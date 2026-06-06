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సప్త నదుల "సంగమేశ్వరుడు" - ఏడాదిలో కొన్ని నెలలే స్వామి దర్శనం భాగ్యం

తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి సంగమేశ్వరం క్షేత్రానికి పోటెత్తిన భక్తులు - ఏడాదిలో మూడు, నాలుగు నెలలు మాత్రమే ఆలయంలో పూజలు - మరికొద్ది రోజులే ఉండటంతో స్వామి దర్శనానికి తరలివస్తున్న భక్తులు

Devotees Rush in Sangameswaram Temple
Devotees Rush in Sangameswaram Temple (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 8:55 PM IST

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Huge Devotees in Sangameswaram Temple : నంద్యాల జిల్లాలోని ప్రసిద్ధిగాంచిన సంగమేశ్వరం క్షేత్రానికి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. ఈ సప్త నదుల్లో స్నానం ఆచరించి సంగమేశ్వరుడి దర్శనం చేసుకుంటే పాపాల నుంచి విముక్తి కలిగి మోక్షం లభిస్తుందని వారి నమ్మకం. సంవత్సరంలో కొన్ని నెలలు మాత్రమే ఈ ఆలయంలో స్వామి వారి దర్శనం భాగ్యం ఉండటంతో భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. గత సంవత్సరం ముందస్తు వర్షాలతో జూన్‌ రెండో వారంలోనే కృష్ణమ్మ పరువళ్లతో దేవాలయం పూర్తిగా నది ఒడిలోకి చేరింది.

శ్రీశైలం జలాశయ నీటిమట్టం క్రమంగా తగ్గుతూ ఎనిమిది నెలల 20 రోజుల తర్వాత ఈ దేవాలయం మళ్లీ బయటపడింది. ఇలా మార్చి 23న పూర్తిగా బయటపడి వేపదార శివలింగం దర్శనమిచ్చింది. ఇక అప్పటి నుంచి స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఈ సంగమేశ్వర ఆలయం వేల సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగి ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతం. ఇక్కడ ఎందరో మునులు తపస్సుకు ఆశ్రయించిన స్థలంగా పేరొందింది.

ఏడు నదులు కలిసే అద్భుతమైన ప్రాంతం : సంగమేశ్వరంలో తుంగ, క్రిష్ణ, వేణి, భీమ, భద్ర, భనవాసి, మలాపహరిణి, అనే ఏడు నదులు కలిసే అద్భుతమైన ప్రాంతం. పురాణాల ప్రకారం, ప్రజల పాప ప్రక్షాళన చేస్తూ పునీతులుగా మారుస్తున్న గంగా నదికి కాకి రూపం వచ్చిందని చెబుతారు. అయితే ఆ రూపం పోగొట్టుకోవటానికి సమస్త తీర్థాలతో జలకమాడుతూ సంగమంలో స్నానం ఆచరించి హంస రూపం పొందిందని కథనం. ఇలా పాప నివృత్తి అయినందున ఈ ప్రదేశానికి ‘నివృత్తి సంగమేశ్వరం’ అని పేరొందింది అని చరిత్ర చెబుతుంది.

ఎగువ ఉమామహేశ్వరాలయం నుంచి సంగమేశ్వరం గర్భాలయంకు వచ్చేదారి ఏటవాలుగా గట్టు ఉంటుంది. దీంతో భక్తుల వాహనాలు ఆలయం వద్దకు వెళ్లేందుకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అంతేగాక స్నానాలు చేసే ప్రదేశంలోనూ భారీగా గుర్రపు డెక్క చేరింది. దీంతో స్నానాలు చేసేందుకు వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

క్రమంగా శిథిలమైపోతున్న ఆలయం : ఒకప్పుడు వెలుగు వెలిగిన ఈ దేవాలయ సముదాయం క్రమక్రమంగా శిథిలమైపోయింది. ప్రస్తుతం కనిపిస్తున్నఈ ఆలయాన్ని సుమారు 200 సంవత్సరాల క్రితం స్థానికులు నిర్మించారు. సుమారు ఇరవై వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో గుడితో పాటు, చుట్టూ ప్రకారం నిర్మించినట్లు శిథిలాలను చూస్తుంటే అర్థమౌతుంది. ప్రస్తుతం కనిపించే ప్రధాన ఆలయం అత్యంత సాదాసీదాగా ఉంటుంది.

ముఖ మండపం పూర్తిగా శిథిలమైంది. దీంతో అంతరాలయం, గర్భాలయాలు మాత్రమే దర్శనమిస్తున్నాయి. గర్భాలయంలో సంగమేశ్వరుడు పూజలందుకుంటున్నారు. శివుడు వెనుక వైపున ఎడమ భాగంలో శ్రీలలితాదేవి, కుడివైపున వినాయకుడు దర్శనమిస్తారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్‌ నీటిలో ఈ దేవాలయం మునిగిపోవటం వల్ల నిత్యపూజలు జరగవు. ఏడాదిలో మూడు, నాలుగు నెలలు మాత్రమే పూజలు జరుగుతాయి. వర్షాలు పడి నదిలో నీరు చేరితే క్రమంగా ఆలయం కృష్ణమ్మ ఒడిలోకి చేరుతుంది. మరికొద్ది రోజులే ఉండటంతో స్వామి దర్శనానికి భక్తులు భారీగా తరలివస్తున్నారు.

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