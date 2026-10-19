దేవరగట్టు బన్నీ ఉత్సవానికి చకచకా ఏర్పాట్లు - సీసీ కెమెరాల నిఘాలో కర్రల సమరం
Devaragattu Bunny Utsavam: కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టులో ఈ నెల 21న జరిగే బన్నీ ఉత్సవానికి అధికారులు ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. భక్తుల భద్రత కోసం భారీగా విద్యుద్దీపాలు, సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 8:46 PM IST
Devaragattu Bunny Utsavam Preparations : కర్నూలు జిల్లా హోలగుంద మండలం దేవరగట్టు ప్రాంతం ప్రసిద్ధ బన్నీ ఉత్సవానికి ముస్తాబవుతోంది. ఈ నెల 21వ తేదీన విజయదశమి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించే ఈ ఉత్సవానికి అధికారులు చకచకా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఏటా లక్షలాదిగా తరలివచ్చే భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ముందస్తు చర్యలు వేగవంతం చేశారు.
దేవరగట్టు పరిసరాలన్నీ దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంతో చుట్టుముట్టి ఉంటాయి. రాత్రి సమయంలో ఇక్కడ చిమ్మచీకటి అలుముకుంటుంది. దసరా రోజున జరిగే ఈ చారిత్రక ఉత్సవాలను వీక్షించేందుకు, స్వయంగా పాల్గొనేందుకు చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచే కాకుండా పొరుగు జిల్లాల నుంచి, ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా లక్షల సంఖ్యలో భక్తులు ఇక్కడికి తరలివస్తారు.
అగ్గి దివిటీల వెలుగులో కర్రల సమరం : బన్నీ ఉత్సవం అనగానే అందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చేది నెత్తురోడే 'కర్రల సమరం'. భక్తులు ఇనుప రింగులు తొడిగిన పొడవైన కర్రలు, అగ్గి దివిటీలను చేతబట్టి ఉత్సవాలకు వస్తారు. స్వామివారి ఉత్సవ విగ్రహాలను తమ గ్రామాలకు తీసుకెళ్లాలనే పట్టుదలతో వివిధ గ్రామాల భక్తులు ఎదురెదురుగా వస్తారు. ఈ సమయంలో భక్తుల మధ్య కర్రల సమరం హోరాహోరీగా సాగుతుంది. చీకటిలో జరిగే ఈ కర్రల సమరంలో ఏటా వందలాది మంది తలలు పగిలి తీవ్రంగా గాయపడుతుంటారు. ఈసారి అలా ఎవరూ గాయపడకుండా ఉత్సవం జరిగేలా అధికారులు పకడ్బందీగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతం అంతటా పగలును తలపించేలా భారీ ఎత్తున విద్యుత్తు లైట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. వెలుతురు ఉంటే ప్రమాదాల తీవ్రత తగ్గుతుందని భావిస్తున్నారు.
నిఘా నేత్రాలతో పహారా : బన్నీ ఉత్సవంలో గత అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పోలీసు శాఖ భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేసింది. భక్తుల ముసుగులో అనవసరంగా వివాదాలు సృష్టించి, పాత కక్షలతో దాడులకు పాల్పడే వారిపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు సిద్ధమైంది. ఇందుకోసం దేవరగట్టు అటవీ ప్రాంతం, ఆలయ పరిసరాల్లో ఎక్కడికక్కడ సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తోంది. అడుగడుగునా నిఘా ఉంచుతూ ఈ ఏటి ఉత్సవాలను ప్రశాంత వాతావరణంలో ముగించేందుకు అధికారులు సర్వం సిద్ధం చేస్తున్నారు.
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