పోరుకు సిద్ధమైన దేవరగట్టు - హింసను నివారించేందుకు పోలీసుల పటిష్ఠ బందోబస్తు
Devaragattu Banni Utsavam : కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టు బన్ని ఉత్సవంలో హింసను కట్టడి చేసేలా పోలీసులు పటిష్ఠ చర్యలు చేపట్టారు. భారీ బందోబస్తు, డ్రోన్లు, సీసీ కెమెరాలతో నిఘా వేశారు.
Published : October 21, 2026 at 1:27 PM IST
Devaragattu Banni Utsavam 2026 : బన్ని ఉత్సవం అదో సంప్రదాయ వేడుక. ఆ ఉత్సవంలో హింస చెలరేగి ఎంతోమంది గాయాలపాలవుతారు. అయినా ఆచారంగా వస్తున్న వేడుకని అక్కడి ప్రజలు ఆపరు. ఈ ఏడాది కర్రల సమరానికి కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టు సిద్ధమైంది. ఈ సంవత్సరమైనా హింసకు తావు లేకుండా బన్ని ఉత్సవాన్ని నిర్వహించాలని పోలీసు అధికారులు పట్టుదలగా ఉన్నారు. పది గ్రామాల ప్రజలు కర్రలతో తలబడనున్న నేపథ్యంలో పటిష్ట చర్యలు చేపట్టారు.
కర్నూలు జిల్లా హోళగుంద మండలం దేవరగట్టులో ప్రతి దసరా పండగ రోజూ అర్ధరాత్రి కర్రల సమరం జరుగుతుంది. తరతరాలుగా ఈ ఆచారాన్ని స్థానికులు కొనసాగిస్తున్నారు. దేవరగట్టు వద్ద కొండపై వెలిసిన మాళమల్లేశ్వరస్వామి ఆలయంలో దేవతామూర్తులైన మాళమ్మ, మల్లేశ్వరస్వామికి దసరా పండుగ రోజున అర్ధరాత్రి 12 గంటలకు ఏటా కల్యాణం జరిగేది. కానీ ఈసారి దసరా పండగ మరుసటి రోజు అర్ధరాత్రి కర్రలసమరం, స్వామివారి కళ్యాణం నిర్వహిస్తున్నారు.
కల్యాణం అనంతరం కొండ పరిసరాల్లో ఉన్న పాదాలగట్టు, రక్షపడ, శమీవృక్షం ఎదురుగా ఉన్న బసవన్నగుడి ప్రాంతాల్లో దివిటీల వెలుతురులో ఉత్సవ విగ్రహాలను ఊరేగిస్తారు. ఆ విగ్రహాలను దక్కించుకోవడం కోసం నెరణికి, నెరణికి తండా, కొత్తపేట గ్రామాల ప్రజలు ఒక జట్టుగా ఏర్పడతారు. ఆలూరు, సుళువాయి, ఎల్లార్తి, నిట్రవటి, అరికెర, బిలేహాల్ గ్రామస్థులు మరో జట్టుగా ఏర్పడి కర్రలతో తలపడతారు. దీనినే బన్ని ఉత్సవంగానూ పిలుచుకుంటారు. ఈ సమరంలో పదుల సంఖ్యలో గాయపడతారు. మరణాలూ నమోదైన చరిత్ర ఉంది.
పటిష్టమైన బందోబస్తు : ప్రస్తుతం స్థానిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో దేవరగట్టులో కర్రల సమరం నిర్వహించడంపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. స్థానికంగా పార్టీల మధ్య ఉన్న మనస్పర్ధలను సంప్రదాయబద్దంగా నిర్వహించే కర్రల సమరం ఎటువైపు దారితీస్తుందోననే ఆందోళన అక్కడి గ్రామస్తుల్లో నెలకొంది. దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇటీవలే జిల్లా కలెక్టర్ సిరి, ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ దేవరగట్టు ఉత్సవం జరిగే గ్రామస్థులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. అనంతరం దేవరగట్టు ప్రాంతాన్ని పరిశీలించారు. దేవరగట్టు కర్రల సమరంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా వెయ్యి మంది పోలీసులతో పటిష్టమైన బందోబస్తు చర్యలు చేపట్టారు. దేవుని ముందు నాట్యం, విన్యాసాలు చేసే సంప్రదాయంలో కొందరు వ్యక్తులు మనస్పర్థలు, పాతకక్షల కారణంగా కర్రలతో దాడులకు పాల్పడి గాయాల పాలవుతున్నారని ఎస్పీ తెలిపారు. ఉత్సవం ముసుగులో ఇతరుల తలలకు గాయాలు చేయడం, హింసకు పాల్పడటం వంటివి చేయవద్దని కలెక్టర్ విజ్ఞప్తి చేశారు.
"దేవరగట్టు బన్ని ఉత్సవం అనేది ఒక సంప్రదాయ వేడుక. దేవుని ముందు నాట్యం, విన్యాసాలు చేసే ఈ సంప్రదాయం ముసుగులో ఎవరైనా హింసకు పాల్పడితే సహించేది లేదు. ఇతరుల తలలకు ఉద్దేశపూర్వకంగా గాయాలు చేయడం, చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకోవడం లాంటివి చేయవద్దని గ్రామస్తులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అందరూ శాంతియుతంగా ఉత్సవంలో పాల్గొనాలి" - సిరి, కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్
గతంలో ఘర్షణలకు పాల్పడినవారిని, అక్రమ మద్యం, నాటుసారా విక్రయదారులను గుర్తించి 190 మందిపై బైండోవర్ చర్యలు తీసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. దేవరగట్టు పరిసర గ్రామాల్లో విస్తృతంగా నిర్వహించిన 40 కార్డన్ సెర్చ్ ఆపరేషన్లలో భాగంగా సుమారు 300 కర్రలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఎస్పీ వివరించారు. దేవరగట్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో 5 చెక్పోస్టులు, 10 పోలీసు పికెట్లు ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు. ఉత్సవ ప్రాంతంలో 110 నైట్ విజన్ సీసీ కెమెరాలు, 700 ఎల్ఈడీ లైట్లు, 10 డ్రోన్ కెమెరాలతో పాటు కంట్రోల్ రూమ్ ద్వారా నిరంతర నిఘా ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు.
"కర్రల సమరంలో కొందరు వ్యక్తులు తమ వ్యక్తిగత మనస్పర్థలు, పాతకక్షల కారణంగా ఉద్దేశపూర్వకంగా కర్రలతో దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. ఇలాంటి వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ఇప్పటికే 190 మందిని బైండోవర్ చేశాం. కార్డన్ సెర్చ్ ద్వారా కర్రలు స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఉత్సవ ప్రాంతం మొత్తం నైట్ విజన్ సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్ల నిఘాలో ఉంటుంది"- విక్రాంత్ పాటిల్, కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ
కర్రల సమరం సందర్భంగా ఎవరైనా గాయపడితే వారికి చికిత్స అందించేందుకు 30 పడకల ఆసుపత్రిని దేవరగట్టు ప్రాంతంలో తాత్కాలికంగా ఏర్పాటు చేశారు. దెబ్బలు తగిలిన వారిని తరలించేందుకు అంబులెన్స్ల సంఖ్య పెంచారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా స్థానిక గ్రామాల్లో ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు నామినేషన్లు సమర్పించే కార్యక్రమం నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం లేకుండా అధికారులు ప్రత్యేకచర్యలు చేపట్టారు.
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