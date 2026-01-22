ETV Bharat / state

శ్రీవాణి టికెట్ల జారీ సమస్యకు తాత్కాలిక పరిష్కారం - బ్యాంక్‌ అధికారులతో ఈవో వెంకయ్యచౌదరి సమీక్ష

శ్రీవాణి ట్రస్టుకు రూ.10 వేల విరాళం అందించేందుకు చాలా సమయం - ఒకేసారి శ్రీవాణి విరాళం, టికెట్‌ కొనుగోలు ఆప్షన్‌ తీసుకొచ్చే దిశగా చర్యలు చేపడుతున్న టీటీడీ - విరాళం మొత్తాన్ని తిరిగిచ్చేలా చర్యలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 9:45 AM IST

Temporary Solution For Tirumala Srivani Tickets Issue : శ్రీవాణి దర్శన టికెట్ల కరెంట్ బుకింగ్‌ జారీలో తలెత్తిన సాంకేతిక లోపాలను తాత్కాలికంగా పరిష్కరించేందుకు టీటీడీ ఐటీ విభాగం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. తిరుమలలో ఇచ్చే 800 శ్రీవాణి ఆఫ్‌లైన్‌ దర్శన టికెట్లను ఈ నెల 9వ తేదీ నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో కరెంట్ బుకింగ్‌ కింద టీటీడీ జారీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ విధానంలో రూ.10,000 విరాళం శ్రీవాణి ట్రస్టుకు చెల్లించాక రూ.500 వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శన టికెట్‌ కొనుగోలు చేసేలా హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్‌ సేవలను టీటీడీ అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

రిడెంప్షన్‌ / డోనర్‌ ప్రివిలేజెస్‌ కింద బుకింగ్‌ : అయితే గతంలో ఈ విధానంలో భక్తులు శ్రీవాణి ట్రస్టుకు రూ.10 వేల విరాళం అందించాక రూ.500తో వీఐపీ బ్రేక్‌ దర్శనం టికెట్లు కొనుగోలు చేయాల్సి వచ్చేది. భక్తుల వివరాలు నమోదు చేశాక మాత్రమే పేమెంట్‌ గేట్‌వే వస్తుంది. ఈ విధానం పూర్తయ్యాక విరాళం ఇచ్చినట్లు సంక్షిప్త సమాచారం అందుతుంది. అనంతరం కరెంట్‌ బుకింగ్‌లో 800 శ్రీవాణి టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయా? లేదా? పరిశీలించుకుని దర్శన్‌ రిడెంప్షన్‌ / డోనర్‌ ప్రివిలేజెస్‌ కింద బుకింగ్‌ ఆప్షన్‌ ఎంచుకోవాలి. ఈలోగా గతంలో శ్రీవాణికి విరాళం ఇచ్చిన భక్తులు సదరు టికెట్లను కొనుగోలు చేయడంతో, ప్రస్తుతం విరాళం ఇచ్చినవారికి ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులపై టీటీడీకి అనేక ఫిర్యాదులు అందాయి.

తప్పని నిరీక్షణ : భక్తులు శ్రీవాణి ట్రస్టుకు రూ.10 వేల విరాళం అందించేందుకు చాలా సమయం పడుతోంది. ఆ సమయంలో అప్పటికే గతంలో శ్రీవాణి ట్రస్టుకు రూ.10 వేల చొప్పున విరాళాన్ని అందించిన భక్తులు కొందరు రూ.500 చెల్లించి దర్శన టికెట్లను తీసుకుంటున్నారు. వీరికి సంవత్సరంలోపు దర్శనం టికెట్‌ పొందే వీలుంటుంది. దీంతో ఏరోజుకారోజు కరెంట్‌ బుకింగ్‌లో శ్రీవాణి టికెట్లు పొందాలని ఆశించే భక్తులకు మరింత ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. దీంతో శ్రీవాణి దర్శన టికెట్లు బుక్​ చేసుకోకుండా నేరుగా తిరుమల వచ్చిన భక్తులకు నిరాశే మిగులుతోంది. సదరు భక్తులు ఇంకొక రోజు కరెంట్‌ బుకింగ్‌ పొందాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. గతంలో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు ఆధ్వర్యంలో శ్రీవాణి టికెట్ల కోసం ఒకే విడతలో రూ.10,500 చెల్లించే వీలు భక్తులకు ఉండేది.

సంబంధిత బ్యాంక్‌ అధికారులతో సమీక్ష : మునుపటిలా ఒకేసారి శ్రీవాణి విరాళం, టికెట్‌ కొనుగోలు ఆప్షన్‌ తీసుకొచ్చే దిశగా చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిసింది. ఈ ఇబ్బందులపై స్పందించిన అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, ఐటీ విభాగం, సంబంధిత బ్యాంక్‌ అధికారులతో ఇటీవలే సమీక్షించారు. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ స్థానంలో ఫెడరల్‌ బ్యాంక్, పేటీఎం సంస్థల సమన్వయంతో తాత్కాలికంగా ఈ సమస్యను పరిష్కరించారు. రెండుమూడు రోజుల్లో యూనియన్‌ బ్యాంక్, పేటీఎం సంస్థతో టీటీడీ ఒప్పందం చేసుకున్నాక పూర్తిస్థాయిలో ఒకరికి రూ.10,500, ఇద్దరికి కలిపి రూ.21,000, ముగ్గురికి అయితే రూ.31,500, నలుగురికి దాదాపు రూ.42,000 చొప్పున టికెట్లు కొనుగోలు చేసేలా టీటీడీ మార్పులు చేయనున్నారు. గతంలో కరెంట్ బుకింగ్‌ కింద శ్రీవాణి ట్రస్టుకు విరాళం ఇచ్చి రూ.500 టికెట్‌ పొందలేకపోయిన దాతలకు వారికి సంబంధించిన విరాళం మొత్తాన్ని తిరిగిచ్చేందుకు సంబంధిత బ్యాంక్‌ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.

