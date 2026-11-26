శ్రీవారికి 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు - సీఎం సమక్షంలో అందించనున్న దాత
Gold Donation to Tirumala: శ్రీవారి విరాళానికి సంబంధించిన ఆభరణాలు తిరుమల చేరుకున్నాయి. ప్రత్యేక వాహనం ద్వారా భారీ బందోబస్తుతో ఆలయానికి సురక్షితంగా చేర్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 9:20 AM IST
కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల వేంకటేశ్వరస్వామికి ఓ ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త భారీ కానుకను సమర్పించనున్నారు. సుమారు రూ.160 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను ఆయన శ్రీవారికి విరాళంగా అందించనున్నారు. ఈ అపురూప ఘట్టంలో పాల్గొనేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం తిరుమల రానున్నారు.
నేడు తిరుపతి, తిరుమలలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. గురువారం ఉదయం తిరుపతి ఎస్వీ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వద్ద ఉన్న హెలిపాడ్కు చేరుకొనున్నారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో తిరుమలకు బయలుదేరి గాయత్రీ నిలయానికి చేరుకుంటారు. ఉదయం 11.10 నుంచి మధ్యాహ్నం 12.00 గంటల మధ్య వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్ ద్వారా ఆలయంలోకి ప్రవేశించి స్వామివారిని దర్శించుకుంటారు. ఆ తర్వాత సుమారు రూ.160 కోట్ల విలువైన 121 కిలోల బరువున్న 45 రకాల ఆభరణాలను సమర్పించనున్నారు. అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలోని రంగనాయకుల మండపంలో సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో దాత ఈ బంగారు ఆభరణాలను టీటీడీ ఉన్నతాధికారులకు అధికారికంగా అందజేస్తారు. ఇందుకోసం అధికారులు బుధవారం రంగనాయకుల మండపంలో ప్రత్యేక చెక్క బల్లలను సిద్ధం చేశారు.
ఆలయానికి చేరుకున్న ఆభరణాలు: విరాళంగా అందించనున్న బంగారు ఆభరణాలను ప్రత్యేక వాహనంలో, భారీ పోలీసు బందోబస్తు నడుమ ఇప్పటికే తిరుమల శ్రీవారి ఆలయానికి సురక్షితంగా చేర్చారు. ప్రస్తుతం స్వామివారి నిత్య అలంకరణకు మూడు సెట్ల ఆభరణాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. శ్రీవారికి అలంకరించే అసలు ఆభరణాల తరహాలోనే దాత నగలను తయారు చేయించారు. కిరీటం నుంచి కాలి అందెల వరకు 45 రకాల ఆభరణాలను ఇవ్వనున్నారు. దాత అందించే కానుకతో కలిపి శ్రీవారి ఆభరణాల సెట్లు నాలుగుకు చేరనున్నాయి.