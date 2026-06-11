గోదా'వర్రి' : ప్రాణాలుపోతున్నా పట్టింపేది? - ప్రమాదకరంగా మారిన బాసర గోదారి తీరం
అక్షరాభ్యాసం, దర్శనం కోసం భారీగా తరలివస్తున్న భక్తులు - గోదావరిలో హెచ్చరిక బోర్డుల్లేని వైనం - ప్రమాదకర ప్రదేశాల్లో కనీస చర్యలు చేపట్టని అధికారులు - ఆవేదనలో భక్తులు
Published : June 11, 2026 at 1:22 PM IST
Lack Safety Measure Basara Godavari : 'బాసర' అనే పేరు వినగానే చదువుల తల్లి సరస్వతి గుర్తకు వస్తుంది. అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవడానికి, పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించడానికి చాలా మంది భక్తులు తరలివెళ్తుంటారు. వేసవి కాలంలోనైతే సెలవుల వల్ల భక్తుల రద్దీ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలాంటి బాసరలోని గోదావరి నదిలో పుణ్యస్నాసాలు ఆచరించడం ఆనవాయితీ. కానీ ప్రస్తుతం భక్తజనం పెరగడం, కనీస చర్యలు లేకపోవడంతో బాసరలో పరిస్థితి ప్రమాదకరంగా మారింది. భక్తుల ప్రాణాలు రక్షించేందుకు అవసరమైన ఏర్పాట్లు లేకపోవడం అందరిలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
పది ఘాట్లున్నా రెండు ఘాట్లలోనే పర్యవేక్షణ : బాసరలోని గోదావరిలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలు ఆచరించడానికి సుమారుగా పది ఘాట్లు ఉన్నాయి. కానీ ఆలయాధికారులు కేవలం రెండు ఘాట్లను మాత్రమే పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మిగిలిన ఘాట్లను పట్టించుకోవడం లేదు. సెలవులు, మంచి ముహుర్తాల రోజుల్లో భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలి వస్తుంటారు. అలాంటి సమయాల్లో ఆ 2 రెండు ఘాట్లు స్నానాలు చేయడానికి సరిపోకపోవడంతో ఖాళీగా ఉన్న ఘాట్ల దగ్గరకు వెళ్లి స్నానాలు చేస్తున్నారు. కానీ ఎక్కడ స్నానాలు చేస్తే బాగుంటుంది? ఎక్కడ ప్రమాదం పొంచి ఉంది? అనే వివరాలు తెలియజేసే హెచ్చరిక బోర్డులు మాత్రం ఎక్కడా ఏర్పాటు చేయలేదు. ప్రమాదకర ప్రదేశాల్లో ఇనుప జాలీలు ఏర్పాటు చేయకపోవడం నిండు ప్రాణాలు నీటిలో కలిసిపోవడానికి కారణమవుతోంది.
ప్రాణాలు కోల్పోయిన భక్తులు : గత ఏడాది జూన్లో హైదరాబాద్కు చెందిన ఐదుగురు బాసర గోదావరిలో ప్రమాదవశాత్తు మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ విషాదకర ఘటన నుంచి బయటపడక ముందే మరో ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. గత మంగళవారం (జూన్ 9) పిల్లల అక్షరాభ్యాసం కోసం కాచిగూడ నుంచి వచ్చిన ముగ్గురు అన్నదమ్ములు పుణ్యస్నానం ఆచరించడానికి గోదావరిలో దిగి మరణించారు. ఈ దుర్ఘటన బాధిత కుటుంబాన్ని శోకసంద్రంలో ముంచింది. స్థానికులనూ కలచి వేసింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు అన్నదమ్ములు చద్ర శేఖర్(38), రామచందర్ (36), మల్లేశ్ కుమార్ (31) ప్రాణాలు కోల్పోయారు. స్నానాలు చేస్తున్న సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో జారిపడిపోయిన చంద్రశేఖర్ను కాపాడటానికి వెళ్లి మల్లేశ్, ఆయనకు కాపాడటానికి వెళ్లిన రామచందర్ నీటిలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
అప్పుడే జాగ్రత్త పడితే ఇప్పుడిలా అయ్యేది కాదు : గతంలో ఐదుగురు మరణించినప్పుడే బాసరలోని అరకొర రక్షణ చర్యలపైన అనేక విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. అయినప్పటికీ అధికారుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు. కనీస జాగ్రత్తలు చేపట్టకుండా నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల తాజాగా మరో ముగ్గురి ప్రాణాలు పోయాయని భక్తులు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆలయానికి ఆదాయం వస్తుంది. దర్శనాలకు వచ్చే వీఐపీలు, ప్రజాప్రతినిధులపై పెట్టిన దృష్టి భక్తుల ప్రాణాల పెట్టడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన మరణాలు సరిపోవా?, ఇంకెంత మంది మృతి చెందితే చలనం వస్తుందని మండిపడుతున్నారు.
ప్రమాదాలు జరగకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి : గోదావరిలో కొన్ని రోజుల నుంచి తరచుగా ప్రమాదాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. గతేడాది జూన్ 14న హైదరాబాద్కు చెందిన 20 ఏళ్లలోపు ఐదుగురు యువకులు గోదావరిలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఇందులోనూ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు ఉన్నారు. ఇలా తరచుగా బాసర దగ్గర ప్రమాదాలు జరగడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు అధికార యంత్రాంగం హడావిడి చేస్తోంది తప్ప ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్తలు మాత్రం తీసుకోవడం లేదు. శాశ్వత ప్రాతిపాదికన కనీసం ఐదుగురు గజ ఈతగాళ్లను నియమించాలి, నది తీరంలో సూచిక బోర్డులు, విద్యుత్తు దీపాలు, ఇనుప జాలీలు మొదలైనవి ఏర్పాటు చేయాలని భక్తులు కోరుతున్నారు.
|బాసరలో మరణాల సంఖ్య
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|10
|12
|11
|10
|10
|07 (ఇప్పటి వరకు)
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