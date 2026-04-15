ఇంట్లో భారీ శబ్దంతో పేలిన డిటోనేటర్లు - ఐదుగురు మృతి, 11 మంది పరిస్థితి విషమం
సత్యసాయి జిల్లాలో ఓ ఇంట్లో భారీ శబ్దంతో పేలిన డిటోనేటర్లు - ఈ ఘటనలో ఐదుగురు మృతి చెందగా 21 మందికి తీవ్ర గాయాలు - 11 మంది పరిస్థితి విషమం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 7:42 PM IST
Detonators and Gas Cylinder Explosion in Satya Sai District: ఆకాశం విరిగినట్లు ఒక్కసారిగా కుదుపు భారీ శబ్దంతో పేలుడు శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కదిరి మండలం కుమ్మరవాండ్లపల్లిలో ఒక్కసారిగా అలజడి రేగింది. భారీ శబ్దంతో ఓ ఇంట్లో డిటోనేటర్లు పేలాయి. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 21 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అరుపులు కేకలతో ఆ ప్రాంతమంతా దద్దరిల్లింది.
సత్యసాయి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. కుమ్మరవాండ్లపల్లిలో ఓ ఇంట్లో భారీ శబ్దంతో డిటోనేటర్లు పేలాయి. వాటి తీవ్రతకు ఇల్లు ధ్వంసమైంది. చుట్టుపక్కల నివాసాలు దెబ్బతిన్నాయి. పేలుడు ధాటికి ఆ ప్రాంతంలో ఒక్కసారిగా భీతావహ వాతావరణం ఏర్పడింది. చుట్టుపక్కల వాళ్లు ఏం జరిగిందో తెలుసుకునేలోపే తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. రెప్పపాటులోనే కొందరు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వీరిని హుటాహుటిన స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు.
11 మంది పరిస్థితి విషమం: ప్రమాదం జరిగిన ఇంట్లో ఉంటున్న వారు డిటోనేటర్లు నిల్వ ఉంచినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. అవి పేలడంతోనే భారీ ప్రమాదం జరిగిందన్నారు. నివాసంలోని గ్యాస్ సిలిండర్లకు మంటలు అంటుకొని అవి కూడా పేలాయని దీంతో మంటలు పెద్దఎత్తున ఎగిసిపడ్డాయని తెలిపారు. ఈ దృశ్యాలను చూసి హడలిపోయామని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి ప్రభుత్వాస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. వీరిలో 11 మంది పరిస్థితి విషమం ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. మృతుల్లో కుమ్మరవాండ్లపల్లికు చెందిన మహబూన్నీసా, పి.విశ్వనాథ్ రెడ్డి, మధుసూదన్ ఉన్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఒకరు కదిరికి చెందిన అస్లాం బాషాగా తేల్చారు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్తుండగా ఫక్రుద్దీన్ ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు వెల్లడించారు.
పేలుడు తర్వాత ఘటనా స్థలిని స్థానిక ఎమ్మెల్యే కందికుంట వెంకట ప్రసాద్ పరిశీలించారు. తీవ్ర విషాదానికి సంబంధించిన వివరాలను స్థానికులు ఎమ్మెల్యేకు వివరించారు. బాధితులను ఓదార్చిన ఎమ్మెల్యే అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చారు అనంతరం ఎస్పీ సతీష్కుమార్ ఘటనాస్థలిని పరిశీలించారు. ఇంట్లో డిటోనేటర్లు పెట్టుకున్న వారిని పట్టుకుంటామన్నారు. క్షతగాత్రుల పరిస్థితి నిలకడగానే ఉందన్నారు.
మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండ: ఈ డిటోనేటర్ల పేలుడు ఘటనపై స్పందించిన మంత్రి అనిత కలెక్టర్, ఎస్పీతో ఫోన్లో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. డిటోనేటర్లు పేలి ఐదుగురు మృతి చెందడం అత్యంత బాధాకరమని ప్రమాదంలో గాయాలైన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. అలానే పేలుడుపై ఆరా తీసిన మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యసేవలు అందించాలని వైద్యాధికారులకు ఆదేశించారు. ఘటనపై విచారం వ్యక్తం చేశారు.
చల్లపల్లి పోలీసుస్టేషన్లో పేలుడు- నలుగురు పోలీసులకు తీవ్రగాయాలు
ప్రాణాలు తీసిన వ్యాపారి అత్యాశ - బాణసంచా పేలుడు ఘటనలో 22 మంది మృతి