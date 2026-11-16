కార్తికమాసం తొలి సోమవారం - శివనామస్మరణతో మార్మోగిన శైవక్షేత్రాలు
First Monday of Karthikam : కార్తికమాసం తొలి సోమవారాన్ని పురస్కరించుకొని రాష్ట్రంలోని శివాలయాల్లో భక్తుల తాకిడి అధికంగా ఉంది. శివయ్యను దర్శించుకున్న భక్తులు కార్తిక దీపాలు వెలిగించారు.
Published : November 16, 2026 at 2:23 PM IST
కార్తిక మాసం మొదటి సోమవారం సందర్భంగా రాష్ట్రంలో పలు శివాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. ఈశ్వరుడిని దర్శించుకునేందుకు తెల్లవారుజాము నుంచి ఆలయాల్లో భక్తులు బారులుతీరారు. శివుడుకి ప్రత్యేక పూజలు చేసి కార్తిక దీపాలు వెలిగించారు. శైవక్షేత్రాలన్నీ శివనామస్మరణతో మార్మోగాయి.
కార్తికమాసం తొలి సోమవారం
ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన వేములవాడ భీమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో కార్తికమాసం తొలి సోమవారం సందర్భంగా భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు క్యూలైన్లో బారులు తీరారు. అభిషేకాలు నిర్వహించి స్వామివారికి ప్రీతిపాత్రమైన కోడె మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు. దర్శనానికి 4 గంటల సమయం పట్టింది.
ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన పొన్నం
సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ శివాలయంలో కార్తిక మాసం తొలి సోమవారం సందర్భంగా మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకం నిర్వహించారు. శివాలయంలో దీపాలు వెలిగించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. హైదరాబాద్లోనూ శివాలయాలు భక్తులతో కిక్కిరిశాయి. లంగర్హౌస్లోని ప్రసిద్ధ మీసాల రామయ్య దేవాలయంలో శివలింగ దర్శనం కోసం భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. దీంతో ఆలయ పరిసరాల్లో ఆధ్యాత్మిక సందడి నెలకొంది.
"ప్రతి కార్తిక మాసానికి భద్రాచలానికి వచ్చి గోదావరిలో దీపాలు విడిచిపెడతాం. అనంతరం స్వామివారిని దర్శించుకొని వెళతాం. 360 ఒత్తులతో దీపాలు వెలిగిస్తాం. పర్ణశాల, చిన్న అరుణాచలం వంటి క్షేత్రాలను దర్శిస్తాం. ఈ రోజంతా ఉపవాసంతో గడుపుతాం" - భక్తులు
గోదారిలో కార్తిక దీపాలను వదులుతూ
భద్రాచలంలోని పవిత్ర గోదావరి నది వద్ద భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. తెల్లవారుజాము నుంచే నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. గోదారి కార్తిక దీపాలను వదులుతూ పూజలను నిర్వహించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కదిలి వచ్చిన మహిళలు ఛఠ్ పూజ భక్తిశ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు. నది వద్ద పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం భక్తులు శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో 365 వత్తులు వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భక్తుల రద్దీతో గోదావరి నది పరివాహక ప్రాంతం సందడిగా మారింది. ఎన్ఎస్పీ క్యాంప్ శ్రీ పార్వతీ సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో భక్తులతో రద్దీగా మారింది. స్వామి అమ్మ వార్లను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు.
"కార్తిక మాసంలో మొదటి సోమవారం శ్రవణా నక్షత్రం వచ్చింది. ఈ ఒక్క రోజు అభిషేకం చేయడంతో లక్ష సోమవారాల లింగాభిషేక ఫలితం వస్తుంది. ఈ ఆలయంలో తెల్లవారు జామున 3 గంటల నుంచి అభిషేకాలు ప్రారంభమయ్యాయి" - ఆలయ అర్చకులు
తెల్లవారుజాము నుంచే పెద్ద ఎత్తున భక్తులు
వరంగల్ జిల్లా వ్యాప్తంగా శైవక్షేత్రాలు భక్తులతో కిక్కిరిశాయి. హనుమకొండలోని చారిత్రక వేయి స్తంభాల ఆలయంలో భక్తులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. శివలింగానికి జలాభిషేకాలు చేస్తూ పుష్పాలతో అర్చనలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. మహిళలు ఆలయ ప్రాంగణంలో కార్తిక దీపాలను వెలిగించి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు చేశారు. హర హర మహాదేవ నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మార్మోగింది.
జగిత్యాల జిల్లా మెట్పల్లిలో శ్రీ ఓంకారేశ్వర ఆలయానికి భక్తులు తెల్లవారుజాము నుంచే పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చి స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. శివునికి పంచామృత అభిషేకాలతో పాటు, బిల్వ పూజ, వివిధ రకాల పండ్లతో అభిషేకాలు నిర్వహించారు. భక్తుల దీపారాధనలతో ఆలయ ప్రాంగణమంతా కాంతులీనింది.
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