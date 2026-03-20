ETV Bharat / state

గ్యాస్ కష్టాలకు చెక్! - డీజిల్​తో మండే పొయ్యి - 1 లీటర్​కు 2 గంటల పాటు మంట

కమర్షియల్​ గ్యాస్​ ధరలు పెరగడంతో ఇబ్బందులు పడుతున్న హోటళ్ల నిర్వాహకులు - వినూత్న ఆలోచనతో డీజిల్​తో పని చేసే స్టవ్​ తయారీ - సుమారు రూ.10 వేలు ఖర్చుతో తయారీ

Diesel-Powered Stove to Eliminate Gas Shortages (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 20, 2026 at 12:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Diesel-Powered Stove to Eliminate Gas Shortages : కమర్షియల్​ గ్యాస్​ సిలిండర్ల ధరలు పెరగడంతో హోటళ్ల నిర్వాహకులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా కేంద్రంలో అల్పాహార కేంద్రం నడుపుతున్న మహేశ్ అనే నిర్వాహకుడు​ ఓ వినూత్న ఆలోచన చేశాడు. డీజిల్​తో పని చేసే స్టవ్​ సిద్ధం చేశారు. చిన్నపాటి కరెంట్​ మోటారును నడపడంతో వచ్చే గాలిని ఓ పైపు ద్వారా, డీజిల్​ను మరో వైపు ద్వారా పొయ్యి దగ్గరకు పంపి, అక్కడ వెలిగించడం ద్వారా మంట వచ్చేలా దీనిని రూపొందించారు. అవసరానికి తగ్గట్టుగా ఆ మంటను హెచ్చతగ్గులు చేసుకునే వీలుంది.

ఇదే తరహాలో రెండు హోటళ్ల నిర్వాహకులు తయారీ : ఒక లీటర్​ డీజిల్​తో గంట నుంచి రెండు గంటలు పొయ్యి మండుతుందని మహేశ్​ వివరించారు. ఈ కమర్షియల్​ సిలిండర్​ ధరతో పోల్చితే దీనికి ఖర్చు సగానికి తగ్గిందన్నారు. దీన్ని తయారు చేసేందుకు సుమారు రూ.10 వేల ఖర్చుతో పాటు నాలుగు రోజుల పాటు శ్రమించినట్లు వెల్లడించారు. ఈయనను చూసి మరో రెండు హోటళ్ల నిర్వాహకులు కూడా ఇలానే పొయ్యిలు తయారు చేయించుకోవడం గమనార్హం.

సిరిసిల్లలో హోటల్​ నిర్వాహకుడి వినూత్న ప్రయోగం (EENADU)

రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే పలు రెస్టారెంట్లు, హోటళ్లు మూసివేశారు. మరికొన్ని చోట్ల గ్యాస్​ సరఫరా తగ్గడంతో మెనూలు తగ్గిస్తూ అధికంగా గ్యాస్​ ఖర్చయ్యే వంటకాలను మెనూ నుంచి తొలగిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హోటల్​ నిర్వాహకుడు వినూత్న ప్రయత్నం చేసి గ్యాస్​ అవసరం లేకుండానే డీజిల్​తో పని చేసే స్టవ్​ తయారీ చేయడంతో స్థానికులు అభినందించారు.

గ్యాస్ బుకింగ్​ అయింది కానీ ఎప్పటికే వస్తుందో? : కమర్షియల్​ గ్యాస్​ సరఫరాకు అంతరాయం కలగడంతో హోటల్​, రెస్టారెంట్ల నిర్వాహకులే కాకుండా దాని సంబంధిత రంగాలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రాష్ట్రంలో చిన్న చిన్న హోటల్స్​, టీ స్టాల్స్​, కర్రీ పాయింట్లు, ఫాస్ట్ ఫుడ్​ సెంటర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రస్తుతం గ్యాస్​తో నడిచే అన్ని వ్యాపారాలు మూతపడ్డాయి! ఇంతకుముందు బుక్​ చేసుకున్న గ్యాస్​ రెండు మూడు రోజుల్లో వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు బుక్​ చేస్తే మాత్రం అది ఎప్పుడొస్తుందో కూడా తెలియడం లేదు.

TAGGED:

MAKING DIESEL STOVE
DIESEL STOVE MAKING IN SIRICILLA
డీజిల్​తో పని చేసే స్టవ్​ తయారీ
MAKING DIESEL STOVE IN SIRICILLA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.