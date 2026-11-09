వెండి నాణేల కోసం దండిగా పోటెత్తారు - చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి చెంతకు భక్తుల బారులు
Silver Coins Serve At Charminar : చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం వద్ద నిన్న రాత్రి నుంచి ఖజానా పంపిణీ ప్రారంభమైంది. అమ్మవారి వెండి నాణేల కోసం భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పోటెత్తారు.
Published : November 9, 2026 at 10:59 PM IST
దీపావళి వేళ చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి ఖజానా కోసం భక్తులు బారులు తీరారు. ఏటా దీపావళి నుంచి మూడు రోజులు భక్తులకు అమ్మవారి ఖజానా నుంచి వెండి నాణేలు పంపిణీ చేసే సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది. అమ్మవారి కృపతో వర్థిల్లాలనే ఆకాంక్షతో వేలాది మంది భక్తులు వెండి నాణేల కోసం పాతబస్తీకి పోటెత్తారు. ఈ సందడితో చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాలు భక్త జన సందోహంగా మారాయి.
వెండి నాణెం దక్కితే సకల శుభాలు
దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయంలో ప్రతి సంవత్సరం చేసే ఖజానా పంపిణీలో ఇచ్చే వెండి నాణేల కోసం వేలాదిగా భక్తుల తాకిడి మొదలైంది. అమ్మవారి ప్రతిమతో ఉండే వెండి నాణేన్ని దక్కించుకునేందుకు సుదూర ప్రాంతాలు నుంచి భక్తులు తరలివచ్చారు. నాణెం దక్కితే సిరిసంపదలు, సకల శుభాలు కలుగుతాయనేది భక్తుల నమ్మకం. ఆదివారం సాయంత్రం ఏడింటికి అమ్మవారి ఖజానా పంపిణీ ప్రారంభం కాగా బుధవారం సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతుంది.
"ఎప్పటిలాగే ఈసారి కూడా చార్మినార్ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారికి దీపావళి పండుగ వైభవంగా జరుగుతోంది. ఆరు రోజులపాటు జరిగే వేడుకల్లో అమ్మవారి పాదాలచెంతన ఉండే ఖజానా నుంచి భక్తులకు వెండి నాణేలు అందిస్తాం. దీపావళి రోజు సాయంత్రం ఏడు గంటలకు అమ్మవారి హారతితో మొదలై, మూడురోజులపాటు ఖజానా పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతుంది" - సూర్యప్రకాశ్, ఆలయ నిర్వాహకులు
కానుకలనే ఖజానాగా మార్చి
ఎన్నో ఏళ్లుగా ఖజానా పంపిణీ జరుగుతుండగా ఈసారి మాత్రం భక్తుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉందంటున్నారు ఆలయ నిర్వాహకులు. సంవత్సరం మొత్తం వచ్చిన అమ్మవారి కానుకలను కలిపి ఖజానాగా మార్చి, ఆ నాణేలను ప్రజలకు పంపిణీ చేస్తామని చెబుతున్నారు. పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చిన భక్తులతో చార్మినార్ పరిసర ప్రాంతాలు కిక్కిరిసిపోయాయి. అమ్మవారి నాణెం తమ ఇంటికి వస్తే, అమ్మవారి ఆశీస్సులతో సిరిసంపదలు, శుభాలు కలుగుతాయంటున్నారు భక్తులు.
"భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో దీపావళి రోజు నుంచి మొదలయ్యే ఖజానా కార్యక్రమానికి ప్రతి సంవత్సరం వస్తుంటాం. అమ్మవారి ముద్రణతో ఉండే ఈ నాణేలు లభించిన వారి ఇంట్లో ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తాయి. ఖజానా పంపిణీకి గతేడాది భక్తుల రద్దీ తక్కువగా ఉంది. కానీ ఈసారి భారీగా తరలివచ్చారు" - వెండి నాణేల స్వీకరణకు వచ్చిన భక్తులు
మరోవైపు అమ్మవారి నాణేల కోసం నగరంతో పాటు పరిసర జిల్లాల నుంచి భారీగా తరలి వస్తున్న భక్తులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆలయ నిర్వాహకులు, అధికారులు తగిన ఏర్పాట్లు చేశారు. భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా ఆలయం వద్ద అధికారులు నాలుగు క్యూ లైన్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు నిర్వహించారు.
దీపావళి పర్వదినం వేళ భాగ్యలక్ష్మీ అమ్మవారి ఆలయానికి పోటెత్తిన భక్తులు