కష్టాలు ఎదుర్కొంటూ లక్ష్యం వైపు అడుగులు - బాడీబిల్డర్గా దేవిక విజయం
Devika Excelling in Women’s Bodybuilding : మహిళలు సైతం శారీరకంగా దృఢంగా ఉండగలరని తమ లక్ష్యాల కోసం ధైర్యంగా ముందడుగు వేయాలని తన విజయంతో నిరూపిస్తోంది దేవిక.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:42 PM IST
ఆడపిల్లలంటే సున్నితంగా ఉండాలి. బాడీబిల్డింగ్ పురుషులకే సాధ్యం అన్న పాత ఆలోచనలకు తన విజయంతో చెక్ పెడుతోంది విశాఖ యువతి దేవిక. పట్టుదల, క్రమశిక్షణతో ఫిట్నెస్ రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. మహిళలు సైతం శారీరకంగా దృఢంగా ఉండగలరని, తమ లక్ష్యాల కోసం ధైర్యంగా ముందడుగు వేయాలని తన విజయంతో నిరూపిస్తోంది. ఆర్థిక కష్టాలను ఎదుర్కొని నేడు జాతీయ స్థాయి బాడీ బిల్డింగ్ పోటీల్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించి సత్తా చాటింది.
ప్రథమ బహుమతి : సాధారణంగా బాడీబిల్డింగ్ అంటే పురుషుల క్రీడగానే భావిస్తారు చాలా మంది. కానీ ఈ యువతి మాత్రం ఆ రంగంలో అడుగుపెట్టి తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంది. నిరంతర సాధన, క్రమశిక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసంతో బాడీబిల్డింగ్లో క్రమంగా రాణించింది. ఇటీవల నిర్వహించిన ఇండియన్ కంపీట్ నేచురల్- ఐసీఎన్ బాడీ బిల్డర్ మహిళల విభాగంలో ప్రథమ బహుమతి సాధించింది. విశాఖలోనే మొట్టమొదటి మహిళ బిల్డర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
దేవిక స్వస్థలం విశాఖపట్నంలోని వెలంపేట. చిన్నతనం నుంచే ఎన్నో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది. తండ్రి వదిలేసినా తల్లి ప్రోత్సాహంతో ఇంటర్ పూర్తి చేసింది. చిన్ననాటి నుంచే క్రీడలపై ఆసక్తి ఉండడంతో ఆ రంగంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించాలని భావించింది. మొదట పరుగు ప్రయత్నించినా పలు సమస్యల వల్ల వదులుకుంది. తర్వాత బాడీబిల్డింగ్లో రాణించాలని నిర్ణయించుకుంది. ఆ దిశగా అడుగులు వేసింది. ఈ క్రమంలోనే కోచ్ కార్తీక్ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ తీసుకుంది. రోజూ గంటల తరబడి జిమ్లో కఠోర సాధన చేసేది. మహిళగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించాలనే పట్టుదలతో నిరంతరం శ్రమించింది. ఫలితంగా జాతీయ స్థాయి ఐసీఎన్ బాడీ బిల్డింగ్ పోటీల్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించి సత్తా చాటింది.
'నాకు చిన్పటి నుంచీ ఆటలంటే చాలా ఇష్టం. ముందు రన్నింగ్లో చేరాను. కొన్ని సమస్యల వల్ల బాడీబిల్డింగ్లో శిక్షణ తీసుకున్నాను. ఆర్థిక సమస్యలు ఎన్ని ఉన్నా నేను వెనకడుగు వెయ్యలేదు. భవిష్యత్తులో దేశం తరపున ఆడి గోల్డ్మెడల్ తీసుకురావాలి అనుకుంటున్నాను. దానికోసమే ప్రయత్నిస్తున్నాను.' -దేవిక, బాడీ బిల్డర్
'ఇరుగు పొరుగు వారు ఆడపిల్లకి ఎందుకు ఇలాంటి పోటీలు అంటూ సూటిపోటీ మాటలు అంటున్నా మా కూతురు దేవిక ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయలేదు. పురుషులకు ధీటుగా కష్టపడి విజయం సొంతం చేసుకుంది. పేదరింకంతో ఎన్ని కష్టాలు పడ్డా, తన లక్ష్యాన్ని వదులుకోలేదు.' -రాములమ్మ, దేవిక తల్లి
కుమార్తె విజయం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తోంది దేవిక తల్లి రాములమ్మ. ప్రతి ఆడపిల్ల కూడా తమ కుమార్తెలాగా ధైర్యంగా అనుకున్నది సాధించాలని చెబుతోంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా అనుకున్నది సాధించి నిరూపించింది దేవిక. మహిళలు ఎందులోనూ తక్కువ కాదని వారు తలచుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని ప్రపంచానికి చాటి చెప్పేందుకే ప్రయత్నం చేస్తున్నానని అంటోంది.
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