శ్రీశైల నవరాత్రి వేడుకల్లో పతాక ఘట్టం - రాత్రి నిజరూప అలంకారంలో అమ్మవారు
Srisailam Navaratri Special: శ్రీశైలంలో దేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు 11 రోజుల పాటు జరుగుతాయి. నేడు విజయదశమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని రాత్రి 7 గంటలకు భ్రమరాంబ దేవి నిజరూప అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 2:44 PM IST
Srisailam Navaratri Special: ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రమైన శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు కన్నుల పండువగా సాగుతున్నాయి. ఉత్సవాల్లో భాగంగా గత రాత్రి శ్రీ భ్రమరాంబ దేవి 'సిద్ధిధాత్రి' అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు. అనంతరం శ్రీ స్వామి-అమ్మవార్లు కైలాస వాహనంపై కొలువుదీరి ప్రత్యేక పూజలు అందుకున్నారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కళాకారుల నృత్య ప్రదర్శనలు, కోలాటాల నడుమ శ్రీగిరి పురవీధుల్లో స్వామి, అమ్మవార్ల గ్రామోత్సవం నేత్రపర్వంగా సాగింది.
నేడు విజయదశమి పర్వదిన విశేషాలు:నేడు (మంగళవారం) విజయదశమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని శ్రీశైల క్షేత్రంలో నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. ఈ రోజు క్షేత్రంలో నిర్వహించే ప్రధాన విశేషాలు:
- భ్రమరాంబ దేవి 'నిజరూప' దర్శనం: రాత్రి 7 గంటలకు అమ్మవారు భక్తులకు అత్యంత పవిత్రమైన తన 'నిజరూప అలంకారంలో' దర్శనమివ్వనున్నారు.
- నంది వాహన సేవ: రాత్రి 7:30 గంటలకు ఆలయ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ప్రధాన దైవాలైన శివయ్య, భ్రమరాంబ దేవిలను వైభవంగా 'నంది వాహనం'పై అధిష్టింపజేసి ఊరేగిస్తారు.
- షమీ పూజ: విజయదశమి సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో సాంప్రదాయబద్ధంగా జరుగనున్న షమీ పూజ (జమ్మి పూజ) కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొననున్నారు. ఈ పవిత్ర ముగింపు వేడుకలను కళ్లారా చూసేందుకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశ నలుమూలల నుంచి భక్తులు శ్రీగిరికి పోటెత్తారు. ఆలయ అధికారులు భక్తుల సౌకర్యార్థం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు.