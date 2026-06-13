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భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న తిరుమల - సర్వ దర్శనానికి 24 గంటల సమయం

శ్రీవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు - భక్తులతో కిక్కిరిసిన వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు - భక్తులకు అల్పాహారం, నీరు, పాలు అందజేస్తున్న అధికారులు - సర్వ దర్శనానికి 24 గంటల సమయం

Tirumala Temple Rush
Tirumala Temple Rush (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 4:01 PM IST

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Tirumala Temple Rush : "వేంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన, వేంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి ఈ చరాచర సృష్టిలో వేంకటాద్రికి సమానమైన పుణ్యక్షేత్రం లేదు. శ్రీవెంకటేశ్వర స్వామికి సాటిరాగల దేవుడు భూత, భవిష్యత్ కాలాల్లో మరొకరు ఉండరని" ఈ శ్లోకానికి అర్థం. తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం కలియుగ వైకుంఠగా ప్రసిద్ధి కెక్కింది. తిరుమల గిరిపై సాలగ్రామ శిలగా, అర్చావతార మూర్తిగా, స్వయంభువుగా శ్రీనివాసుడు వెలిశాడు. అందుకే ఆయణ్ని గోవిందుడని, ఏడు కొండలవాడని, బాలాజీ అని రకరకాల పేర్లతో భక్తులు పిలుస్తారు.

తిరుమల గురించి ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక, పురాణ చరిత్రలున్నాయి. నిత్యకల్యాణం, పచ్చతోరణంగా భాసిల్లుతూ నిలయం ఎన్నో అద్భుతాలకు నిలయంగా మారింది. అందుకే స్వామివారిని దర్శించుకునేందుకు ప్రతిరోజూ దేశవిదేశాల నుంచి భక్తులు తరలివస్తారు. తాజాగా వేసవి సెలవులు ముగుస్తుండటంతో శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. తిరుగిరులంతా భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు పూర్తిగా క్కికిరిశాయి.

టోకెన్లు లేని భక్తులకు స్వామివారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. ప్రస్తుతం పాచికాలవ గంగమ్మ ఆలయం నుంచి సర్వదర్శన క్యూలైన్​లోకి భక్తులను టీటీడీ అనుమతిస్తుంది. బాట గంగమ్మ ఆలయం నుంచి మొదలై శాశ్వత క్యూలైన్ వద్ద నుంచి భక్తులకు అల్పాహారం, నీరు,పాలు వంటివి అధికారులు, శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా అందజేస్తున్నారు. సీఆర్ఓ వద్ద వసతి గదులు, కల్యాణకట్ట కేంద్రాల వద్ద భక్తులు బారులు తీరారు. శుక్రవారం నాడు శ్రీవారిని 74,636 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, 43,084 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.64 కోట్లు సమకూరింది.

Ashok Leyland Donates Truck to Tirumala : మరోవైపు ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ అశోక్ లే లాండ్ లిమిటెడ్ ఇవాళ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి రూ.31,72,532 విలువైన ట్రక్కును విరాళంగా అందించింది. ఈ మేరకు ఆ సంస్థ ప్రెసిడెంట్ సంజీవ్ కుమార్ శ్రీవారి ఆలయం ముందు వాహనానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం టీటీడీ అదనపు ఈవో సీహెచ్‌ వెంకయ్య చౌదరికి ట్రక్కు తాళాలను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ ఇన్‌ఛార్జ్‌ జీఎం లక్ష్మీ ప్రసన్న, తిరుమల డీఐ కృష్ణయ్య పాల్గొన్నారు.

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