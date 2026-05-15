హైదరాబాద్ నలువైపులా 4 'ట్యాంక్బండ్లు' - రూ.500 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు
ప్రభుత్వానికి ప్రణాళిక పంపిన హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ - త్వరలోనే అనుమతి - రానున్న రెండు, మూడు సంవత్సరాల్లో అభివృద్ధి - ఆ నాలుగు చెరువులు ఇవే
Published : May 15, 2026 at 11:47 AM IST|
Updated : May 15, 2026 at 12:02 PM IST
Development Of 4 Lakes At City Surroundings : పట్టణాభివృద్ధిలో భాగంగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పలు అభివృద్ధి పనులకు ముందడుగు పడుతోంది. మూసీ సుందరీకరణతో మొదలై నగరంలోని పలు చెరువులకు మునుపటి కళ సంతరించుకునేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు. అందులో భాగంగానే ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి నగరం నలువైపులా నాలుగు మినీ ట్యాంక్బండ్లను రూపొందించాలని ఆదేశించారు. ప్రస్తుతం వాటికి సంబంధించిన పనుల కోసం హైడ్రా రంగంలోకి దిగింది.
రూ.500 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు : నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న 4 పెద్ద చెరువులను అభివృద్ధి కోసం ఎంపిక చేశారు. ఈ చెరువులను సుమారు రూ.500 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రణాళిక వేసింది. దానికోసం అనుమతి కోరుతూ హైడ్రా కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రతిపాదనను సమర్పించారు. అనుమతి త్వరలోనే లభిస్తుందని, ఎంపిక చేసిన ఈ నాలుగు చెరువులను రానున్న రెండు, మూడు సంవత్సరాల్లో ట్యాంక్బండ్ తరహాలో అభివృద్ధి చేస్తామని హైడ్రా స్పష్టం చేసింది.
మురుగునీటి శుద్ధికి చర్యలు : హైడ్రా పర్యవేక్షణలో ఇప్పటికే ఆరు చెరువులు అభివృద్ధి అయ్యాయని, వాటిలో మూడు చెరువులను ఇప్పటికే ప్రారంభించామని కమిషనర్ ఏవీ రంగనాథ్ తెలిపారు. "ట్యాంక్బండ్ నమూనాలో నాలుగు పెద్ద చెరువులను అభివృద్ధి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. మేము ఆ చెరువులను ఎంపిక చేసి, ప్రభుత్వానికి ఒక సమగ్ర ప్రణాళికను సమర్పించాం. దాంట్లో భాగంగానే వివిధ సుందరీకరణ పనులను చేపట్టాం. అలాగే చెరువుల నుంచి మురుగునీటిని శుద్ధి కేంద్రాలకు మళ్లించే కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపడతాం." అని రంగనాథ్ పేర్కొన్నారు.
ఎంపిక చేసిన చెరువులు : చారిత్రక 'ఫాక్స్ సాగర్'
నిజాంలు 1897లో జీడిమెట్ల చెరువుకు అడ్డంగా ఒక కట్టను నిర్మించారు. దానినే ఫాక్స్ సాగర్గా నేడు పిలుస్తున్నారు. దీని విస్తీర్ణం 482 ఎకరాల్లో ఉంది. ఈ కట్ట యొక్క నిర్మాణ శైలి నేటికీ సందర్శకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటోంది. సమీప గ్రామాల తాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి ఈ చెరువును అప్పుడు అభివృద్ధి చేశారు. ఇది హుస్సేన్సాగర్తో పాటు మూసీ నదికి ఉపనదిగా ఉండేది. ఆ తర్వాతే మూసీ నదిపై ఉస్మాన్ సాగర్, హిమాయత్ సాగర్ జలాశయాలను నిర్మించారు.
అమీన్పూర్ పెద్ద చెరువు : పటాన్చెరులో ఉన్న 'అమీన్పూర్ పెద్ద చెరువు' జీవవైవిధ్యానికి మారుపేరుగా నిలుస్తోంది. ఇది మొత్తం 453.45 విస్తీర్ణంలో ఉంది. ఈ చెరువు వలస పక్షులకు ఒక ఆశ్రయ కేంద్రంగా ఉంటుంది. ఈ సరస్సు వందలాది రకాల పక్షులు, వృక్షాలు, వివిధ రకాల సీతాకోకచిలుకలు, కీటకాలు ఇతర వన్యప్రాణులకు ఆవాసంగా నిలుస్తోంది.
సరూర్నగర్ సరస్సు : 16వ శతాబ్దంలో కులీ కుతుబ్ షా పాలనలో 162 ఎకరాల్లో సరూర్నగర్ సరస్సు అభివృద్ధి చేశారు. ఈ సరస్సు త్రాగునీటి అవసరాలను తీర్చడానికి, చుట్టుపక్కల పొలాల్లో వ్యవసాయ సాగుకు మద్దతుగా ఉపయోగపడుతుంది.
అంబీర్ చెరువు : కూకట్పల్లి, ప్రగతి నగర్ మధ్య నెలకొని ఉన్న అంబీర్ చెరువు భారీ రాతి నిర్మాణంతో కమనీయ దృశ్యాన్నిస్తుంది. ఇది మొత్తం 99 ఎకరాల్లో ఉంది. ఇతర సరస్సుల మాదిరిగానే దీని పరిసరాల్లో నివాస సముదాయాలు క్రమంగా విస్తరిస్తున్నాయి. దాంతో దురదృష్టవశాత్తు ఇది కాలుష్యంతో నిండిన ఒక మురుగు గుంటగా మారిపోయింది.
