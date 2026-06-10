అత్యాశ వదులుకుంటేనే సైబర్క్రైమ్ కంట్రోల్ అవుతుంది : డీజీపీ సీవీ ఆనంద్
తెలంగాణలో నక్సలిజం పూర్తిగా పోయిందని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ప్రకటన - మావోయిస్టుల ఏరివేత కోసం ఏర్పాటు చేసిన బలగాలను ఇతర సేవలకు వినియోగిస్తామని వెల్లడి - పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలపై ఆందోళన
DGP CV Anand (ETV Bharat)
Published : June 10, 2026 at 3:49 PM IST
DGP CV Anand On Naxalism : అత్యాశ వదులుకుంటే సైబర్క్రైమ్ కంట్రోల్ అవుతుందని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలపై ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అదిలాబాద్ జిలాల్లో పర్యటించిన డీజీపీ రాష్ట్రంలో మావోయిస్టుల స్థితి, లా అండ్ ఆర్డర్పై స్పందించారు.
ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో మావోయిస్టులందరూ పోలీసులకు లొంగిపోయారని డీజీపీ తెలిపారు. రాష్ట్రంలో నక్సలిజం లేదని ప్రకటించారు. మావోయిస్టులకు రివార్డులు కూడా ఇచ్చేశామని, ప్రస్తుతం వారికి ఉపాధి కల్పించే పనిలో ఉన్నామని పేర్కొన్నారు. మావోయిస్టులే లేనందున వారి ఏరివేత కోసం ఏర్పాటు చేసిన బలగాలను ఇతర సేవలకు వినియోగిస్తామని వివరించారు.