'అద్దంకి'లో శరవేగంగా అభివృద్ధి పరుగులు - స్థానికుల హర్షం

మంత్రి గొట్టిపాటి చొరవతో అద్దంకి నియోజకవర్గంలో వేగంగా అభివృద్ధి పనులు - తారు, సిమెంటు రోడ్లు, డ్రైన్ల కాలువలు, సామాజిక భవనాలు, జలజీవన్ పనులు - కోట్ల రుపాయలతో చురుకుగా సాగుతున్న పనులు

Development Works Speed up in Addanki Constituency
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 7:23 PM IST

Development Works Speed up in Addanki Constituency : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటినుంచి రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతోంది. అన్ని జిల్లాలా సమగ్రఅభివృద్ధే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. అందులోభాగంగా ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనులలో వేగం పుంజుకుంది. తారు, సిమెంటు రోడ్లు, డ్రైన్ల కాలువలు, సామాజిక భవనాలు, జలజీవన్ పనులు చురుకుగా సాగుతున్నాయి. ప్రభుత్వం ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి నియోజకవర్గంలో బీటీ రోడ్లకు సుమారు 20 కోట్ల రూపాయలు, సింమెంట్ రోడ్లు, సైడ్ కాలువలకు సుమారు రూ.20 కోట్లు, సామాజిక భవనాలు తదితరాలకు రూ.15 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. నియోజకవర్గంలో అభివృద్దే లక్ష్యంగా మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పనిచేస్తున్నారని స్థానిక ప్రజలు చెబుతున్నారు.

అద్దంకి మండలంలోని శ్రీరామ్ నగర్ నుంచి పార్వతిపురం వరకు బీటీ రోడ్డు పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. కోటికలపూడి నుంచి తిమ్మారెడ్డి పాలెం వరకు బీటీ రోడ్డు పనులు పూర్తయ్యాయి. అలాగే నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల్లోని అంతర్గత రోడ్లు, ప్రధాన రహదారుల నుంచి గ్రామాలకు వెళ్లే రోడ్డు పనులు త్వరగతిన పూర్తి చేస్తున్నారు. ఈ అభివృద్ధి పనులకు కూటమి ప్రభుత్వం కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేస్తుంది.

చురుకుగా అభివృద్ధి పనులు : అద్దంకి మండలం శాంతినగర్ (నామ్ రహదారి) నుంచి మైలవరం వరకు 10 కి.మీ బీటీ రోడ్డుకు రూ.5 కోట్లు, శ్రీరామ్ నగర్ నుంచి పార్వతీపురం 3.2 కి.మీ బీటీ రోడ్డుకు రూ.1.50 లక్షలు, కోటికలపూడి నుంచి తిమ్మారెడ్డి పాలెం వరకు 2.9 కి.మీ రోడ్డుకు రూ.1.50 లక్షలు, తిమ్మాయపాలెం నుంచి రామాయపాలెం వరకు 1.2 కి.మీ బీటీ రోడ్డుకు రూ.80 లక్షలు, బల్లికురవ మండలం వైదన నుంచి చెన్నుపల్లి వరకు 7 కి.మీ రోడ్డుకు రూ.3.75 లక్షలు, కొప్పెరప్పాడు నామ్ రహదారి నుంచి వెలమవారిపాలెం వరకు 9 కి.మీ రోడ్డుకు రూ.4.75 లక్షలు ఖర్చు చేశారు.

అభివృద్ధి పనులకు కోట్ల రుపాయలు : అదేవిధంగా కొరిశపాడు మండలం తిమ్మనపాలెం నుంచి యర్రబాలెం వరకు 2.6 కి.మీ బీటీ రోడ్డుకు రూ.1.20 లక్షలు, మేదరమెట్ల నుంచి తమ్మవరం వరకు 3 కి.మీ రోడ్డుకు రూ.1.44 లక్షలు, కుర్రవాణిపాలెం నుంచి కె.తక్కెళ్లపాడు 1 కి.మీ రోడ్డుకు రూ.0.40 లక్షలు ఖర్చు చేశారు. మిగిలిన మండలాల్లో అభివృద్ధి పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. నియోజక వర్గంలో గ్రామాలలోని సిమెంటు రోడ్లు, సైడ్ కాలువలకు ఇప్పటి వరకు సుమారు 15 నుంచి 20 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తంగా నియోజకవర్గ స్థాయిలో పలు అభివృద్ధి పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.

"కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటినుంచి అద్దంకి నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పనుల్లో వేగం పుంజుకుంది. తారు, సిమెంటు రోడ్లు, డ్రైన్ల కాలువలు, సైడ్ కాలువలను మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ ప్రత్యేక చొరవ తీసుకుని అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. గతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్న గొట్టిపాటి ఇప్పుడు మంత్రి అయ్యారు. నియోజకవర్గంలో అన్ని పనులను సక్రమంగా చేస్తున్నారు."- శ్రీనివాసరావు, స్థానికులు

విద్యార్థులకు 10వేల సైకిళ్లు : మరోవైపు అద్దంకి నియోజకవర్గంలో ప్రభత్వ పాఠశాలలలో చదువుకునే విద్యార్థిని, విద్యార్థులకు దాతల సహకారంతో 10వేల సైకిళ్లను మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ పంపిణీ చేశారు. దివ్యాంగులకు సుమారు 150 మందికి ట్రై స్కూటీలను మంత్రి పంపిణీ చేశారు. నియోజకవర్గ అభివృద్దే ప్రధాన అజెండాగా మంత్రి గొట్టిపాటి ముందుకు సాగుతున్నారు.

నారా భువనేశ్వరి చొరవతో వేగంగా నిమ్మకూరు అభివృద్ధి - గ్రామస్థుల హర్షం

అన్ని ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధి - మూడు ప్రధాన ఎకనమిక్ రీజియన్ల ఏర్పాటుపై దృష్టి

