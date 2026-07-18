అపరిచితులతో బీకేర్ఫుల్ : సీటు కోసం తొందరపడ్డారో - చేతిలో ఉన్న బ్యాగు కనిపించదు!
బస్స్టాండ్లో నగదు కొట్టేసిన దొంగలు - కవర్లో ఉన్న రూ.2 లక్షలు చోరీ - పోలీసుల ఆశ్రయించి, ఫిర్యాదు చేసిన బాధితురాలు - అమాయకులే లక్ష్యంగా దొంగతనాలు చేస్తున్న ముఠాలు
Published : July 18, 2026 at 11:55 AM IST
Thefts On Buses : ప్రయాణాల్లో దొంగలు సామాన్య ప్రయాణికుల్లా బస్సు ఎక్కుతారు. మీ పక్కనే కూర్చుంటారు. మాటలతో మభ్యపెడతారు. ఈ సమయంలో ఏమాత్రం ఏమరపాటుగా ఉన్నా అంతే సంగతులు. కదులుతున్న బస్సులోనే డబ్బులు, బంగారం, ఫోన్లు, వాచ్లు విలువైనవి ఏదైనా దోచేస్తారు. తేరుకునేలోపే బస్సు దిగి పరారైపోతారు. ఇదే తరహాలో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో 15కు పైగా బస్స్టేషన్లలో ప్రయాణికుల నగదు, బంగారాన్ని దొంగతనం చేస్తున్న ముఠాలను నల్గొండలోని దేవరకొండ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో శుక్రవారం దేవరకొండ డీఎస్పీ శ్రీనివాస్ రావు, సీఐ వెంకట్ రెడ్డి ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.
కవర్లో నగదును మాయం చేశారు : ఈ నెల ఒకటవ తేదీన పీఏపల్లి మండలంలోని అంగడిపేటకు చెందిన మండల లక్ష్మమ్మ మహిళా సమభావన సంఘానికి చెందిన రూ.2 లక్షల నగదును బ్యాంకులో విత్డ్రా చేశారు. ఆ నగదును కవర్లో తీసుకుని దేవరకొండ కొత్త బస్స్టేషన్కు వచ్చారు. తన కుమార్తె ఇంటికి వెళ్లడానికి డిండి బస్సు ఎక్కుతుండగా దొంగలు కవర్ను కట్ చేసి నగదును దోచుకున్నారు. లక్ష్మమ్మ దేవరకొండ పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఆటోలో అనుమానాస్పదంగా తిరుగుతున్న నలుగురు వ్యక్తులను శుక్రవారం పెట్రోలింగ్ చేస్తున్న పోలీసులు పట్టుకుని విచారించారు.
అమాయక ప్రయాణికులే లక్ష్యం : బాపట్ల జిల్లాలోని చీరాల గ్రామం రాంనగర్ కాలనీకి చెందిన అన్నారెడ్డి ఈశ్వరి, కావడి అంజమ్మ అలియాస్ మరియమ్మ, కటారి రవిచందర్లతో పాటు మధు అనే మరో వ్యక్తి నలుగురు కలిసి ముఠాగా ఏర్పడ్డారు. మందుకు బానిస కావడం వల్ల జులాయిగా తిరుగుతున్నారు. ఏ పనీ చేయకుండా ఈజీ మనీకి అలవాటుపడ్డారు. ఈ ముఠా అంతా నెంబరు సక్రమంగా లేని ఒక ఆటోను ఎంచుకున్నారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బస్స్టేషన్లలో ముందుగా రెక్కీ నిర్వహిస్తారు. అమాయకమైన ప్రయాణికుల బ్యాగులో డబ్బులు, బంగారు నగలు, ఇతర విలువైన వస్తువులను భద్రపర్చుకొని బస్సెక్కినప్పుడు వాటిని తరచుగా చూస్తుండటాన్ని ముందస్తుగా రెక్కీ చేస్తున్న దొంగల ముఠా చూస్తారు. బస్సెక్కే హడావుడిలో ఉన్నప్పుడు ప్రయాణికుల పర్సులు కొట్టేయడం, సీటు పక్కనే కూర్చుని వారిని మభ్యపెట్టి తెలియకుండానే బ్యాగులను కట్ చేసి సొమ్ము దొంగిలించడం చేస్తారు.
ఫోన్లు, నగదును స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు : వీరి నుంచి మూడు మొబైల్ ఫోన్లు, రూ.12,000 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నామని పోలీసులు తెలిపారు. మధు పరారీలో ఉన్నాడని, తొందర్లోనే పట్టుకొని మిగిలిన డబ్బును రికవరీ చేస్తామని పేర్కొన్నారు. ఈ కేసును ఛేదించడంలో సీఐ వెంకట్ రెడ్డి, ఎస్సైలు నారాయణ రెడ్డి, రాజు, సిబ్బంది కరుణాకర్, నాగరాజు, శివ, మధు, సింహాద్రి, చాంద్పాషలు కృషి చేసినట్లు శాఖాపరమైన రివార్డుల కోసం ఎస్పీకి ప్రతిపాదనలు పంపినట్లు తెలిపారు.
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