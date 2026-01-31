మేడారం తిరుగు ప్రయాణంలో భక్తుల అవస్థలు - బస్సుల కోసం గంటల తరబడి ఎదురుచూపులు
మేడారం తిరుగు ప్రయాణంలో భక్తుల ఇబ్బందులు - సరిపడా ఆర్టీసీ బస్సులు లేకపోవడంతో ఆగ్రహం - మేడారం నుంచి తాడ్వాయి వరకు గంటల తరబడి నిలిచిన ట్రాఫిక్
Published : January 31, 2026 at 12:58 PM IST
Public Facing Problems Due to lack of Buses : మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు వెళ్లి తిరుగు ప్రయాణంలో భక్తులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులు ఉన్నారని ఆందోళన చెందుతున్నారు. దర్శనం సాఫీగా జరిగినా, తిరుగు ప్రయాణంలో ఇబ్బందులు మాత్రం తప్పడం లేదని భక్తులు వాపోతున్నారు. గంటల కొద్దీ బస్సుల కోసం వేచి ఉండాల్సిన దుస్థితి నెలకొందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బస్సులు కిలోమీటర్ల మేర నిలిచిపోవడంతో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో మేడారం నుంచి వెళ్లే బస్సులను మేడారం-నార్లాపూర్-పస్రా మీదుగా దారి మళ్లిస్తున్నారు.
నానా అవస్థలు పడ్డ మహిళలు, వృద్ధులు : ములుగు జిల్లాలోని తాడ్వాయి మండలం మేడారం జాతరకు వచ్చిన భక్తులు తిరుగు ప్రయాణంలో ఇక్కట్లను ఎదుర్కొన్నారు. తాడ్వాయి మండల కేంద్రం నుంచి గోవిందరావుపేట మండలంలోని పస్రా గ్రామానికి 15 కి.మీ మేర బస్సుల ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. మేడారం ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో రాత్రి నుంచి సరైన సమయానికి బస్సులు రాకపోవడంతో తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారు. రాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు బస్సులు రాకపోవడంతో వృద్ధులు, చిన్నారులు, మహిళలు నానా అవస్థలు పడ్డామని వాపోయారు. చలికి వణుకుతూ నిద్రించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తిందని అన్నారు. 5 లక్షలకు పైగా భక్తులు మేడారం ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో మంచినీళ్లు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులు పడ్డామన్నారు.
బస్సులపై దాడికి దిగిన భక్తులు : మేడారం తిరుగు ప్రయాణంలో సరిపడా ఆర్టీసీ బస్సులు లేకపోవడంతో భక్తులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మేడారం బస్టాండ్లో బస్సులపై దాడి చేశారు. మేడారం నుంచి తాడ్వాయి వరకు గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది. ట్రాఫిక్ జామ్ నేపథ్యంలో భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. మేడారం నుంచి వెళ్లే బస్సులను దారి మళ్లించారు. మేడారం- నార్లాపూర్- పస్రా మీదుగా వాహనాలను మళ్లించారు. మేడారం బస్టాండ్లో బస్సుల కోసం భక్తులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
వెళ్తున్న వారికీ తప్పని ట్రాఫిక్ చిక్కులు : మేడారం మహా జాతరకు వెళ్తున్న భక్తులకూ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. సమ్మక్క-సారలమ్మ గద్దెలకు చేరడంతో భక్తులు మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు భారీ ఎత్తున తరలివస్తున్నారు. పోలీసులు వన్వే రూట్ ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ఆర్టీసీ బస్సులు వెళ్లే తాడ్వాయి, మేడారం మార్గంలో రహదారిపై ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడి గంటల తరబడి కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. అంచనాలకు మించి భారీగా భక్తులు వస్తున్నారు. శనివారం రాత్రి తల్లులు తిరిగి వన ప్రవేశం చేయకముందే దర్శనం చేసుకోవాలని భక్తులు తరలివస్తున్నారు. దీంతో రద్దీ నెలకొంటోంది.
"చిన్న పిల్లలతో సహా ఇక్కడ ఉన్నాం. దర్శనం చేసుకున్నాక బస్సులు రాకపోవడంతో రాత్రంతా ఇక్కడే ఉండాల్సి వచ్చింది. నిద్రలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం. బస్సుల కోసం చూస్తుంటే ఒక్కటీ రాలేదు. అటుపొమ్మని, ఇటు పొమ్ముని చెబుతున్నారు."-భక్తులు
తుది దశకు చేరుకున్న సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర : సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర చివరి ఘట్టానికి చేరుకుంది. ఇవాళ తల్లుల వనప్రవేశంతో వన జాతర ముగియనుంది. సాయంత్రం సమయంలో గద్దెలను పరిశుభ్రం చేసి, గిరిజన పూజారులు అమ్మవార్లకు సంప్రదాయ పూజలను నిర్వహిస్తారు. అనంతరం రాత్రి 7 గంటల సమయంలో దేవతల వన ప్రవేశం కార్యక్రమం ఆరంభమవుతుంది. సమ్మక్క తల్లిని చిలుకలగుట్టకు, సారలమ్మను కన్నెపల్లి ఆలయానికి, పగిడిద్దరాజును మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని గంగారం మండలం పూనుగొండ్లకు, గోవిందరాజులను ఏటూరినాగారం మండలం కొండాయ్ గ్రామానికి పూజారులు ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్తారు.
దేవతల వనప్రవేశంతో మేడారం జాతర ముగుస్తుంది. మేడారం ఇంకా భక్తులతో కిటికిటలాడుతోంది. మహా జాతర ముగుస్తున్న తరుణంలో లక్షలాదిగా మంది భక్తులు తరలివస్తున్నారు. జంపన్నవాగులో పుణ్య స్నానాలను ఆచరించి వన దేవతలకు నిలువెత్తు బంగారం(బెల్లం) సమర్పించుకున్నారు. సమ్మక్క సారలమ్మలకు చీర, ఒడిబియ్యం, సారె, పోసి దేవతలను మనసారా కొలుచుకున్నారు.
