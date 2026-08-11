తెలంగాణలో మావోయిస్టు భావజాలం మళ్లీ జీవం పోసుకోకుండా చూస్తాం : డీజీపీ సీవీ ఆనంద్
3 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా కర్రెగుట్టలను సందర్శించిన డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ - లొంగిపోయిన 23 మంది మావోయిస్టులకు రూ.2 కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందజేత - కర్రెగుట్టలను పర్యాటక కేంద్రంగా మారుస్తామని హామీ
Published : August 11, 2026 at 7:24 AM IST
DGP CV Anand Visits Karregutta : మావోయిస్టులకు కంచుకోటగా ఉన్న తెలంగాణ-ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లోని కర్రెగుట్టలను డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ సోమవారం తొలిసారి సందర్శించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన 'ఆపరేషన్ కగార్' వల్ల దేశంలో మావోయిస్టులను అణచివేసినట్లు తెలిపారు. ఎప్పుడూ తుపాకీ చప్పుళ్లు , మందు పాతర పేలుళ్లు మాత్రమే విన్న ఆ ప్రాంతం, తొలిసారి జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించింది. అశాంతితో నిండిన ఆ ప్రాంతంలో మొదటిసారి శాంతికపోతాలు గాల్లోకి ఎగిరాయి. 50 ఏళ్లుగా అభివృద్ధికి నోచుకోని కర్రెగుట్టలకు వెలుగు రేఖ తీసుకొస్తామని డీజీపీ హామీ ఇచ్చారు. కర్రెగుట్టలను పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు.
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో మూడు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలంగాణ-ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లోని కర్రెగుట్టల ప్రాంతాన్ని సందర్శించారు. గుట్టలపై పామునూరులో నివాసం ఉంటున్న గొత్తికోయల కుటుంబాలకు నిత్యావసరాలు పంపిణీ చేశారు. కర్రెగుట్టల్లో అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా చేపట్టిన రహదారి పనులను పరిశీలించారు. పామునూరు, చెలిమల, డోలి, తడపాల మీదుగా సుమారు 28 కిలోమీటర్ల మేర నిర్మించిన రోడ్డును పరిశీలించి అక్కడ జాతీయ జెండా ఎగురవేసి, శాంతి కపోతాలను గాల్లోకి వదిలారు.
ఆ భావజాలం తిరిగి జీవం పోసుకోకుండా చూస్తాం : 'ఆపరేషన్ కగార్' తర్వాత రాష్ట్రంలో మావోయిస్టుల ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గిపోయిందని, లొంగిపోయిన వారి కోసం పునరావాస చర్యలు చేపడుతున్నామని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ పేర్కొన్నారు. వారిపై నిరంతర నిఘా కొనసాగుతుందని, ఆ భావజాలం తిరిగి జీవం పోసుకోకుండా చూస్తామన్నారు.
"ఆపరేషన్ కగార్తో మావోయిస్టు భావజాలానికి అంతం పలికాం. ప్రధాన కారణం మావోయిస్టు సెంట్రల్ కమిటీ మెంబర్స్ ఎన్కౌంటర్లలో చనిపోవడం, లేదా లొంగిపోవడం. ఆయుధాలతో సహా లొంగిపోయిన వారికి దానికి తగ్గట్టు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వారికి పునరావాస కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయి. వారిపైన ఉన్న రివార్డు సొమ్మును వారికే అందజేస్తున్నాం. లేని వారికి ఆర్థికంగా చేయూతనిస్తున్నాం" - సీవీ ఆనంద్, తెలంగాణ రాష్ట్ర డీజీపీ
పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తాం : ఆపరేషన్ కగార్తో మావోయిస్టుల అణచివేతలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కలిసి వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేశామని డీజీపీ ఆనంద్ తెలిపారు. మావోయిస్టుల కంచుకోటగా ఉన్న ప్రాంతాలను ఖాళీ చేయించామని, కొందరు ఎన్కౌంటర్లలో మృతి చెందగా, మరికొందరు లొంగిపోయారని తెలిపారు. లొంగిపోయిన వారికి ప్రభుత్వం నుంచి ఆర్థిక సాయం అందించినట్లు వివరించారు. త్వరలోనే ఈ ప్రాంతాన్ని పర్యాటక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తామని డీజీపీ వెల్లడించారు. 5 దశాబ్దాలుగా అభివృద్ధికి నోచుకోని కర్రెగుట్టలకు వెలుగు రేఖలు రాబోతున్నాయని డీజీపీ ఆనంద్ స్పష్టం చేశారు.
"ఇకపై ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో దాదాపుగా 50 గ్రామాలున్నాయి. ఈ ప్రాంతమంతా అభివృద్ధికి నోచుకోకుండా ఉండిపోయింది. ఇక్కడ పాఠశాలలు, ఆస్పత్రులు లేవు. నేడు ఈ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టాం" - డీజీపీ సీవీ ఆనంద్
లొంగిపోయిన వారికి రూ.2 కోట్ల ఆర్థిక సాయం : ఇటీవల లొంగిపోయిన మావోయిస్టు పార్టీ సభ్యులతో ములుగు జిల్లాలో డీజీపీ సమావేశం అయ్యారు. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాలుగా మావోయిస్టు ఉద్యమంలో కీలకంగా పని చేసిన సీనియర్ నాయకురాలు కాకర్ల సమత అలియాస్ మాధవి ఆయన ఎదుట లొంగిపోయారు. ఈ సందర్భంగా 23 మందికి రూ.2 కోట్ల ఆర్థిక సాయాన్ని, ఆరోగ్య కార్డులను అందజేశారు.
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