మహిళా ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - 'స్త్రీ రైడ్'ను ప్రారంభించిన సీవీ ఆనంద్
మహిళా ప్రయాణికులకు స్త్రీ రైడ్ - రాజధానిలో అందుబాటులోకి 55 మంది డ్రైవర్లు - ఓలా, ఉబర్, రాపిడో వంటి అగ్రిగేటర్ యాప్లతో అనుసంధానం - మహిళా సాధికారతలో కీలక అడుగన్న డీజీపీ ఆనంద్
Published : June 7, 2026 at 1:46 PM IST
Women Only Ride for Female Passengers : మహిళా ప్రయాణికుల భద్రత, సౌకర్యాన్ని మరింత మెరుగుపరిచేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వినూత్న కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. 'స్త్రీ రైడ్' పేరుతో ప్రారంభమైన ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మహిళలు ఇకపై మహిళా డ్రైవర్లు నడిపే కార్లు, ఆటోలు, బైక్లలో ప్రయాణించే అవకాశం పొందుతున్నారు. హైదరాబాద్లో తొలి దశగా 55 మంది మహిళా డ్రైవర్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు. ఓలా, ఉబర్, రాపిడో వంటి అగ్రిగేటర్ యాప్లతో అనుసంధానం చేయడం ద్వారా మహిళా ప్రయాణికులు రైడ్ బుక్ చేసినప్పుడు సమీపంలో మహిళా డ్రైవర్ ఉంటే వారినే పంపించే విధంగా ప్రత్యేక వ్యవస్థను రూపొందించారు.
భద్రతతో పాటు ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం : తెలంగాణ మహిళా భద్రత విభాగం మహిళలకు భద్రత, సాధికారత, ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం అనే మూడు ప్రధాన లక్ష్యాలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తోంది. మహిళలు ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందడమే కాకుండా తమ కాళ్లపై తాము నిలబడే అవకాశం కల్పించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశ్యం. ఇందుకోసం ఆసక్తి ఉన్న మహిళల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించి, ఎంపికైన వారికి డ్రైవింగ్ శిక్షణతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల కొనుగోలుకు కూడా సహకారం అందించారు.
55 మంది మహిళలకు ఉపాధి అవకాశం : ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా 55 మంది మహిళలను ఎంపిక చేశారు. వారిలో 50 మందిని బైక్ రైడర్లుగా, నలుగురిని ఆటో డ్రైవర్లుగా, ఒకరిని కార్ డ్రైవర్గా తీర్చిదిద్దారు. స్వచ్ఛంద సంస్థల సహకారంతో వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ అందించారు. అనంతరం మొబిలిటీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు, అగ్రిగేటర్ సంస్థలతో అనుసంధానం చేయడం ద్వారా స్థిరమైన ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించారు. దీంతో మహిళలు తమ సమయానికి అనుగుణంగా పనిచేసి ఆదాయం పొందే అవకాశం ఏర్పడింది.
స్త్రీ రైడ్ ఒక ఉద్యమం : ఈ కార్యక్రమం కేవలం రవాణా సేవలకు మాత్రమే పరిమితం కాదని తెలంగాణ మహిళా భద్రత విభాగం డీజీపీ చారుసిన్హా తెలిపారు. మహిళల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించడం, వారికి గౌరవప్రదమైన ఉపాధి కల్పించడం, సమాజంలో మరిన్ని అవకాశాలను అందించడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యమని తెలిపారు. మహిళల ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం కుటుంబాల అభివృద్ధికి కూడా దోహదపడుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు.
మహిళలకు డీజీపీ ప్రోత్సాహం : స్త్రీ రైడ్ వాహనాలను ప్రారంభించిన డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ మహిళలను ఉద్దేశించి ప్రేరణాత్మకంగా మాట్లాడారు. గిగ్ వర్క్ రంగంలో మహిళల ప్రవేశం అభినందనీయమని పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రయాణంలో ఎదురయ్యే చిన్న చిన్న కష్టాలను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటేనే విజయం సాధించగలరని సూచించారు. మిగ్-23, మిరేజ్ వంటి యుద్ధ విమానాలను నడిపే మహిళలను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని చెప్పారు. జనాభాలో సగం ఉన్న మహిళలు ఆర్థిక కార్యకలాపాల్లో భాగస్వామ్యం కాకపోతే రాష్ట్ర అభివృద్ధి కూడా సగానికి తగ్గినట్లేనని వ్యాఖ్యానించారు.
స్వేచ్ఛ, గౌరవం అందించే వృత్తి : ఈ కార్యక్రమంలో భాగమైన ఆటో డ్రైవర్ కవిత తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. సాధారణ ఉద్యోగాల్లో యజమానుల అనుమతితోనే సెలవులు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని, కానీ సొంత వాహనం ఉంటే పని సమయాలను తామే నిర్ణయించుకునే స్వేచ్ఛ ఉంటుందని చెప్పారు. ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పని నుంచి విరామం తీసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. కుటుంబానికి ఆర్థిక భరోసా కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రంగంలోకి వచ్చినట్లు వెల్లడించారు.
'స్త్రీ రైడ్' కార్యక్రమం మహిళల భద్రతను పెంచడమే కాకుండా వారికి ఉపాధి, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆర్థిక స్వాతంత్య్రాన్ని అందించే గొప్ప ప్రయత్నంగా నిలుస్తోంది. మహిళల సాధికారత దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం భవిష్యత్తులో మరింత విస్తరించి అనేక మంది మహిళల జీవితాల్లో సానుకూల మార్పును తీసుకురావాలని ఆశించవచ్చు.
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