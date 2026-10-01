"దేవీ వైభవోత్సవం" - దసరా వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్న మరో వేదిక
విజయవాడలో దసరా వేడుకలకు మరో వేదిక సిద్ధమవుతోంది. తాడిగడప అనుమోలు గార్డెన్స్లో ఈ నెల 11 నుంచి 20 వరకు దేవీ వైభవోత్సవం పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 6:33 PM IST
Vijayawada Devi Vaibhavotsavam In Tadigadapa On The Occasion OF Dasara : విజయవాడలో ప్రతి ఏటా దసరా వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతాయి. ఈసారి ఈ ఉత్సవాల కోసం ఒక కొత్త వేదికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ నెల 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు తాడిగడపలోని 'అనుమోలు గార్డెన్స్'లో 'దేవీ వైభవోత్సవం' పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. 'వర్ణం', 'సియోస్' సంస్థల ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ఈ వేడుకలకు సంబంధించిన పోస్టర్ను మురళీ ఫార్చ్యూన్ హోటల్లో ఆవిష్కరించారు.
కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ఉచిత ఎంట్రీ : ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా అమ్మవారి తొమ్మిది రూపాలైన 'నవదుర్గల' వైభవాన్ని చాటిచెప్పే నృత్య ప్రదర్శన ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించింది. పది రోజుల పాటు సాగే ఈ ఉత్సవాల్లో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో పాటు సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలను కూడా నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. రోజువారీ పూజా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా ఉదయం వేళ అమ్మవారికి అభిషేకం, సామూహిక కుంకుమార్చన నిర్వహిస్తారు. సాయంత్రం వేళ ప్రత్యేక హోమాలు, అమ్మవారికి అభిషేకం జరుగుతాయి.
భక్తుల శ్రేయస్సు కోసం వివిధ 'పాశుపత హోమాలు' నిర్వహిస్తామని నిర్వాహకులు తెలిపారు. అమ్మవారి ఉత్సవ విగ్రహానికి ప్రతిరోజూ 108 లీటర్ల పవిత్ర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేస్తారు. గణపతి, మృత్యుంజయ, సుబ్రహ్మణ్య, నరసింహ, దక్షిణామూర్తి, శని, నవగ్రహాలకు అంకితం చేసిన పాశుపత హోమాలు నిర్దిష్ట రోజుల్లో నిర్వహిస్తారు. అక్టోబర్ 20న 'లక్ష్మీ కుబేర హోమం', 'మహా పూర్ణాహుతి'తో ఈ వేడుకలు ముగుస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో పాటు, ప్రతి సాయంత్రం నిర్వహించే సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, దండియా నృత్యాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. భక్తులందరూ ఈ దేవీ వైభవోత్సవాల్లో పాల్గొని, కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని నిర్వాహకులు కోరారు.
"దసరా వేడుకలలో భాగంగా, తాడగడ్డలోని 100 అడుగుల రోడ్డులో ఉన్న అనుములు గార్డెన్స్లో మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. ఇందులో పాల్గొనడానికి అందరికీ ఆహ్వానం ఉంది. ప్రవేశ రుసుము ఏమీ లేదు. హోమాలు, యాగాలతో పాటు, గర్బా, దండియా నైట్స్ కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తాం" -గౌతమ్, నిర్వాహకులు
త్వరలో విడుదల చేయనున్న పూర్తి వివరాలు : అనేక ఆలయాల్లో నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతాయని నిర్వాహకుడు కుమార్ పేర్కొన్నారు. అయితే సాధారణంగా అటువంటి కార్యక్రమాల్లో భక్తులకు కేవలం చూసే అవకాశం మాత్రమే లభిస్తుందని, ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనే అవకాశం ఉండదని ఆయన గమనించారు. అందుకే భక్తులు స్వయంగా హోమాలు, యాగాలు, పూజలలో పాల్గొనేలా, ప్రత్యేకంగా వారి కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించే చొరవ తీసుకున్నామని ఆయన తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను త్వరలోనే వెల్లడిస్తామని ఆయన చెప్పారు.
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