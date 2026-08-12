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జలకళతో ఉప్పల్​ నల్లచెరువు - మురికి కూపం నుంచి స్వచ్ఛమైన జలాల వరకు!

హైడ్రా చొరవతో వేగంగా జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు - ఆక్రమణలు తొలగించి రూ. 20 కోట్లతో సుందరీకరణ పనులు - మినీ ట్యాంక్​ బండ్​లా మార్చేందుకు సన్నాహాలు

UPPAL NALLA CHERUVU
UPPAL NALLA CHERUVU (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2026 at 2:11 PM IST

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Development Of Uppal Nalla Cheruvu : చెరువులు భాగ్యనగరానికి మణిహారాలు. అలాంటి తటాకాలు ప్రస్తుతం మురికి కాసారాలుగా మారాయి. ఆక్రమణలకు గురై కనుమరుగయ్యే దుస్థితి చేరాయి. చెరువుల పునరుద్ధరణపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టిన ప్రభుత్వం, వాటిని అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఆ జాబితాలో ఉప్పల్‌ నల్లచెరువు కూడా ఉంది. ఒకప్పుడు గుర్రపుడెక్క మురుగునీటితో కంపు కొట్టిన ఈ చెరువు, ఇప్పుడు జలకళతో కళకళలాడుతోంది. ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు సగానికిపైగా నిండి, చుట్టుపక్కల వారికి ఆహ్లాదాన్ని పంచుతోంది. జలసిరులతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్న నల్లచెరువుపై ప్రత్యేక కథనం.

ఉప్పల్​ నల్లచెరువు అభివృద్ధి పనులు (ETV Bharat)

స్వచ్ఛమైన జలాలతో ఆహ్లాదంగా : ఉప్పల్ నల్లచెరువు ప్రస్తుతం జలసిరులతో కళకళలాడుతోంది. ఓ వైపు అభివృద్ధి పనులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు చెరువులోకి నీరు చేరి ఆహ్లాదకరంగా మారింది. అయితే ఇదే చెరువు ఏడాది కింద మురికి నీటికి, గుర్రపు డెక్కకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా ఉండేది. మురుగు నీటి కంపుతో చెరువు పరిసర ప్రాంతాల వారు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడేవారు. విపరీతమైన స్థాయిలో ఈగలు, దోమల కారణంగా స్థానికులు అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కొన్నారు. వరంగల్ జాతీయ రహదారికి పక్కనే ఉండటంతో అటుగా వెళ్లే ప్రయాణికులు, వాహనదారులు ముక్కు మూసుకుంటే కానీ చెరువు దాటలేని పరిస్థితి ఉండేది. అలాంటి చెరువు ఇప్పుడు నూతన కళను సంతరించుకుంది. స్వచ్ఛమైన జలాలతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.

ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్న స్థానికులు : ఒకప్పుడు నల్ల చెరువులో గుర్రపు డెక్క, మురుగు నీటితో దుర్వాసన వచ్చేది. ఫలితంగా చెరువు పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలు రోగాల బారిన పడేవారు. దీనికి తోడు ఆక్రమణల వల్ల చెరువు విస్తీర్ణం తగ్గుతూ వచ్చింది. ఈ సమస్యలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న హైడ్రా, చెరువు పునరుద్ధరించేందుకు పూనుకుంది. 10 ఎకరాలకు పైగా ఆక్రమణలు తొలగించి, రూ.20 కోట్ల వ్యయంతో చెరువు సుందరీకరణ పనులు చేపట్టింది. నీటి నిల్వను పెంచి ఓ మినీ ట్యాంక్ బండ్‌లా మార్చాలనే సంకల్పంతో హైడ్రా ముందుకు వెళ్తోంది. పనులు పూర్తికాక ముందే నల్లచెరువు జలసిరులను పంచుతూ ఆహ్లాదంగా మారడంతో స్థానికులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"ఈ ఉప్పల్​ చెరువులో కొన్నేళ్ల నుంచి చాలా మురికి నీళ్లు ఉండేవి. రోడ్డు వెంట పోతుంటే ఇక్కడ ఉన్న దోమలు కళ్లకే తగులుతుండేవి. మొత్తం మురికి వాసన వస్తుండేది. ఇప్పటికైనా చెరువులో మంచి నీటినే ఉండేలా చూసుకుంటే బాగుంటుంది. గతంతో పోల్చుతే ఇప్పుడు చాలా బాగుంది. ఇంకా దీనిని అభివృద్ధి చేయాలని కోరుతున్నాం" - స్థానికులు

ఓ మిని ట్యాంక్‌లా మార్పు : చెరువులోకి వచ్చే కొద్దిపాటి మురుగునీరు బైపాస్ ద్వారా బయటకు పంపించేలా, వరద నీరే చెరువులోకి చేరేలా హైడ్రా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంది. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల కురిసిన వర్షాలకు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వరదనీరు నల్లచెరువుకు చేరింది. వీటితోపాటు నాచారం చెరువు సహా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి వరద నీరు వచ్చి చేరేలా రెండు ఇన్​లెట్​లను హైడ్రా అభివృద్ధి చేసింది. అలాగే చెరువు పూర్తిగా నిండిన తర్వాత ఆ వరద మూసీకి చేరేలా ఔట్‌లెట్లను కూడా నిర్మిస్తుంది. మళ్లీ నల్ల చెరువులోకి చెత్తా చెదారం, మురుగు చేరకుండా ప్రత్యేక చర్యలను చేపట్టాలని స్థానికులు కోరుకుంటున్నారు. సుందరీకరణలో భాగంగా నల్ల చెరువు చుట్టూ మెయిన్‌ బండ్‌, వాకింగ్‌ ట్రాక్‌లు, ఓపెన్‌ జిమ్, పిల్లల కోసం ఆటస్థలం వంటి సదుపాయాలను హైడ్రా ఏర్పాటు చేయనుంది. చెరువు మధ్యలో ఓ భారీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి దీన్ని ఓ మినీ ట్యాంక్‌లా మార్చే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

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ఉప్పల్​ నల్లచెరువు అభివృద్ధి పనులు
UPPAL NALLA CHERUVU

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