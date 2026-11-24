సర్వం శివోహం: ఘనంగా కార్తిక పౌర్ణమి వేడుకలు - శివాలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు
Kartika Purnima Celebrations : రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ దేవాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. కార్తిక దీపాలు, 365 వత్తులను వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. భద్రాచలంలోని గోదావరి నది వద్ద భక్త జనసందోహంగా మారింది.
Published : November 24, 2026 at 12:45 PM IST
కార్తిక పౌర్ణమి పర్వదినం పురస్కరించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రముఖ దేవాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. తెల్లవారుజాము నుంచే ఆలయాలకు బారులు తీరిన భక్తులు, శివయ్యను ఆరాధించారు. కార్తిక దీపాలు, 365 వత్తులను వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. శివనామస్మరణతో శైవక్షేత్రాలు మారుమోగాయి.
గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదిలి ప్రత్యేక పూజలు
కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా భద్రాచలంలోని గోదావరి నది వద్ద భక్త జనసందోహంగా మారింది. తెల్లవారుజాము నుంచే వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చి పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. అనంతరం గోదావరి నదిలో కార్తిక దీపాలను వదిలి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. కార్తిక దీపోత్సవం సందర్భంగా మంచిర్యాల జిల్లా బెల్లంపల్లిలోని ఏఎంసీ మైదానం కాంతులీనింది.
మహిళలు భక్తి శ్రద్ధలతో దీపాలు వెలిగించారు. శివపార్వతుల కల్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిపించారు. నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడలోని శివాలయాలు భక్తులతో కిటకిటలాడాయి. ఉసిరి చెట్టు వద్ద దీపారాధనలు చేసి తమ కుటుంబాలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ప్రార్థించారు. చెరువు గట్టులోనీ శ్రీ జడల రామలింగేశ్వర ఆలయంలో కార్తిక పౌర్ణమి శోభ సంతరించుకుంది.
శివయ్య దర్శనానికి బారులు తీరిన భక్తజనం
ఖమ్మంలోని పలు ఆలయాలకు భక్తుల తాకిడి పెరిగింది. కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఈశ్వరుడికి అభిషేకాలు నిర్వహించి కార్తిక దీపాలు వెలిగించారు. శేరిలింగంపల్లిలోని శివాలయాలన్నీ భక్తజనసందోహంగా మారాయి. భక్తులు పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించి దీపాలను వెలిగిస్తూ పరవశించారు. కార్తిక మాసపు పుణ్యఫలాన్ని పొందేందుకు శివయ్యను దర్శించుకునేందుకు భక్తులు క్యూలైన్లలో బారులు తీరారు. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో కార్తిక పౌర్ణమి వైభవం కనిపించింది. కృష్ణా అగ్రహారం వద్ద కృష్ణానది తీరానికి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పోటెత్తారు. నదిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి కార్తిక దీపాలను వదిలారు.
నదిలో స్నానాలు ఆచరించి దీపాలు వదులుతున్న భక్తులు
కరీంనగర్లో కార్తిక శోభ సంతరించుకుంది. రేకుర్తిలోని అపర్ణ రామేశ్వర ఆలయంలో భక్తులు స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించారు. బిల్వపత్రాలతో శివుడిని పూజించారు. ఖమ్మం జిల్లా మధిరలోని వైరా నదీ తీరాన ఉన్న శ్రీ మృత్యుంజయ స్వామి వారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. వైరా నదిలో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించి, నదీ తీరాన కార్తిక దీపాలను వెలిగించి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజలు నిర్వహించారు. ఆదిలాబాద్లోని శ్రీ రామచంద్ర గోపాల కృష్ణ మఠంలో కార్తిక పౌర్ణమి వేడుకల సందర్భంగా దీపాల అలంకరణ వైభవంగా నిర్వహించారు. భక్తి గీతాలను ఆలపిస్తూ స్వామి వారికి పూజలు జరిపారు.
కార్తిక పౌర్ణమి జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా బుధవారం తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు పోటెత్తారు. ఇటీవల ఆలయాల్లో తొక్కిలలాటల నేపథ్యంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆలయాల్లో తొక్కిసలాట జరగకుండా ఆలయ కమిటీలు, నిర్వాహకులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పురుషులు, మహిళలు, వృద్ధుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయాలి. ప్రతీ లైన్లో అత్యవసర ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ ఉండేలా చూసుకోవాలి. బారికేడ్లు వినియోగించాలి. సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించాలి. అత్యవసర సేవల సిబ్బంది, అంబులెన్సులు అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా కార్తిక పౌర్ణమి వేడుకలు - శివాలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు
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