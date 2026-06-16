భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు - ఇంద్రకీలాద్రిపై వేగంగా అభివృద్ధి పనులు
దుర్గమ్మ ఆలయంలో వేగంగా సాగుతున్న అభివృద్ధి పనులు - భక్తుల రద్దీ దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్మాణాలు చేస్తున్న ఆలయ కమిటీ - మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా రూ. 82 కోట్ల బడ్జెట్తో పనులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 11:38 AM IST
Development Works in Full Swing At Vijayawada Indrakeeladri Temple: ఇంద్రకీలాద్రిపై కనకదుర్గమ్మ ఆలయ స్వరూపం త్వరలోనే పూర్తిగా మారనుందా అంటే అవుననే సమాధానం వినిపిస్తోంది. రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆలయ అధికారులు యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టారు.
భారీ బడ్జెట్తో ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టులు: మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా సుమారు రూ. 82 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం శరవేగంగా సాగుతోంది. ఈ చారిత్రాత్మక మార్పుల ద్వారా దుర్గమ్మ దర్శన అనుభవం సంపూర్ణంగా మారనుంది. బెజవాడ కొండపై అభివృద్ధి పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. ఎలివేటెడ్ క్యూ కాంప్లెక్స్, ఆరు అంతస్తుల ప్రసాదం పోటు, నూతన అన్నప్రసాదం కాంప్లెక్స్ పనులు చాలా వరకూ పూర్తి అయ్యాయి. మాస్టర్ ప్లాన్లో కీలకమైన రూ. 13 కోట్ల నిర్మిస్తున్న ఎలివేటెడ్ క్యూ కాంప్లెక్స్ వల్ల కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లపై వేచి ఉండే ఇబ్బందులు తప్పనున్నాయి.
ముఖ్యంగా వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, పసిపిల్లలతో వచ్చే తల్లుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. తద్వారా భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా నేరుగా కొండపైకి చేరుకుని దర్శనం చేసుకునేలా ఆలయ కమిటీ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. మరోవైపు అమ్మవారి లడ్డూ ప్రసాదం నాణ్యత, పంపిణీని మెరుగుపరిచేందుకు రూ. 27 కోట్ల వ్యయంతో ఆరు అంతస్తుల భారీ ప్రసాదం పోటు భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. అత్యాధునిక ఆటోమేటెడ్ మిషన్లతో పరిశుభ్రమైన వాతావరణంలో లడ్డూలను తయారు చేస్తారు.
ఇబ్బంది లేకుండా దర్శనం: దీనివల్ల రద్దీ రోజుల్లో కూడా భక్తులకు ప్రసాదాల కొరత రాకుండా ఉండేందుకు అధికారులు ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నారు. ఎంతోకాలంగా కొండపై ఉన్న పార్కింగ్ కష్టాలనూ తీర్చేలా అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. భవిష్యత్తులో భక్తులెవరికీ ఇబ్బంది లేకుండా గంటలోనే దర్శనం ముగించుకునేలా ఈ ప్రాజెక్టులు చేపట్టినట్లు ఆలయ అధికారులు తెలిపారు. కేశఖండనశాలను విశాలంగా మార్చడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నట్లు ఆలయ అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ వర్షాకాలంలో ఆలయం సమీపంలో కొండచరియలు విరిగిపడకుండా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రాజెక్టులను త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టామని ఈవో శీనానాయక్ తెలిపారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై పనులన్నీ పూర్తైతే భక్తులకు మరిన్ని వసతులు అందుబాటులో వస్తాయని ఆలయ అధికారులు చెబుతున్నారు.
"బెజవాడ కొండపై అభివృద్ధి పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. అమ్మవారి లడ్డూ ప్రసాదం నాణ్యత, పంపిణీని మెరుగుపరిచేందుకు రూ. 27 కోట్ల వ్యయంతో ఆరు అంతస్తుల భారీ ప్రసాదం పోటు భవనాన్ని నిర్మిస్తున్నాం. అది జులై చివరి నాటికి మహా మండపం ముందు అన్నదానం భవనాన్ని పూర్తి చేయనున్నాం. దాదాపు పనులన్నీ పూర్తయ్యాయి. కొద్దిమేర పనులు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. వాటిని సైతం త్వరలోనే పూర్తి చేయనున్నాం. అదే విధంగా వృద్ధులు, వికలాంగులు, పసిపిల్లలతో వచ్చే తల్లుల కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. భక్తులకు ఇబ్బంది లేకుండా నేరుగా కొండపైకి చేరుకుని దర్శనం చేసుకునేలా అన్ని రకాలైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం"-రాధాకృష్ణ, ఆలయ ఛైర్మన్
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