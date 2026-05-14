మొబైల్ వదిలేసి - సమ్మర్ క్యాంపులకు కదిలి
సరూర్నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో వేసవి క్రీడా నైపుణ్యాలు - కోచ్లు అందించే శిక్షణతో ఆటలపై పట్టు సాధిస్తున్న విద్యార్థులు - మొబైల్ అడిక్షన్, ఉదయం లేటుగా లేవడం మానేందుకు దోహదం చేస్తున్న క్యాంపులు
Published : May 14, 2026 at 1:05 PM IST
Updated : May 14, 2026 at 2:22 PM IST
Developing Sports Skills in Summer Camp : వేసవి సెలవుల్లో సాధారణంగా పిల్లలు అమ్మమ్మ, నానమ్మ ఇళ్లకు వెళ్తుంటారు. లోకపోతే ఫోన్లతో ఆడుతుంటారు. కానీ ఈ పిల్లలు అలా కాదు. వేసవి శిక్షణ తరగతులకు వెళ్తూ క్రీడా నైపుణ్యాలు పెంపొందించుకుంటాం అంటున్నారు. శారీరక దారుఢ్యం సాధిస్తాం - పతకాలు కొల్లగొడతాం అంటున్నారు సరూర్నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలోని విద్యార్థులు. క్రికెట్, బ్యాడ్మింటన్, కరాటే, జిమ్నాస్టిక్స్, కబడ్డీ, ఫుట్బాల్ సహా మరెన్నో రకాల క్రీడల్లో నైపుణ్యం సాధిస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నారు.
సెలవులు అనగానే సమయం వృథా చేయకుండా నచ్చిన ఆటపై పట్టు సాధించాలనే లక్ష్యంతో వేసవి శిక్షణ తరగతుల్లో చేరి శిక్షణ పొందుతున్నారు. కొందరు ఈ ఏడాది సమ్మర్ క్యాంపులో జాయిన్ అవ్వగా, మరికొందరేమో ఏటా నిర్వహించే క్యాంపులకు హాజరవుతూ రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిల్లో పతకాలు సాధిస్తున్నారు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా చిన్నా, పెద్దా అందరూ కలిసి మెలిసి ఆటలు ఆడుతున్నారు. సరూర్నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో కోచ్లు అందించే శిక్షణతో విద్యార్థులు ఆటలపై పట్టు సాధిస్తున్నారు.
ఉదయమే నిద్ర లేవడంతో ఎన్నో మార్పులు : పాఠశాలల్లోకి వెళ్లే సమయం మాదిరిగానే నిద్ర లేవడం ద్వారా తమ ఏకాగ్రత కోల్పోకుండా ఉంటుందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. ఉదయమే మైదానానికి రావడం ద్వారా క్రమశిక్షణ ఏర్పడుతుందని అంటున్నారు. సమ్మర్ క్యాంపు ద్వారా తమ శరీరంలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు. సరూర్నగర్ ఇండోర్ స్టేడియంలో కోచ్లు నిత్యం విద్యార్థులకు క్రీడలపై శిక్షణ అందిస్తారు. దీంతో వేసవిలో విద్యార్థుల సంఖ్య రెట్టింపు అవుతోంది. క్రికెట్, అథ్లెటిక్స్, ఫుట్బాల్, వాలీబాల్, బాస్కెట్ బాల్, బ్యాడ్మింటన్, జిమ్నాస్టిక్స్, కరాటే, బాక్సింగ్, స్విమ్మింగ్, కబడ్డీ, స్కేటింగ్ లాంటి ఇండోర్, ఔట్ డోర్ గేమ్స్ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. నచ్చిన గేమ్ను ఎంపిక చేసుకొని దానిపై పట్టు సాధిస్తున్నారని కోచ్లు చెబుతున్నారు.
''ఇక్కడికి రెగ్యులర్గా చాలా మంది విద్యార్థులు వస్తున్నారు. ఉదయం 5.30 గంటల నుంచి 7 గంటల వరకు రెగ్యులర్ బ్యాచ్ ఉంటారు. ఈ సమ్మర్ క్యాంప్లపై పిల్లలు చాలా ఆసక్తి చూపుతున్నారు. కానీ మాకు ఇక్కడ ఒకటే కోర్ట్ ఉండటంతో పరిమిత సంఖ్యలోనే పిల్లలను తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ప్రతి ఏడాది ప్రభుత్వం సమ్మర్ క్యాంపు నిర్వహిస్తోంది. సెలవుల్లో పిల్లలు మొబైల్ అడిక్షన్, ఉదయం లేటుగా లేవడానికి అలవాటు పడుతుంటారు. అలా కాకుండా సమ్మర్లో ఇలాంటి క్యాంపులో కొత్తగా నైపుణ్యాలు నేర్చుకునేందుకు తల్లిదండ్రులు ప్రోత్సహించాలి'' - కీర్తి సైదులు, బాస్కెట్ బాల్ కోచ్
వేసవిలో తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం : సమ్మర్ క్యాంపునకు వచ్చే విద్యార్థుల సంఖ్యకు తగ్గట్టుగా బ్యాచ్లుగా విడదీసి శిక్షణ అందిస్తున్నారు. సమ్మర్ క్యాంపుల ద్వారా ఎంతో మంది ఆటగాళ్లు ప్రపంచానికి పరిచయమైన విషయాన్ని బ్యాడ్మింటన్ కోచ్ ఫణికిశోర్ గుర్తు చేశారు. ఏప్రిల్ నెలలో ప్రారంభమైన సమ్మర్ కోచింగ్ క్యాంపునకు విశేషమైన స్పందన లభిస్తున్నట్లు జిల్లా క్రీడా అధికారి స్వర్ణలత చెబుతున్నారు. ఆన్లైన్ ఆధారంగా అడ్మిషన్ల ప్రక్రియ చేపడుతున్నామని, ఆసక్తి కలిగిన తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను పంపించాలని కోరారు.
''గత 20 ఏళ్లుగా బ్యాడ్మింటన్ కోచ్గా పని చేస్తున్నాను. ఇక్కడ ప్రతి ఏడాది సమ్మర్ క్యాంప్స్ జరుగుతుంటాయి. గతంతో పోల్చుకుంటే పిల్లలు ఆటల్లో పాల్గొనడం మెల్లిగా తగ్గుతుంది. ఇంట్లో ఎలక్ట్రానిక్ గాడ్జెట్స్కి అలవాటు పడటంతో ఈ ఆటలకు దూరం అవుతున్నారు. మీ పిల్లలను ఉదయం సమయంలో ఏదో ఒక గేమ్లో యాక్టివ్గా ఉంచండి'' -ఫణి కిశోర్, బ్యాడ్మింటన్ కోచ్
