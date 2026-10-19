రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైభవంగా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు- ఆధ్యాత్మిక శోభతో విరాజిల్లుతున్న ఆలయాలు
Dasara Navaratri Festivals :రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దేవీ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. వివిధ రూపాల్లో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు.ఆలయాలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. వివిధ రూపాల్లో అమ్మవారిని భక్తులు కొలుస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 7:55 AM IST
Dasara Navaratri Festivals : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దేవీ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. వివిధ రూపాల్లో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిస్తూ ఆధ్యాత్మిక పారవశ్యాన్ని కలిగిస్తున్నారు. ఈ ఉత్సవాల సందర్భంగా ప్రముఖ శైవ, వైష్ణవ, శక్తిపీఠాలు భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి.
శ్రీకాళహస్తిలో హైకోర్టు న్యాయమూర్తి దర్శనం: ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయాన్ని హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఆలపాటి గిరిధర్ దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి విచ్చేసిన ఆయన జ్ఞాన ప్రసూనాంబికా దేవి సమేత వాయులింగేశ్వర స్వామిని దర్శించుకుని, ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు.
అనకాపల్లి నూకాలమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక కలశ పూజలు: అనకాపల్లి నూకాలమ్మ ఆలయంలో శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా అమ్మవారికి 108 కలశలతో అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే కొణతాల రామకృష్ణ నూకాలమ్మను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై కన్నులపండువగా నగరోత్సవం: విజయవాడ దుర్గా మల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానంలో నగరోత్సవం కన్నులపండువగా జరిగింది. నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు 'దుర్గాదేవి' అవతారంలో భక్తులకు అభయప్రదానం చేశారు. పుష్పమాలికలు, రంగురంగుల విద్యుద్దీపాలతో సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన ప్రత్యేక పల్లకీపై దుర్గమ్మను కొలువుదీర్చి, ఇంద్రకీలాద్రి పురవీధుల్లో ఊరేగింపుగా కొండపైకి తీసుకువచ్చారు. ఈ శోభాయాత్రను తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు.
గోదావరి జిల్లాలో కోటి రూపాయల నోట్ల అలంకరణ: అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఈతకోటలో దసరా మహోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఇక్కడ దుర్గాదేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. మరోవైపు, రావులపాలెంలో కోటి రూపాయల కరెన్సీ నోట్లతో అలకరించిన అమ్మవారు విశేషంగా ఆకట్టుకున్నారు. ఈ వినూత్న అలంకరణలో ఉన్న అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని భీమవరంలో ఉన్న ప్రసిద్ధ మావుళ్లమ్మ ఆలయం పాలకొల్లులోని క్షీర రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో వెలుగొందుతున్నాయి. ఈ ఆలయాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు పాల్గొని, ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో సామూహిక 'సువాసిని పూజలు' నిర్వహించారు.
రాయలసీమ, ప్రకాశం జిల్లాల్లో అంబరాన్నంటిన సంబరాలు: కర్నూలు నగరంలో దసరా సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. ఆలయాల్లో హోమం, కుంకుమార్చనలను భక్తులు భక్తి శ్రద్ధలతో జరుపుకున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా (మార్కాపురం ప్రాంతం) యర్రగొండపాలెంలోని వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి ఆలయంలో దేవి శరన్నవరాత్రులు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా అమ్మవారు 'మహిషాసుర మర్దిని' దేవిగా భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. ఆలయంలో కుష్మాండ హారతి, సహస్త్రనామ, అష్టోత్తర కుంకుమ పూజలను అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు.రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రధాన ఆలయాలు భక్తుల రాకతో, గోవింద-దుర్గా నామస్మరణలతో మారుమోగుతున్నాయి.
దసరా రోజే మూతపడే గుడి - దుర్గాష్టమే పండగ - ఇదే ఇక్కడ ఆచారం
ఇంద్రకీలాద్రిపై వైభవంగా దసరా ఉత్సవాలు - శ్రీ దుర్గాదేవిగా అమ్మవారు