్లా రంపచోడవరంలో డీజీపీ హరీష్కుమార్గుప్తా పర్యటించారు. దేశ, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మావోయిస్టు ఏరివేత కొనసాగుతోందని డీజీపీ స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలోనే ఏవోబీ, రంపచోడవరం, మన్యం పరిసరాల్లో డీజీపీ ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించారు. ఎన్కౌంటర్ తర్వాత ఘటనా స్థలం నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న మావోయిస్టుల ఆయుధాలను పరిశీలించారు.
మారేడుమిల్లి ఎన్కౌంటర్లలో పోలీస్ బలగాలు విజయం సాధించాయని డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా అన్నారు. హిడ్మా, టెక్ శంకర్తో పాటు 13 మంది మావోయిస్టులు చనిపోయారన్నారు. అంతే కాకుండా 50 మంది మావోయిస్టులను అరెస్టు చేసినట్లు డీజీపీ తెలిపారు. జూన్లో ఎదురుకాల్పులు జరిగినప్పుడే మావోయిస్టులను లొంగిపోవాలని చెప్పినట్లు డీజీపీ వివరించారు.
మార్చి 2026 నాటికి దేశాన్ని మావోయిస్టు రహితంగా తీర్చిదిద్దుతామని పునరుద్ఘాటించారు. భద్రతా బలగాలు సాధించిన విజయానికి అభినందిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. ఆపరేషన్ సంభవ్లో భాగంగా రెండు వరుస ఎన్కౌంటర్లలో అన్ని పోలీసు విభాగాలు సమర్థంగా పని చేశాయన్నారు. ఒకే ఒక బృందంగా మారి చాకచక్యంగా మావోయిస్టులను అదుపులోకి తీసుకోవడం మెచ్చుకోదగ్గ విషయమని అన్నారు.
'మావోయిస్టు కీలక సభ్యుడు దేవ్జీ మా ఆధీనంలో లేడు. ఆపరేషన్ సంభవ్లో అన్ని పోలీసులు విభాగాలు సమర్ధంగా పని చేశాయి. లొంగిపోవాలని గతంలోనే కోరాం. వచ్చే మార్చిలోగా మావోయిస్టు రహిత భారతే లక్ష్యంగా కేంద్రం నిర్దేశించిన ఆదేశాల మేరకు పని చేస్తున్నాం.' -హరీష్ గుప్తా, డీజీపీ
టెక్ శంకర్ మృతి : ఇదిలా ఉండగా మరోవైరు మావోయిస్టు పార్టీ ఆంధ్ర ఒడిశా బోర్డర్ స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ సభ్యుడు, పార్టీ టెక్నికల్ టీమ్కు ఇన్ఛార్జి, ఇంప్రువైజ్డ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైజ్లు, మందు పాతరల తయారీలో దిట్ట. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మారేడుమిల్లి అటవీ ప్రాంతంలోని జీఎంవలస వద్ద బుధవారం జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో మెట్టూరు జోగారావు ఎలియాస్ టెక్ శంకర్ ఎలియాస్ బాబు మృతి చెందిన విషయం విధితమే. కొన్ని ఏళ్లలో దేశ వ్యాప్తంగా మావోయిస్టులు అమర్చిన అనేక ల్యాండ్మైన్లు, ఐఈడీల తయారీలో కీలక భాగస్వామిగా మంగళవారం ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందిన అగ్ర నేత హిడ్మా జరిపిన దాడులు, ఆపరేషన్లు అన్నింటిలో సాంకేతిక పాత్రధారిగా శంకర్ వ్యవహరించారు.
ఏవోబీలో సుదీర్ఘకాలం పాటు శంకర్ పని చేశారు. ఆ తర్వాత ఛత్తీస్గఢ్లోని మాడ్ ప్రాంతానికి వెళ్లారు. ఈ సంవత్సరం జూన్లో ఏవోబీ స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ కార్యదర్శి గాజర్ల రవి ఎలియాస్ ఉదయ్ మరణించిన తర్వాత ఏవోబీలో మావోయిస్టు పార్టీ పునర్నిర్మాణానికి టెక్ శంకర్ విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కేంద్ర కమిటీ తరఫున ఏవోబీ బాధ్యతలు చూస్తున్నారు. అలాంటి వ్యక్తి ఎన్కౌంటర్లో మృతి చెందటం పార్టీకి కోలుకోలేని దెబ్బే.
