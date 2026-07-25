గణేశ్ విగ్రహాల తయారీకి కేరాఫ్గా దూల్పేట - ప్రీ బుకింగ్ కోసం బారులు తీస్తున్న భక్తులు
ఆకర్షణీయమైన విగ్రహాల నుంచి భారీ గణనాథుల వరకు ఇక్కడ లభ్యం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగానే కాదు దేశవ్యాప్తంగా భారీ గిరాకీ - అనుకూలమైన ధరలతో పాటు ఆకర్షణీయమైన డిజైన్లు ఇక్కడ ప్రత్యేకత
Published : July 25, 2026 at 10:38 PM IST
Pre Booking at Ganesh Idol Centers in Dhoolpet : వినాయకచవితి వస్తుందంటేనే యువతలో ఎక్కడలేని సంతోషం కనిపిస్తుంది. అప్పటివరకు సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ గడిపిన వారు గణేశ్ పండగ వచ్చిందంటే వివిధ పనులు పంచుకుంటూ బాధ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. ఇక ఏర్పాట్ల విషయంలో చందాలు మొదలుకొని నిమజ్జనం వరకు సందడి సందడి చేస్తారు. విగ్రహాల విషయంలో పక్క గల్లీ కన్నా మనదే పెద్ద గణేశ్ ఉండాలని నానా పోటీపడుతుంటారు. ఈ సమయంలో చాలా మంది వాహనాలు మాట్లాడుకోని మరి దూల్పేట వైపు వెళ్తున్నారు ఎందుకో మరీ మనమూ వెళ్దాం పదండి.
ఇక్కడి గణేశ్ విగ్రహాలకు దేశవ్యాప్తంగా గిరాకీ : వినాయకచవితి సమీపిస్తుండడంతో నగరంలో సందడి వాతావరణం మొదలయ్యింది. గణేశ్ కమిటీలు చందాలు, మండపాల ఏర్పాట్లతో పాటు ఈసారి గల్లీలో ఎంత ఎత్తు విగ్రహం పెట్టాలంటూ యువత ఇప్పుడే తలామునకలవుతున్నారు. ఈ తరుణంలో అందరి చూపు దూల్పేట వైపే మళ్లుతోంది. ఎందుకంటే ఏళ్ల తరబడి విగ్రహాల తయారీకి కేరాఫ్ అడ్రెస్గా నిలుస్తోంది మన దూల్పేట.
గణనాథునికోసం అడ్వాన్స్ బుకింగ్ : అందమైన ఆకర్షణీయమైన విగ్రహాల నుంచి భారీ గణనాథుల వరకు ఇక్కడ దొరకనిదంటూ ఏదీ లేదు. మన దూల్పేట విగ్రహాలకి రాష్ట్రవ్యాప్తంగానే కాదు దేశవ్యాప్తంగా గిరాకీ ఉంది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఆంధ్ర ప్రాంతాల నుంచి ముందే ప్రీ బుకింగ్స్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ చిన్న విగ్రహాల నుంచి 25 అడుగుల విగ్రహాల దాకా లభిస్తాయి. ఆలోచిస్తే ఆశాభంగం అంటూ మంచి గణనాథున్ని భక్తులు ముందే మెచ్చి అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకుంటున్నారు.
విగ్రహానికి తగ్గట్టుగా వాహనాన్ని సిద్ధం : ముందుగానే రావడంతో విగ్రహం పరిమాణం చూసుకుంటామని ఓ కొనుగోలుదారులు తెలిపారు. విగ్రహానికి తగ్గట్టుగా వాహనాన్ని సిద్ధం చేస్తామన్నారు. విగ్రహం కోసం కమిటీ సభ్యులందరం సమ్మతించాక తదుపరి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామన్నారు. విగ్రహానికి సుమారు రూ. 2 లక్షల వరకు ఖర్చు చేస్తామని వెల్లడించారు.
"గణేశ్ విగ్రహాల కోసం దూల్పేట ప్రసిద్ధి. విగ్రహాల ఏర్పాటుకు ప్రత్యేక కమిటీ వేస్తాం. ప్లాన్ ప్రకారం కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాం. ప్రతి సంవత్సరం గణపతి విగ్రహం కోసం ఇక్కడకి వస్తాం. సరిపోయే బడ్జెట్లో విగ్రహాన్ని కొనుగోలు చేస్తాం. ఈ ప్రాంతం విగ్రహాలకు ప్రసిద్ధి. రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడకు వస్తారు. అందుకే ముందుగానే విగ్రహాలు ప్రీ బుకింగ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మట్టి గణేశ్ విగ్రహాలు అరుదు" - విగ్రహాల కొనుగోలుదారులు
రూ.6 లక్షల వరకు విలువైన భారీ విగ్రహాలు : వినాయక చవితి సమీపిస్తుండటంతో దూల్పేటలో విగ్రహాల తయారీ జోరందుకుంది. ఇక్కడ ప్రతి కుటుంబం ఈ వృత్తిపైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తోంది. అన్ని రకాల డిజైన్లతో పాటు అందరికీ అనుకూలంగా ధరలు కూడా ఉంటాయి. కొత్త విగ్రహాల పనులు ప్రారంభించటం తయారైన విగ్రహాలకు రంగులద్దడం ఇలా రకరకాల పనుల్లో కళాకారులు నిమగ్నమయ్యారు. దాదాపు రూ.6 లక్షల వరకు విలువైన భారీ విగ్రహాలు కూడా తయారవుతున్నాయని నిర్వాహకులు తెలిపారు. మనకు నచ్చిన విగ్రహాన్ని ఎంపిక చేసుకోవడమే కాదు నచ్చిన డిజైన్లో విగ్రహాన్ని తయారుచేసి ఇచ్చే వెసులుబాటు కూడా నిర్వాహకులు కల్పిస్తున్నారు.
"విగ్రహాల పని సంవత్సరం నుంచి చేస్తుంటాం. ఒక్కో విగ్రహం పూర్తి చేయడానికి మూడు నెలల సమయం పడుతుంది. ఇప్పటి వరకు పదుల సంఖ్యలో ప్రీ బుకింగ్స్ అయ్యాయి. వాటిలో అనేకం బెంగళూరు, కర్నూలు, విజయవాడ ఇలా అనేక ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడకు వస్తారు" - విగ్రహాల తయారీదారులు
దూల్పేట్లో ఏ గల్లీ చూసినా కళాకారుల చేతుల్లో రూపుదిద్దుకుంటున్న గణనాథుల్లే దర్శనమిస్తున్నాయి. భక్తులు ముందస్తుగానే వచ్చి నచ్చిన విగ్రహాలను బుక్ చేసుకుంటున్నారు. ఇంతకీ మీరు విగ్రహాన్ని బుక్ చేసుకున్నారా?
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