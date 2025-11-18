తిరుమలలో ఎడతెరిపి లేని వర్షం - భక్తుల ఇబ్బందులు
తిరుచానూరులో ప్రారంభమైన కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు - శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు - తిరుమలలో నేడు టీటీడీ అత్యవసర ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 2:30 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 4:01 PM IST
Devotees Suffering Due to Rain in Tirumala: తిరుమలలో ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. అల్పపీడనం ప్రభావంతో వేకువజామున మొదలైన వర్షం నిరంతరంగా పడుతోంది. వర్షం కారణంగా స్వామివారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు, దర్శనానంతరం లడ్డూ విక్రయశాల, గదులకు వెళ్లే భక్తులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం నుంచి చలి తీవ్రత అధికమవుతుండటంతో చంటి పిల్లలు, వృద్ధులు వణుకుతున్నారు. రెండు ఘాట్ రోడ్డులలో ప్రయాణించే భక్తులను విజిలెన్స్ అధికారులు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు.
దర్శనానికి 12 గంటలు: తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతుంది. ఈ మేరకు 12 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. సోమవారం నాడు శ్రీనివాసుడిని 71,208 మంది దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారికి 23,135 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.84 కోట్లు వచ్చింది.
తిరుచానూరులో ప్రారంభమైన కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు: తిరుచానూరులోని శ్రీపద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు సోమవారం (నిన్న) కనుల పండువగా ప్రారంభమయ్యాయి. ధ్వజారోహణం సందర్భంగా అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు చేసి సకల దేవతలను ఉత్సవాలకు ఆహ్వానించారు. అమ్మవారికి ప్రీతిపాత్రమైన గజపటాన్ని ఎగురవేశారు. యాగశాలలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. స్నపన తిరుమంజనం కనువిందుగా సాగింది. టీటీడీ ఈవో అనిల్కుమార్ సింఘాల్, జేఈవో వీరబ్రహ్మం, సీవీఎస్వో మురళీకృష్ణ, డిప్యూటీ ఈవో హరీంద్రనాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలకు ప్రభుత్వం తరఫున దేవాదాయశాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. ఈ అవకాశం దక్కడాన్ని పుర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నట్లు మంత్రి తెలిపారు.
చిన్నశేష వాహనంపై సిరులతల్లి: శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తిక బ్రహ్మోత్సవాలు సోమవారం (నిన్న) ఉదయం ధ్వజారోహణంతో వేడుకగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఉదయం హోమాలు, మధ్యాహ్నం స్నపన తిరుమంజనం మొదలైన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. రాత్రికి చిన్నశేష వాహనసేవ తిరుమాడ వీధుల్లో నయనానందకరంగా సాగింది. అమ్మవారు ‘పరమ వాసుదేవుడు’ రూపంలో దర్శనం ఇచ్చారు. భక్తులు భారీగా తరలి రావడంతో మాడవీధులు సందడిగా మారాయి.
ఉత్సవాల్లో నేడు: మంగళవారం (నేడు) ఉదయం 8 గంటలకు పెద్దశేష వాహనం, సాయంత్రం 5.30 గంటల నుంచి 6 గంటల వరకు ఊంజల్ సేవ, రాత్రి ఏడు గంటలకు హంస వాహనసేవ జరగనుంది.
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు: తిరుమల శ్రీవారిని పలువురు సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో తెలంగాణ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, టీడీపీ ఎంపీ వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే ప్రశాంతి రెడ్డి దంపతులు, సినీ నిర్మాత నాగవంశీ వేర్వేరుగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. టీటీడీ అధికారులు వీరికి స్వాగతం పలికారు. అనంతరం దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శన అనంతరం రంగనాయకుల మండపంలో ప్రముఖులకు పండితులు ఆశీర్వచనం చేసి స్వామి వారి తీర్థప్రసాదాలను అందజేశారు.
ధర్శకర్తల మండలి సమావేశం: తిరుమలలో ప్రారంభమైన టీటీడీ అత్యవసర ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం. టీటీడీ ఛైర్మన్ బి.ఆర్.నాయుడు అధ్యక్షతన వైకుంఠద్వార దర్శనాలపై కీలక చర్చించారు. డిసెంబర్ 30 నుంచి 2026 జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలను టీటీడీ నిర్వహించనున్నంది. మండలిలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను టీటీడీ ఛైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు మీడియాకు వెల్లడించారు.
పది రోజుల వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించామన్నారు. 'డిసెంబరు 30 నుంచి జనవరి 8 వరకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనాలు నిర్వహిస్తాం. సీఎం ఆదేశాల మేరకు సామాన్య భక్తులకు అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. పది రోజుల్లో 182 గంటలు దర్శనం సమయం ఉంటుంది. అందులో 164 గంటల సమయం సామాన్య భక్తులకు మాత్రమే కల్పిస్తాం.
మొదటి మూడు రోజులు రూ.300, శ్రీవాణి దర్శనాలు రద్దు. జనవరి 2 వ తేదీ నుండి 8వ తేదీ వరకు రోజుకు 15 వేల రూ.300 దర్శన టిక్కెట్లు, 1000 శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు రెగ్యూలర్ పద్ధతిలో కేటాయింపు. మొదటి మూడు రోజులకు ఈ-డిప్ ద్వారా కేటాయింపు. నవంబర్ 27 నుండి డిసెంబర్ 1వ తేదీ వరకు దర్శన టోకెన్ల రిజిస్ట్రేషన్కు అవకాశం. డిసెంబర్ 2న డిప్ ద్వారా ఎంపికైన వారికి టోకెన్లు కేటాయింపు.
టీటీడీ వెబ్ సైట్, యాప్, వాట్సాప్ ద్వారా పారదర్శకంగా టోకెన్ల జారీకి రిజిస్ట్రేషన్లకు అవకాశం. ఆన్ లైన్ లో ముందు బుక్ చేసుకున్న వారికి ముందు ప్రాతిపదికన టోకెన్లు కేటాయింపు. జనవరి 6,7,8 తేదిల్లో తిరుమల, తిరుపతి స్థానికులకు రోజుకు 5వేల టోకెన్లు కేటాయింపు. ఏడు రోజుల పాటు ప్రత్యేక దర్శనాలు, వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు. స్వయంగా వచ్చే ప్రముఖులకు మాత్రమే దర్శనం. ఏడు రోజులు నేరుగా క్యూలైన్ లో వచ్చే భక్తులకు వైకుంఠ ద్వార దర్శనం' అని బీఆర్ నాయుడు వెల్లడించారు.
డిసెంబర్ 30 నుంచి తిరుమల శ్రీవారి వైకుంఠ ద్వార దర్శనం: టీటీడీ ఈవో
తిరుమల కల్తీ నెయ్యి కేసు - వైవీ సుబ్బారెడ్డి పాత్ర అనుమానాస్పదంగా ఉందన్న సిట్