ఉపాధి అవకాశాలతో జనం రాక - ఎఫ్ఎస్ఐ పెంపుతోనే అమరావతి లక్ష్యం సాకారం
ప్రభుత్వపరంగా కల్పించే మౌలిక వసతులు, భవనాల నిర్మాణంతో లక్ష్యం పూర్తి కాదు - రైతులకు కేటాయించిన లేఅవుట్లలో నిర్మాణాలు వేగం పుంజుకోవాలి - ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ కొంత పెంచితే వారికి ప్రోత్సాహకరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 4:04 PM IST
Capital Amaravati Development for Increasing FSI : రాజధాని అమరావతిని విశ్వనగరంగా తీర్చిదిద్దాలన్నది ప్రభుత్వ సంకల్పం. ఇందుకు సంబంధించిన పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. మౌలిక వసతుల కల్పన, భవన నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే వీటితోనే అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరదు. రైతులకు కేటాయించిన లేఅవుట్లలో నిర్మాణాలు వేగం పుంజుకోవాలి. దీనికోసం FSI (Floor Space Index) పెంచితే రాజధాని అభివృద్ధికి ఊతం ఇచ్చినట్లవుతుంది. నిర్మాణాలు చేపట్టేందుకు రైతులు ముందుకు రావడంతో పాటు ప్రైవేటు పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకూ అవకాశం వస్తుంది.
రాజధాని అమరావతిని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించాలన్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం. సింగపూర్కి చెందిన సుర్బానా జురాంగ్ సంస్థ మాస్టర్ప్లాన్ తయారు చేసింది. అత్యంత ప్రణాళికాబద్ధంగా అత్యాధునిక నగర నిర్మాణం వేగంగా జరుగుతోంది. ప్రస్తుతం రాజధానిలో ప్రధాన మౌలిక వసతుల కల్పన, పరిపాలనా నగరంలో ప్రభుత్వ భవనాల నిర్మాణం, రైతులకు స్థలాలు కేటాయించిన భూసమీకరణ పథకం లేవుట్ల అభివృద్ధి పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ సీఆర్డీఏ చేస్తోంది. కానీ రాజధాని నిర్మాణం కేవలం ప్రభుత్వపరంగా కల్పించే మౌలిక వసతులు, భవనాల నిర్మాణంతో పూర్తి కాదు.
రైతులకు కేటాయించిన లేఅవుట్లలో నిర్మాణాలు వేగం పుంజుకుంటేనే ‘ప్రజారాజధాని’ లక్ష్యం సాకారమవుతుంది. ఉపాధి అవకాశాలు పెరిగితే రాజధానికి బయటి ప్రాంతాల నుంచి జనం రావడం మొదలవుతుంది. ఇది జరగాలంటే అమరావతి మాస్టర్ప్లాన్ లక్ష్యానికి విఘాతం కలగకుండానే, రైతులు నిర్మాణాలు వేగంగా చేపట్టేలా ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫ్లోర్ స్పేస్ ఇండెక్స్ కొంత పెంచితే వారికి ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది. రైతుల నుంచి స్థలాలు కొనో, వారితో కలిసో భారీ గృహ నిర్మాణ ప్రాజెక్టులు చేపట్టేందుకు ప్రైవేటు సంస్థలూ ముందుకు వస్తాయి.
రైతులకు 70 వేల నివాస, వాణిజ్య స్థలాలు : రాజధానిలో ఎవరికి తోచినట్టుగా వాళ్లు నిర్మాణాలు చేసుకుంటూపోతే ప్రణాళికాబద్ధమైన అభివృద్ధి జరగదన్న ఉద్దేశంతో ఎఫ్ఎస్ఐ నిబంధనలు పెట్టారు. నివాస, వాణిజ్య ప్రాంతాలు, ప్రధాన రహదారులు, మెట్రో స్టేషన్లకు సమీపంలోని ప్రాంతాలు ఇలా ప్రాంతాలు, భవనాల కేటగిరీని బట్టి ఎఫ్ఎస్ఐ నిర్దేశించారు. భూసమీకరణలో భూములిచ్చిన రైతులకు సుమారు 70 వేల నివాస, వాణిజ్య స్థలాలు కేటాయించారు. వాటిలో ఎక్కువ స్థలాలు కనిష్ఠంగా 120 చదరపు గజాల నుంచి గరిష్ఠంగా 4,800 చదరపు గజాల వరకు ఉన్నాయి. రాజధాని అభివృద్ధి చెందాలంటే వాటిలో రైతులైనా నిర్మాణాలు చేపట్టాలి. లేదంటే రైతుల నుంచి స్థలాలు కొనుగోలు చేసో, వారితో భాగస్వామ్యంతోనో ప్రైవేటు నిర్మాణ సంస్థలైనా ఆ పని చేయాలి.
ఎల్పీఎస్ లేఅవుట్లలో మౌలిక వసతుల అభివృద్ధి పనులు రెండేళ్లలో పూర్తవుతాయి. అప్పుడు కూడా నిర్మాణాలు చేపట్టకుండా ఆ స్థలాలు ఖాళీగా ఉంటే రాజధానిని వేగంగా అభివృద్ధి చేయాలన్న లక్ష్యం నెరవేరదు. అమరావతి రైతులూ ఎఫ్ఎస్ఐ పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. రాజధానిలో హ్యాపీనెస్ట్ ప్రాజెక్టులో అపార్ట్మెంట్లను 18 అంతస్తులతో కడుతున్నారు. ఇలాంటి ప్రత్యేక ప్రాజెక్టులకు ఎఫ్ఎస్ఐ నుంచి మినహాయింపునిచ్చారు. రైతులకు కేటాయించిన స్థలాల్లోను అమరావతి మాస్టర్ప్లాన్కి పెద్దగా ఇబ్బంది లేకుండా ఎఫ్ఎస్ఐ కొంత పెంచితే వారికి వెసులుబాటు ఇచ్చినట్లవుతుంది.
5 వేల చదరపు అడుగుల వ్యత్యాసం : రాజధానికి భూములిచ్చిన వారిలో అత్యధికులు సన్న, చిన్నకారు రైతులే. భూసమీకరణ పథకంలో భూములిచ్చిన వారికి సీఆర్డీఏ కేటాయించిన మెజార్టీ స్థలాల విస్తీర్ణం 120 చదరపు గజాల నుంచి 4,800 చదరపు గజాల వరకే ఉంది. వారి స్థలాల్లో భారీ ప్రాజెక్టులు రావాలంటే నిర్మాణరంగ సంస్థలు ఇద్దరు ముగ్గురు రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేసి నిర్మాణాలు చేపట్టాలి. ఎఫ్ఎస్ఐ నిబంధనలు ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటే ఆ సంస్థలు ముందుకు వస్తాయి. రాజధానికి వెలుపల 630 చదరపు గజాల స్థలంలో సెట్బ్యాక్కి స్థలం విడిచిపెట్టి గ్రౌండ్+5 అంతస్తుల్లో 18 వేల చదరపు అడుగుల బిల్టప్ ఏరియాతో భవనాన్ని నిర్మించేందుకు అనుమతి ఇస్తున్నారు. అదే రాజధానిలో 630 చదరపు గజాల స్థలంలో 13 వేల చదరపు అడుగులే నిర్మించగలరు. బయటకు ఇక్కడికీ 5 వేల చదరపు అడుగుల వ్యత్యాసం ఉంటోంది.
రాజధానిలోని ఎల్పీఎస్ లేఅవుట్లలో ఇంకా భవన నిర్మాణాలు మొదలవలేదు. అమరావతిలోని ప్రస్తుత గ్రామాల పరిధిలోనే కొన్ని అపార్ట్మెంట్లు వస్తున్నాయి. ఎల్పీఎస్ లేఅవుట్లలో భవిష్యత్తులో నిర్మాణాలు చేపట్టినా ఎఫ్ఎస్ఐ నిబంధనలతో బయటి ప్రాంతాలతో పోలిస్తే తక్కువ బిల్టప్ ఏరియా రావడం వల్ల ఎస్ఎఫ్టీ ధర ఎక్కువ ఉంటుందని రైతులు చెబుతున్నారు. గొల్లపూడి, గుంటుపల్లి, తాడేపల్లి, కుంచనపల్లె, వడ్డేశ్వరం వంటి ప్రాంతాల్లో రాజధానిలోకంటే తక్కువ ధరకు ఫ్లాట్లు లభిస్తే కొనుగోలుదారులు అటువైపు మొగ్గు చూపుతారని, ఎఫ్ఎస్ఐ పెంచితే ఆ ప్రాంతాలతో పోటీ పడగలమని వారంటున్నారు. ప్రస్తుతం రాష్ట్రం మొత్తంలో రాజధానిలోనే ఎఫ్ఎస్ఐ నిబంధనలు అమల్లో ఉన్నాయి. రైతుల డిమాండ్ మేరకు 2016లోనే దాన్ని కొంత పెంచారు. మరింత పెంచాలని అన్నదాతలు కోరుతున్నారు.
అమరావతి ఎకనమిక్ రీజియన్ - ఏఈఆర్ అభివృద్ధికి మెగా బ్లూప్రింట్
అమరావతిలో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఆస్పత్రి - నిర్మాణ పనులు ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ