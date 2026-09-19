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వినాయకా - గంగమ్మ ఒడి చేరేదెట్టా? - చెరువుల్లో నీరు లేక నిమజ్జనానికి అవస్థలు!

హైదరాబాద్​ నగరంలోని పలు చెరువుల్లో నీరు లేక నిమజ్జనం చేయలేని దుస్థితి ఏర్పడింది. అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయకపోవడంతో సమస్య మరింత తీవ్రంగా మారింది. దీంతో భక్తులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Ganesh immersion in Hyderabad
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 9:17 AM IST

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Ganesh immersion in Hyderabad : భాగ్యనగరంలోని పలు చెరువుల వద్ద గణేశ్​ నిమజ్జన ఏర్పాట్లు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నాయి. కాసారాల్లో నీరు లేకపోవడమనేది ప్రధాన సమస్యగా మారింది. అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయకపోవడంతో సమస్య మరింత క్లిష్టతరంగా మారింది. దీంతో నిమజ్జనాలకు భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సుమారు రూ.వంద కోట్ల వ్యయంతో క్రేన్లు, తాత్కాలిక కోనేరులకు టెండర్లు పిలిచినప్పటికీ ఆ స్థాయిలో మాత్రం సౌకర్యాలు కనిపించడం లేదంటూ భక్తులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నిమజ్జన ఏర్పాట్లపై భక్తుల అసహనం
నిజాంపేట్​లోని శ్రీరాముని కుంట వర్షాలు లేక ఎండిపోయింది. దీంతో అ చెరువు పక్కన తొట్టిని ఏర్పాటు చేసి ట్యాంకర్​తో నీటిని పంపారు. అయితే అందులో 3 అడుగుల వినాయక విగ్రహాలకు మాత్రమే నిమజ్జనాలు చేయడానికి వీలవుతుంది. గతంలో భారీ విగ్రహాలు కూడా ఈ చెరువులో నిమజ్జనం చేసేవారని, అధికారులు కుంటను ఎండగట్టడంతో విగ్రహాలను బాచుపల్లి, అంబీర్ చెరువు వరకు తీసుకు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తిందని భక్తులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాపయ్యకుంట చెరువు వద్ద ఏర్పాట్లపైనా భక్తులు మండిపడుతున్నారు.

ట్యాంక్​బండ్​పై అనుమతి లేదు
అత్తాపూర్​లో పెద్దతాళ్ల కుంట చెరువు వద్ద కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే ఉంది. అక్కడ నిమజ్జనాలకు అనువైన స్థలం కనిపించడం లేదు. ముళ్ల పొదలు, పిచ్చి మొక్కలతో చెరువులోకి దిగే మార్గం కరవైంది. దీంతో భక్తులు 10 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్లి రాజేంద్రనగర్​ చెరువులో నిమజ్జనాలు చేస్తున్నారు. కూకట్​పల్లి ఐడీఎల్​ చెరువు అభివృద్ధి పనులు చేసే క్రమంలో నీటిని దిగువకు విడిచిపెట్టారు. దీంతో ఆ కాసారం ఎండిపోయింది. చేసేదేమీలేక నిమజ్జనాల కోసం చెరువులో రెండు గుంతలు తవ్వి, వాటిని ట్యాంకర్లతో నింపారు.

హుస్సేన్‌ సాగర్‌ చుట్టూ ఉన్న సంజీవయ్య పార్కు, ఎన్టీఆర్‌ మార్గ్, పీపుల్స్‌ ప్లాజా, ట్యాంక్‌బండ్‌ కేంద్రాలు వినాయక నిమజ్జనాలకు ప్రధానమైనవి. ఈ 4 ప్రాంతాల్లో గణేశ్ నిమజ్జన ఏర్పాట్లకు అధికారులు సిద్ధం కాగా, అంతలోనే ట్యాంక్‌బండ్‌పై నిమజ్జనాలను నిలిపేస్తూ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీహెచ్​ఎంసీ), పోలీస్ కమిషనర్ల పేరుతో అక్కడ పోస్టర్లు వెలిశాయి. చివరి రోజున కూడా అనుమతించే ప్రసక్తే లేదని అధికారులు తేల్చి చెబుతుండడంతో గణేశ్‌ ఉత్సవ కమిటీ, భక్తులు తీవ్ర అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తాత్కాలిక ఏర్పాట్లు లేకపోవడంతోనే
ఎల్​నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో వర్షాలు సరిగా లేకపోవడంతో పాటు అభివృద్ధి పనుల కారణంగా చాలా చెరువుల్లో నీరు అడుగంటింది. అధికారులకు ఈ విషయం తెలిసినప్పటికీ ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేయడంలో విఫలమయ్యారు. తాత్కాలిక కోనేరులకు టెండర్లు పిలిచినప్పటికీ అవి ఎక్కడా కానరావట్లేదు.

నిమజ్జనం వేళ జాగ్రత్త

నిమజ్జనాల వేళ రద్దీ ఎక్కువ ఉంటే వృద్ధులు, మహిళలు, చిన్నారులు శోభాయాత్రకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. నిమజ్జన కేంద్రాల వద్ద చిన్నారులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతించొద్దు. నీటిలో విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేసే ప్రక్రియ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సిబ్బంది ద్వారానే జరగాలి. భక్తులు నేరుగా పాల్గొంటే నీటిలో మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందన్న విషయం గమనించాలి. ముఖ్యంగా ఈత రాని వ్యక్తులు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చీకటి పడక ముందే నిమజ్జనం ప్రక్రియ పూర్తి చేసుకోవడం ముఖ్యం. చీకట్లో చెరువుల వద్దకు వెళ్లకపోవడం ఉత్తమం. అత్యవసరమైతే స్థానిక పోలీసులను సంప్రదించాలి.

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TAGGED:

NO IDOL IMMERSION AT TANK BUND
POOR ARRANGEMENTS FOR IMMERSION
వినాయక నిమజ్జనాలు
GANESH IMMERSION IN HYDERABAD
GANESH IMMERSION IN HYDERABAD

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