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10 ఏళ్ల వయసు - 10 గంటలు - 101 పుస్తకాలు చదివేశాడు!

- అమెరికాలో తెలంగాణ ఎన్నారై బాలుడి ఘనత - వరల్డ్ వైడ్ బుక్​ఆఫ్​ రికార్డ్స్​, అమెరికా బుక్​ఆఫ్​ రికార్డ్స్​లో చోటు - పిల్లల్లో చదువుపై దృష్టి పెంచడమే లక్ష్యమంటున్న దేవాన్ష్!

రికార్డులతో దేవాన్ష్
రికార్డులతో దేవాన్ష్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 27, 2026 at 4:46 PM IST

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Reading marathon : ఈ రోజుల్లో పదేళ్ల పిల్లాడు అంటే వీడియో గేమ్స్​ మీద ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతుంటారు. లేదంటే కార్టూన్స్​ ఛానెల్స్​ చూస్తూ గడిపేస్తుంటారు. కానీ కొందరు మాత్రం అరుదుగా ఉంటారు. విభిన్నంగా ఆలోచిస్తారు. తమదైన టాలెంట్​తో చరిత్ర సృష్టిస్తారు. అలాంటి కొందరిలో ఒకరే దేవాన్ష్. కేవలం 10 సంవత్సరాల వయసులో ఏకధాటిగా 10 గంటల్లో 101 పుస్తకాలు చదివేసి రికార్డులు నెలకొల్పాడు! ఆ వివరాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తెలంగాణకు చెందిన పద్మలత పాశం, శ్రీనివాస్ గుప్త దుబ్బా దంపతుల కుమారుడైన దేవాన్ష్ ప్రస్తుతం అమెరికాలోని జార్జియా రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్నాడు. చిన్ననాటి నుంచే పుస్తకాలపై ఇష్టం పెంచుకున్న దేవాన్ష్.. ఈ డిజిటల్ ప్రపంచంలో పిల్లలు పుస్తకాలకు దూరమవుతున్నారని గమనించాడు. బుక్స్​ చదవడం వల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉందని గుర్తించాడు. ఈ విషయాన్ని నలుగురుకీ మాటల్లో కాకుండా చేతల్లో చూపించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే 10 గంటలపాటు ఏకధాటిగా 101 పుస్తకాలు చదివి రికార్డు నెలకొల్పాడు. అమెరికాలోని పోర్సిత్ కౌంటీ లైబ్రరీలో ఈ 'రీడింగ్ మారథాన్' జరిగింది. ఈ ఘనతకు అమెరికా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, వరల్డ్‌వైడ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ నుంచి గుర్తింపు లభించింది.

చదవు మీద ఉన్న ప్రేమ.. ఈ చిన్న వయసులోనే అతన్ని రచయితగా కూడా మార్చింది. తనకు ఇష్టమైన ఫుట్‌బాల్ ఆటగాడు క్రిస్టియానో రొనాల్డోకు అంకితం ఇస్తూ "THE SEMPEROS: Will They Ever Win?" అనే బాలల పుస్తకాన్ని రచించాడు. ఇది ఒక ఫుట్‌బాల్ జట్టు కథ. వరుస పరాజయాలను ఎదుర్కొంటూ చివరకు ఆత్మవిశ్వాసంతో గెలిచే టీమ్​ స్టోరీ ఇది.

" పెద్దవాళ్లమయ్యాకే కాదు, వయసుతో సంబంధం లేకుండా సమాజ సేవ చేయొచ్చు. సహాయం చేయడం, ప్రోత్సహించడం, ఒక కథ రాయడం.. ఇవన్నీ ప్రపంచాన్ని మార్చే తొలి అడుగులే. నా ఉద్దేశ్యంలో రికార్డుల కంటే పిల్లల్లో చదివే అలవాటును పెంచడమే అసలైన విజయం. భవిష్యత్తులో AI సాంకేతికత, సమాజ వనరులను ఉపయోగించి ప్రజల సమస్యలకు పరిష్కారాలు చూపించే "డిజిటల్ సూపర్ పవర్"ను నిర్మించాలనేది నా లక్ష్యం.

- దేవాన్ష్

ఇంకా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ దేవాన్ష్ పాల్గొంటున్నాడు. ఎనిమిదేళ్ల వయసులో తన వేసవి సెలవుల్లో 76 గంటలకు పైగా ఆహార ప్యాకింగ్ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అవసరమైన కుటుంబాలకు సహకారం అందించాడు. నర్సరీల్లో మొక్కల సంరక్షణలోనూ సేవలందించాడు. అతని సేవా కార్యక్రమాలకు గుర్తింపుగా అమెరికాలో అత్యున్నత స్వచ్ఛంద సేవా పురస్కారాల్లో ఒకటైన ప్రెసిడెంట్ వాలంటీర్ సర్వీస్ అవార్డు (గోల్డ్ హానర్) లభించింది.

కుటుంబంతో దేవాన్ష్
కుటుంబంతో దేవాన్ష్ (ETV Bharat)

దేవాన్ష్ 6 నెలల శిశువుగా ఉన్నప్పుడు, అతని తల్లిదండ్రులు దాదాపు 6 వేల డైపర్లతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డైపర్ కేక్ రూపొందించి శిశు పరిశుభ్రతపై అవగాహన కార్యక్రమం సైతం నిర్వహించారు. అనంతరం ఆ డైపర్లన్నింటినీ అవసరమైన కుటుంబాలకు విరాళంగా అందించారు. క్రమశిక్షణ పెంపొందించుకోవడానికి దేవాన్ష్ తైక్వాండోను ఎంచుకున్నాడు. మూడేళ్లకు పైగా నిరంతర సాధన చేసి, బ్లాక్ బెల్ట్ సాధించాడు.

ప్రస్తుత డిజిటల్ ప్రపంచంలో పిల్లలందరూ రోజంతా ఫోన్లు, టీవీ స్క్రీన్లు చూస్తూ కాలం గడుపుతున్నారు. కానీ, దేవాన్ష్ మాత్రం అందరికంటే భిన్నంగా ఏదైనా చేయాలనుకున్నాడు. అందుకే రీడింగ్ మారథాన్​తోపాటు సమాజ సేవలోనూ పాల్గొంటున్నాడు. దేవాన్ష్ చిన్నప్పటి నుండి మమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తూనే ఉన్నాడు. అతను సాధించిన రికార్డులకన్నా, వాటి వెనకున్న ఉద్దేశ్యం, మంచి మనసు మమ్మల్ని గర్వించేలా చేస్తోంది.

- దేవాన్ష్ తల్లిదండ్రులు

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