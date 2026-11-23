మందుపాతరలు పూర్తిగా తొలగించాక కర్రెగుట్టల్లో పర్యాటకానికి అనుమతి : డీజీపీ సీవీ ఆనంద్
Rehabilitation Package for Surrendered Maoists : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నగదు రివార్డులు, ఇతర పునరావాస సౌకర్యాల కోసం మావోయిస్టులకు ఆర్ధిక చేయూత అందిస్తోంది. ఈ మేరకు డీజీపీ వారికి రివార్డులు అందించారు.
Published : November 23, 2026 at 2:04 PM IST
లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, పోలీసు శాఖల ఆధ్వర్యంలో నగదు రివార్డులు, ఇతర పునరావాస సౌకర్యాల కోసం మావోయిస్టులకు ఆర్ధిక చేయూత అందిస్తోంది. గతంలోలొంగిపోయిన 214 మంది మావోయిస్టులకు ఇవాళ రూ.5.59 కోట్ల నగదు రివార్డులు పంపిణీ చేసినట్లు డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. దీనికి సంబంధించి డీజీపీ కార్యాలయంలో ఎస్ఐబీ రివార్డులు, పునరావాస కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. మావోయిస్టులను జనజీవన స్రవంతిలోకి తేవడమే లక్ష్యంగా పునరావాస చర్యలు చేపట్టింది. మావోయిస్టుల లొంగుబాటులో ఎస్ఐబీ సిబ్బంది కీలకపాత్ర పోషించడంతో వారికి రివార్డులు అందించారు.
అజ్ఞాతంలో మరో ముగ్గురు సీనియర్ మావోయిస్టులు
2024 నుంచి ఇప్పటివరకు 824 మంది జనజీవన స్రవంతిలోకి వచ్చారు. అందులో 755 మందికి రూ.22.31 కోట్ల నగదు రివార్డులు మంజూరు చేశారు. మిగిలిన 96 మందికి ఆధార్, బ్యాంక్ వివరాలు అందిన తర్వాత నగదు చెల్లించనున్నట్లు డీజీపీ వెల్లడించారు. తెలంగాణకు చెందిన 57 మంది లొంగిపోయిన మావోయిస్టులకు నగదు రివార్డులతో పాటు నిమ్స్లో నగదు రహిత వైద్య చికిత్స కోసం ఆరోగ్య రక్షణ కార్డులు జారీ చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. 2026లోనే రాష్ట్ర పోలీసుల ఎదుట 266 మంది లొంగిపోయారు. కర్రెగుట్టలలోని 9 డంపుల నుంచి 252 తుపాకులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇంకా అజ్ఞాతంలో ముగ్గురు సీనియర్ మావోయిస్టు నేతలు ముప్పాళ్ల లక్ష్మణరావు అలియాస్ గణపతి, మరో ఇద్దరు ఉన్నట్లు సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు.
''రాష్ట్రంలో మావోయిస్టుల ప్రాబల్యం లేదు. అయితే అగ్రనేతలైన ముప్పాళ్ల లక్ష్మణ్రావు అలియాస్ గణపతి, జోడే రత్నాబాయి, వాల్తా శేఖర్ వారి ఆచూకీ ఇంకా లేదు. ముగ్గురు జనజీవన స్రవంతిలోకి రావాలని కోరుతున్నాం. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని వారికి పునరావాస ప్యాకేజీ అందిస్తాం'' - సీవీ ఆనంద్, డీజీపీ
9 డంప్స్, మరికొన్ని ఆయుధాలు స్వాధీనం
ఇటీవల ఛత్తీస్గఢ్, తెలంగాణ సరిహద్దుల్లోని కర్రెగుట్టల్లో మావోయిస్టులకు సంబంధించిన భారీ డంప్ లభ్యమైంది. ఆ కర్రెగుట్ట అడవుల్లో 9 డంప్స్, మరికొన్ని ఆయుధాలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కర్రెగుట్టల అటవీ ప్రాంతంలో కమ్యూనికేషన్ లేదని, డంప్స్ మాత్రమే ఉన్నాయని తెలిపారు. కర్రెగుట్ట అడవుల్లో డంప్స్ స్వాధీనం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
కర్రెగుట్టలో మైన్స్ తొలగించాకే టూరిజానికి అనుమతి
ప్రస్తుతం కర్రెగుట్ట ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. కర్రెగుట్టల్లో మావోయిస్టులు పెద్ద సంఖ్యలో వివిధ రకాల మైన్స్ ఏర్పాటు చేశారు. కర్రెగుట్టల్లో ప్రెషర్ మైన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లు అనుమానం ఉంది. కానీ ఎక్కడెక్కడ మైన్స్ ఏర్పాటు చేశారో స్పష్టమైన సమాచారం లేదని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు. ఇప్పటికే కర్రెగుట్ట ప్రాంతంలో 9 డంప్స్ గుర్తించగా, ఈ పరిస్థితుల్లో పర్యాటకులకు అనుమతిస్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో మైన్స్ కారణంగా ప్రమాదాలు జరిగితే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని, అన్ని మైన్స్ తొలగించి, కర్రెగుట్ట ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా క్లియర్ చేసిన తర్వాతే పర్యాటకులను అనుమతిస్తాం అని వెల్లడించారు. మైన్స్ తొలగింపు, భద్రతా చర్యలు పూర్తయ్యాకే టూరిజానికి అనుమతి ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
''2026లో మావోయిస్టులు కర్రెగుట్టలలోని 9 డంప్స్ నుంచి 252 తుపాకులు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. కర్రెగుట్టలో ఎక్కడెక్కడ మైన్స్ ఏర్పాటు చేశారో స్పష్టమైన సమాచారం లేదు. ఈ సమయంలో కర్రెగుట్టల్లో పర్యాటకులను అనుమతిస్తే ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. మైన్స్ తొలగించి, ఆ ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా క్లియర్ చేసిన తర్వాత పర్యాటకులను అనుమతిస్తాం'' - సీవీ ఆనంద్, డీజీపీ
మైన్స్ తొలగింపుపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించినట్లు డీజీపీ తెలిపారు. వీలైనంత త్వరగా ఈ పనులు పూర్తిచేసి పర్యాటకానికి అనుమతి ఇస్తామని ప్రకటించారు.
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