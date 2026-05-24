తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు - సర్వదర్శనానికి 30 గంటల సమయం

తిరుమలలో భక్తులతో నిండిన వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి షెడ్లు - టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 30 గంటల సమయం - భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా చర్యలు చేపట్టిన టీటీడీ అధికారులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 24, 2026 at 2:36 PM IST

Huge Devotees Rush At Tirumala : శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు తిరుమలకు పోటెత్తుతున్నారు. వేసవి సెలవులకు తోడు శని, ఆదివారాలు వీకెండ్​ కావడంతో భక్తుల రద్దీ భారీగా పెరిగింది. తిరుమలేశుని దర్శనానికి దాదాపుగా 30 గంటల సమయం పడుతుంది. నిన్న(శనివారం) 97,250 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇవాళ కూడా అదే సంఖ్యలో రద్దీ కొనసాగుతుంది. నారాయణగిరి షెడ్ల నుంచి బాటగంగమ్మ ఆలయం వరకు పెద్ద ఎత్తన భక్తులు బారులు తీరారు. బాటగంగమ్మ ఆలయం నుంచి ఆక్టోపస్​ భవనం వరకు తాత్కాలిక షెడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రధానంగా నిన్న 97వేలకు పైగా భక్తులు భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోవడంతో దాదాపు 3.76 కోట్ల మేర హుండీ ఆదాయం సమకూరింది.

సర్వదర్శనానికి 30 గంటల సమయం : శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు వచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉండేందుకు టీటీటీ సిబ్బంది ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. వేంగమాంబ అన్నదాన సత్రంతో పాటు తిరుమలలో ఏడు ప్రాంతాల్లో అన్నప్రసాద వితరణ ప్రారంభించింది. టొకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 30 గంటల సమయం పడుతుంది. భక్తుల రద్దీని అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ తగు చర్యలు చేపడుతున్నారు. మరోవైపు తిరుమల శ్రీవారిని ఇవాళ పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. టీమ్ ఇండియా ఫీల్డింగ్ కోచ్​ దిలీప్​ కుమార్ వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. దర్శన అనంతరం పండితులు ఆయనకు అశీర్వచనం చేసి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.

సరికొత్త రికార్డు సృష్టించిన టీటీడీ : సామాన్యులకు శ్రీవారి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించడంలో టీటీడీ మరో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. సాధారణంగా శుక్రవారాల్లో స్వామివారికి పూజా కైంకర్యాల కారణంగా శ్రీవారి దర్శన సమయం తక్కువగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, ఈ నెల 22(శుక్రవారం)వ తేదీన తొలిసారిగా 94,758 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. వేకువజామున శ్రీవారి అభిషేక సేవ సమయంలోనూ సర్వదర్శనం క్యూలైన్‌ను అధికారులు యథావిధిగా కొనసాగించారు. దీంతో అదనంగా 5,850 మంది భక్తులు దర్శించుకోగలిగారు. మొత్తంగా ఆ రోజు(శుక్రవారం) సర్వదర్శనానికి ఏకంగా 17 గంటలకుపైగా సమయాన్ని కేటాయించారు.

అంతేగాక ఇంటిగ్రేటెడ్‌ కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌ సాంకేతికత సాయంతో భక్తుల రద్దీని టీటీడీ సమర్థంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. ఇలా నడక మార్గాలు, వాహనాల ద్వారా, కంపార్ట్‌మెంట్లలోకి ప్రవేశిస్తున్న వారి సంఖ్యను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిరంతరం ఐసీసీసీతో అంచనా వేస్తోంది. ఈ నెలలో ఒక్కరోజులో స్వామివారిని దర్శించుకున్న భక్తుల సంఖ్య ఏకంగా 90,000 దాటడం ఇది నాలుగోసారి.

సీఎం సూచనలతో నిరంతర పర్యవేక్షణ : ఆంధ్రప్రదేశ్​ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సూచనల మేరకు తిరుమలలో టీటీడీ అధికారులు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ద్వారా నిరంతర పర్యవేక్షణతో భక్తులకు మెరుగైన సేవలను అందిస్తున్నారు. సమయపాలన, క్యూలైన్ మేనేజ్మెంట్ ద్వారా రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్ చేస్తూ శ్రీవారి దర్శనంతో పాటు భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వసతి, అన్నప్రసాదాలను అందజేస్తున్నారు.

సామాన్య భక్తుల సౌకర్యార్థం వీఐపీ సిఫార్సు లేఖలపై ఇచ్చే దర్శనాలను టీటీడీ అధికారులు రద్దు చేశారు. గత శుక్రవారం నుంచి నిన్నటి(శనివారం) వరకు సుమారు 6 లక్షల మంది ఏడుకొండలస్వామిని దర్శించుకున్నారు. వేసవి రద్దీని ముందస్తుగా అంచనా వేసిన టీటీడీ అధికారులు తిరుపతి జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. తోపులాటలు, ట్రాఫిక్, క్రైమ్ లాంటి సమస్యలకు తావులేకుండా పోలీసు సిబ్బందిని నియమించారు. వీకెండ్ సెలవుల నేపథ్యంలో భక్తుల రద్దీ పెరగనున్నందువల్ల టీటీడీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల భద్రతతే ప్రధాన లక్ష్యంగా టీటీడీ విజిలెన్స్‌, పోలీస్‌ శాఖలతో పాటు మిగిలిన విభాగాలు నిరంతరం పనిచేస్తున్నాయి.

