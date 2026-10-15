వివేకా హత్య కేసు - మరోసారి ఈడీ విచారణకు దేవిరెడ్డి శివశంకర్ రెడ్డి
Viveka Murder Case : మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఈడీ విచారణకు దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి మరోసారి హాజరయ్యారు. హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయానికి వచ్చిన ఆయన్ను ఆర్థిక లావాదేవీలపై ప్రశ్నిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 12:34 PM IST
ED Questioning Devireddy Shivashankar Reddy : మాజీ మంత్రి వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఈడీ విచారణకు దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డి మరోసారి హాజరయ్యారు. హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయానికి వచ్చిన ఆయన్ను ఆర్థిక లావాదేవీలపై ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఈ కేసులో శివశంకర్రెడ్డి ఏ5 నిందితుడిగా ఉన్నారు. వివేకా హత్యకు కీలక కుట్రదారులు వెచ్చించాలనుకున్న రూ.40 కోట్లకు సంబంధించిన మూలాలు, ఆ లావాదేవీలతో కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డికి ఉన్న సంబంధాల పైనే ప్రధానంగా విచారణ కొనసాగుతోంది.
మరోవైపు మాజీ మంత్రి వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కీలక కుట్రదారుగా అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న కడప వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ అవినాష్రెడ్డిని ఈడీ అధికారులు నిన్న(బుధవారం) సుదీర్ఘంగా విచారించారు. హైదరాబాద్లోని ఈడీ కార్యాలయంలో దాదాపు 7 గంటలపాటు ఆయన్ను ప్రశ్నించారు. వివేకా హత్యకు కీలక కుట్రదారులు వెచ్చించాలనుకున్న రూ.40 కోట్ల మూలాలు, ఆ లావాదేవీలతో అవినాష్రెడ్డికి ఉన్న సంబంధాలపైనే ప్రధానంగా విచారణ జరిగినట్లు తెలిసింది.
హత్యలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొన్నారనే అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న నిందితులకు అడ్వాన్స్గా చెల్లించిన కోట్ల సొమ్ము అవినాష్రెడ్డి, ఆయన తండ్రి భాస్కరరెడ్డిల నుంచి దేవిరెడ్డి శివశంకర్రెడ్డికి, ఆయన్నుంచి ఎర్ర గంగిరెడ్డి ద్వారా షేక్ దస్తగిరి, సునీల్యాదవ్, ఉమాశంకర్రెడ్డిలకు చేరిందని అనుమానిస్తున్న ఈడీ ఈ కోణంలోనే ఎక్కువ ప్రశ్నలు సంధించినట్లు తెలిసింది.
అడ్వాన్స్గా చెల్లించటానికి అంత భారీ నగదు ఎక్కడి నుంచి సమకూరిందనే అంశాలపై ప్రశ్నలు అడిగినట్లు తెలిసింది. వాటితో తనకు ఎలాంటి సంబంధమూ లేదంటూ అవినాష్రెడ్డి పొంతనలేని సమాధానాలిచ్చారు. దీంతో ఈడీ అధికారులు దర్యాప్తులో సేకరించిన లావాదేవీల ఆధారాలు, పత్రాలు, పలువురు సాక్షులిచ్చిన వాంగ్మూలాలను చూపి ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. విచారణకు అవినాష్రెడ్డి పూర్తిస్థాయిలో సహకరించకపోవటంతో నేడూ(గురువారం) విచారణకు హాజరవ్వాలని ఆయన్ను ఆదేశించారు.
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