బాసరలో యూపీఐ పనిచేయదు - ఓన్లీ క్యాష్ మాత్రమే తీసుకుంటారు
అమ్మవారి దర్శనం, అక్షరాభ్యాసాల కోసం తరలివస్తున్న భక్తులు - డబ్బులు చెల్లిస్తేనే టిక్కెట్లు ఇస్తుండటంతో భక్తుల ఇబ్బందులు - బాసరలో పని చేయని డిజిటల్ పేమెంట్స్
Published : June 8, 2026 at 2:07 PM IST
No Digital Payments in Basara Temple : ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో రోజు రోజుకి ఆన్లైన్ చెల్లింపుల వాడటం బాగా పెరిగిపోయింది. డిజిటల్ విప్లవం పుణ్యమా అని బ్యాంకింగ్ సేవలు మన అరచేతిలోకి వచ్చేశాయి. మరి ముఖ్యంగా యూపీఐ వాడకం వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకుల చుట్టూ తిరిగే పని లేకుండా ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు చిటికెలో మొబైల్ నుంచి చెల్లింపులు చేసేస్తున్నారు. చిన్న బడ్డీ కొట్టు నుంచి పెద్ద పాషింగ్ మాల్స్ వరకు బిల్లు కట్టడం కోసం అందరూ ఆన్లైన్ చెల్లింపు విధానానికే మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ తరహాలో చెల్లింపు విధానాలు ప్రజలకు మేలు చేస్తున్నాయి.
మరి ముఖ్యంగా జనాలకు చిల్లర సమస్య తీరిపోయింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బాసరలో మాత్రం నగదు సహిత సేవలే నడుస్తున్నాయి. దీంతో భక్తులు ఇతరులను ఆశ్రయించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. బాసరలోని అమ్మవారి ఆలయంలో కొన్ని రోజులుగా డబ్బులు ప్రసాదాలు, అక్షరాభ్యాసాల టికెట్లు ఇస్తున్నారు. అమ్మవారి దర్శనం, అక్షరాభ్యాసాల కోసం ప్రతిరోజూ భక్తులు తరలివస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో బాసరలో మాత్రం డబ్బులు చెల్లిస్తేనే టిక్కెట్లు ఇస్తుండటంతో భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
నగదు కోసం ఉరుకులు - పరుగులు : బాసరకు వచ్చే భక్తులు డబ్బులు తీసుకురాకపోతే పూజలు, ప్రసాదాలు కొనుగోలు, అమ్మవారి దర్శనం కష్టంగా మారుతోంది. ఇక దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన భక్తులు టికెట్ల కోసం వరుసలో నిల్చొని కౌంటరు దగ్గరకు వెళ్లే సరికి ఇక్కడ నగదు రహిత వ్యవస్థ లేదని డబ్బులు ఇవ్వాలని సిబ్బంది చెబుతున్నారు. అక్కడికి వచ్చే భక్తులంతా అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇక చేసేదేమీ లేక బయటకు వచ్చి డబ్బుల కోసం దగ్గరలో ఉన్న ఏటీఎం సెంటర్లకు పరుగు తీస్తున్నారు. ఇక అందులోనూ సమయానికి డబ్బులు లేకపోతే పక్కన ఉన్న దుకాణాలకు వెళ్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది దుకాణాదారులు యూపీఐ సేవలను పునరుద్ధరించాలని భక్తులు వేడుకుంటున్నారు.
''బాసర ఆలయంలో డిజిటల్ చెల్లింపులు కొన్ని రోజులుగా నిలిచిపోయిన మాట నిజమే. యూపీఐ సేవల వల్ల బ్యాంకులో పది శాతం కమీషన్ కట్ అవుతుందని సేవలు నిలిపివేశాం. బ్యాంకు అధికారులతో మాట్లాడి యూపీఐ సేవలకు పునరుద్ధరించి భక్తుల ఇబ్బందులను తొలగిస్తాం'' - అంజనీదేవి, ఆలయ్ ఇన్ఛార్జి ఈఓ
పెరిగిన అభిషేకం, లడ్డూ ధర : బాసర సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో అభిషేకం లడ్డూ ధర రూ.50 పెంచినట్లు ఆలయ ఈవో అంజనీ దేవి తెలిపారు. గత నెలలో లడ్డూ ధర పెంచినట్లు తెలిపారు. అయితే గతంలో 500 గ్రాముల లడ్డూ రూ.100కు విక్రయించేవారని, సవరించిన ధరలతో రూ. 150కి చేరినట్లు తెలిపారు. తయారీ ధరలు పెరగడమే ఇందుకు కారణంగా చెప్పారు. మిగతా ప్రసాదాల ధరల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదన్నారు.
డిజిటల్ పేమెంట్స్తో జర పైలం : చాలా మంది డిజిటల్ పేమెంట్స్ జరిపేందుకు చాలా సాధారణ పాస్వర్డ్లను ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇది ఏ మాత్రం సురక్షితం కాదు. డిజిటల్ పేమెంట్ యాప్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు జరిపేందుకు నాలుగు లేదా ఆరు అంకెల పాస్వర్డ్ను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. కచ్చితంగా ఈ నంబర్ మీకు తప్ప మరెవరికీ తెలియకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే ఈ పాస్వర్డ్లను తరచుగా మారుస్తూ ఉండాలి. సురక్షితమైన ఆర్థిక లావాదేవీల కోసం బయోమెట్రిక్స్నూ ఉపయోగించుకోవాలి.
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