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పెనుగంచిప్రోలులో రెచ్చిపోయిన స్థానికులు - దైవదర్శనానకి వచ్చిన భక్తులపై కత్తులతో దాడి

పెనుగంచిప్రోలులో మేకపోతును కోసే కూలి డబ్బుల విషయంలో గొడవ - కత్తులు, కర్రలతో విరుచుకుపడ్డ స్థానికులు - ప్రాణ భయంతో పరుగులు తీసిన మహిళలు, వృద్ధులు, చిన్నారులు

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 3:46 PM IST

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​Penuganchiprolu Attack : ఎన్టీఆర్ జిల్లా పెనుగంచిప్రోలులో దారుణం చోటు చేసుకుంది. దైవ దర్శనం కోసం వచ్చిన భక్తులపై కొందరు స్థానికులు దాడి చేశారు. చిన్నపాటి ఆర్థిక వివాదం పెనురచ్చకు దారి తీసింది. కత్తులు, కర్రలతో భక్తులపై విరుచుకుపడ్డారు. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ప్రాణ భయంతో మహిళలు, చిన్నారులు, వృద్ధులు పరుగులు తీశారు. పోలీసులు సకాలంలో స్పందించడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి.

​భక్తిభావంతో వస్తే : బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు గ్రామానికి చెందిన కొందరు భక్తులు ఆదివారం పెనుగంచిప్రోలు వచ్చారు. సుమారు 20 మంది ఒక బృందంగా ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీ తిరుపతమ్మ అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. అమ్మవారిని భక్తిశ్రద్ధలతో దర్శించుకున్నారు. తమ మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. అనంతరం వంటావార్పు, సహపంక్తి భోజనాల కోసం మున్నేరు నదికి ఆవలి వైపు ఉన్న వైఎన్‌ఆర్‌ మామిడి తోటలో బస చేశారు.

భక్తులపై కత్తుల దాడి - దైవ దర్శనానికి వెళ్తే నెత్తురోడారు (ETV)

​రూ.600 కోసం రేగిన వివాదం : భక్తులు అమ్మవారికి సమర్పించే మొక్కు కోసం ఒక మేకపోతును తమ వెంట తెచ్చుకున్నారు. దానిని కోసేందుకు స్థానికంగా ఉండే కొందరితో మాట్లాడారు. మేకపోతును కోసేందుకు కూలి కింద రూ. 600 ఇస్తామని ముందుగానే ఒప్పందం చేసుకున్నారు. కానీ, కోసిన తర్వాత స్థానికులు మాట మార్చారు. తాము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. అన్యాయంగా అడిగితే ఎలా ఇస్తామని భక్తులు అడ్డుచెప్పారు. దీనికి భక్తులు అంగీకరించలేదు. దీంతో ఇరు వర్గాల మధ్య తీవ్ర స్థాయిలోనే వాగ్వాదం మొదలైంది.

​కత్తులు, కర్రలతో భయానక దాడి : ​డబ్బుల వివాదం క్షణాల్లోనే భౌతిక దాడికి దారి తీసింది. స్థానికులంతా ఒక్కటయ్యారు. చేతుల్లో కత్తులు, పెద్దపెద్ద కర్రలు పట్టుకుని భక్తులపై విరుచుకుపడ్డారు. మహిళలు, పిల్లలు, వృద్ధులు అని కూడా చూడకుండా దాడికి తెగబడ్డారు. పండుగ వాతావరణం ఉండాల్సిన ఆ ప్రాంతం కాస్తా ఒక్కసారిగా యుద్ధ వాతావరణాన్ని తలపించింది.

​ప్రాణ భయంతో పరుగులు, నెత్తురోడిన భక్తులు : ​అకస్మాత్తుగా జరిగిన ఈ కత్తుల దాడితో భక్తులు బిత్తరపోయారు. ప్రాణాలు దక్కించుకునేందుకు ఎక్కడికక్కడ పరుగులు తీశారు. పారిపోతున్న వారి వెంటపడి మరీ దుండగులు దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో ఐదుగురు భక్తులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గూడపాటి ఆంజనేయులు, ​పోలంకి శ్రీనివాసరావు, ​శ్రీపతి నాగరాజు, ​వీరితో పాటు మరో ఇద్దరు నెత్తురోడారు. ​కాగా, దాడి చేసిన వారిలో పెనుగంచిప్రోలుకు చెందిన ముంగి జంపన్నకు కూడా గాయాలయ్యాయి.

​రంగంలోకి ఎస్ఐ అర్జున్, ఆస్పత్రికి తరలింపు : ​సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పెనుగంచిప్రోలు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. స్థానిక ఎస్ఐ అర్జున్ తన సిబ్బందితో కలిసి హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. దుండగుల బారి నుంచి భక్తులను సురక్షితంగా కాపాడారు. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఐదుగురు భక్తులను వెంటనే పెనుగంచిప్రోలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం దాడికి పాల్పడిన వారిలో కొంతమందిని పోలీస్ స్టేషన్‌కు తీసుకువెళ్లారు.

​పోలీసుల తీరుపై విమర్శలు : ​అయితే, దేవుడి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులపై కత్తులతో దాడి జరిగినా పోలీసులు కేసు నమోదు చేయకపోవడంపై విమర్శలు వస్తున్నాయి. భక్తులు కేవలం మౌఖికంగా ఫిర్యాదు చేసి వెళ్లిపోయారని, అందుకే తాము కేసు నమోదు చేయలేదని పోలీసులు వింత వాదన చేస్తున్నారు.

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పెనుగంచిప్రోలులో భక్తులపై దాడి
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