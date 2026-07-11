వరుస సెలవులు - తిరుమల, అన్నవరంలో పెరిగిన భక్తుల రద్దీ
వారాంతపు సెలవుల నేపథ్యంలో శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు పోటెత్తుతున్న భక్తులు - భక్తులు సొంత వాహనాలలో తరలి రావటంతో అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద వాహనాల రద్దీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 7:03 PM IST
Tirumala Weekend Crowd : తిరుమల కొండ భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది. వారాంతపు సెలవుల నేపథ్యంలో శ్రీవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తుతున్నారు. తిరుమలకు వెళ్లేందుకు భక్తులు సొంత వాహనాలలో తరలి రావటంతో అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద వాహనాల రద్దీ అమాంతం పెరిగిపోయింది. అలిపిరి తనిఖీ కేంద్రం వద్ద భద్రతా సిబ్బంది క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తుండటంతో వాహనాల తనిఖీ కొంత ఆలస్యమవుతోంది.
వాహనాల దారి మళ్లింపు: వాహనాలు అలిపిరి ముఖద్వారం వరకు బారులు తీరాయి. వాహనాలను తనిఖీ చేసి తిరుమలకు అనుమతించడానికి టీటీడీ, పోలీస్ అధికారులు చర్యలు చేపట్టి వాహన రద్దీని నియంత్రిస్తున్నారు. తిరుమలకు వస్తున్న వాహనాల రద్దీ క్రమంలో మహతి మీదుగా వచ్చే వాహనాలను రుయా ఆస్పత్రి కూడలి నుంచి ఇస్కాన్ ఆలయం మీదుగా బస్టాండ్కు వెళ్లేలా పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. బస్టాండ్ నుంచి కపిలతీర్ధం కూడలి నుంచి వచ్చే వాహనాలను ఇస్కాన్ ఆలయం మీదుగా రుయా ఆస్పత్రి కూడలి నుంచి పంపిస్తున్నారు.
ఇక శుక్రవారం శ్రీవారిని 70,141 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.23 కోట్లు వచ్చింది. 33,821 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
అన్నవరంలోనూ భక్తుల రద్దీ: మరోవైపు అన్నవరం సత్యదేవుని దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. వరుస సెలవు రోజులు కావడంతో రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వేలాదిగా భక్తులు స్వామి దర్శనానికి వచ్చారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి అంతకంతకు రద్దీ పెరిగింది. క్యూలైన్లు, వ్రతమండపాలు కిక్కిరిసిపోయాయి. దర్శనానికి సుమారు రెండు గంటల సమయం పడుతోంది. సుమారు రెండు గంటలు అంతరాలయం దర్శనాన్ని నిలుపుదల చేసారు.
సాధారణ క్యూలైన్లలోనే భక్తులను అనుమతించారు. వారికి ఏ ఇబ్బంది లేకుండా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. తాగునీటిని నిరంతాయంగా సరఫరా చేశారు. వందలాది వాహనాలను సత్యగిరిపై పార్కింగ్ ప్రదేశానికి మళ్లించారు. అక్కడ నుంచి భక్తులను దేవస్థానం ఉచిత బస్సుల్లో ఆలయ ప్రాంగణానికి తీసుకువచ్చారు. వసతి గదులకు డిమాండ్ ఏర్పడింది.
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