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హైదరాబాద్‌లో 'డిటెక్టివ్ డే' - పిల్లలకు ఆటతోపాటే విజ్ఞానం

హైదరాబాద్‌లో పిల్లలకు 'డిటెక్టివ్ డే' నిర్వహించొచ్చు. చారిత్రక కట్టడం లేదా మ్యూజియానికి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి వస్తువులను జాగ్రత్తగా గమనించేలా పిల్లలకు టాస్కులు ఇవ్వాలి. కుటుంబానికి సరదాతో పాటు పిల్లలకు విలువైన అభ్యాసం కూడా లభిస్తుంది.

Detective Day in Hyderabad
చార్మినార్​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 27, 2026 at 5:30 PM IST

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Detective Day in Hyderabad : వారాంతం వచ్చిందంటే పిల్లలు ఆటలు, సినిమాలు, మొబైల్‌ గేమ్స్‌తో సమయం గడపడం సహజం. అయితే ఈ సమయాన్ని సరదాతో పాటు విజ్ఞానం, పరిశీలనా శక్తి, తార్కిక ఆలోచన పెంపొందించేలా మార్చుకోవచ్చు. ఇందుకోసం కుటుంబంతో కలిసి హైదరాబాద్‌లో 'డిటెక్టివ్ డే' నిర్వహించొచ్చు. నగరంలోని చారిత్రక ప్రదేశాలు, మ్యూజియాలు, పార్కులు, సైన్స్‌ కేంద్రాలను సందర్శిస్తూ పిల్లలకు చిన్న చిన్న క్లూస్‌ ఇవ్వాలి. వాటిని పరిశీలించి తర్వాత గమ్యస్థానాన్ని కనిపెట్టేలా చేయాలి. చివర్లో అన్ని ఆధారాలను కలిపి ఒక 'మిస్టరీ'ని ఛేదించేలా ఆటను రూపొందించవచ్చు.

కళ్లకు పరీక్ష - పరిశీలనకు పదును

చారిత్రక కట్టడం లేదా మ్యూజియానికి వెళ్లినప్పుడు అక్కడి వస్తువులను జాగ్రత్తగా గమనించేలా పిల్లలకు టాస్కులు ఇవ్వాలి. 'ఇక్కడ ఎన్ని రకాల శిల్పాలు ఉన్నాయి?, ఏ వస్తువు అత్యంత పురాతనంగా కనిపిస్తోంది?, భవనంలో కనిపించే ప్రత్యేక నిర్మాణ శైలిని గుర్తించగలరా?' వంటి ప్రశ్నలు అడగొచ్చు. దీనివల్ల పిల్లలు కేవలం ప్రదేశాన్ని చూడటమే కాకుండా అక్కడి వస్తువుల వెనుక ఉన్న చరిత్రను తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతారు.

మ్యాప్‌తో సాహసం

హైదరాబాద్‌ మ్యాప్‌ను పిల్లలకు ఇచ్చి మొదటి ప్రదేశం నుంచి రెండో ప్రదేశానికి దారి గుర్తించేలా చేయాలి. మధ్యలో కనిపించే ప్రాంతాల పేర్లు, రహదారులు, చారిత్రక ప్రదేశాల వివరాలను కనుగొనమని చెప్పొచ్చు. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లల్లో దిశలు, దూరం, ప్రాంతాల పేర్లు, మ్యాప్‌ చదవడం వంటి నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి.

చరిత్రను ఆటగా మార్చండి

చారిత్రక ప్రదేశానికి వెళ్లే ముందు ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన కొన్ని ప్రశ్నలను సిద్ధం చేయాలి. అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత పిల్లలే సమాధానాలు వెతకాలి. 'ఈ కట్టడాన్ని ఎప్పుడు నిర్మించారు?, ఎవరు నిర్మించారు?, దీని ప్రత్యేకత ఏమిటి?' వంటి ప్రశ్నలతో పాటు వారికి నచ్చిన మరో ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని కనుగొనమని చెప్పాలి. ఇలా చరిత్ర పుస్తకంలోని పాఠంలా కాకుండా ప్రత్యక్ష అనుభవంగా మారుతుంది.

క్లూతో జవాబు చెప్పండి

ఒక ప్రదేశంలో ఇచ్చిన క్లూ ఆధారంగా మరో ప్రదేశం లేదా వస్తువును గుర్తించేలా ఆటను రూపొందించవచ్చు. ఉదాహరణకు 'నన్ను రాతితో నిర్మించారు. నా చుట్టూ ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి. నన్ను చూసేందుకు రోజూ ఎందరో వస్తారు. నేనెవరు?' వంటి ప్రశ్నలు పిల్లల్లో తార్కిక ఆలోచన, సమస్య పరిష్కార నైపుణ్యాలను పెంచుతాయి.

కోడ్‌ బ్రేకర్‌ టాస్క్‌

చివరి క్లూను నంబర్ల కోడ్‌గా ఇవ్వడం మరింత ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు అక్షరాలకు 1 నుంచి 26 వరకు సంఖ్యలు కేటాయించి ఒక పదాన్ని కోడ్‌లో రాయాలి. పిల్లలు ఆ సంఖ్యలను అక్షరాలుగా మార్చి సమాధానాన్ని కనుగొనాలి. ఈ ఆట ద్వారా ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తి, లాజికల్‌ థింకింగ్‌ మెరుగుపడతాయి.

హైదరాబాద్‌లో ఎన్నో అవకాశాలు

చరిత్ర తెలుసుకోవడానికి చార్మినార్‌, గోల్కొండ కోట, కుతుబ్‌షాహీ టూంబ్స్‌, సాలార్‌జంగ్‌ మ్యూజియం, నిజాం మ్యూజియం, తెలంగాణ స్టేట్‌ మ్యూజియం, చౌమహల్లా ప్యాలెస్‌, బ్రిటిష్‌ రెసిడెన్సీ వంటి ప్రదేశాలను ఎంచుకోవచ్చు. సైన్స్‌ కోసం బిర్లా ప్లానిటేరియం, బిర్లా సైన్స్‌ మ్యూజియం, ఇతర సైన్స్‌ కేంద్రాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. పుస్తక పఠనం కోసం తెలంగాణ స్టేట్‌ సెంట్రల్‌ లైబ్రరీ వంటి గ్రంథాలయాలను ఎంచుకోవచ్చు. ప్రకృతిని పరిచయం చేయడానికి నెహ్రూ జూ, మృగవాణి నేషనల్‌ పార్క్‌, కేబీఆర్‌ పార్క్‌, మహావీర్‌ హరిణ వనస్థలి నేషనల్‌ పార్క్‌, ఎన్టీఆర్‌ గార్డెన్స్‌, లుంబినీ పార్క్‌ వంటి ప్రదేశాలను సందర్శించవచ్చు.

కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయం

'డిటెక్టివ్‌ డే'లో పిల్లలు పెద్దలతో మాట్లాడటం, ప్రశ్నలు అడగటం, సమాధానాలు వెతకటం, కొత్త విషయాలను పరిశీలించడం చేస్తారు. దీంతో మొబైల్‌ స్క్రీన్‌ సమయం తగ్గడంతో పాటు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సంభాషణ పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా నేర్చుకోవడాన్ని ఒక బాధ్యతగా కాకుండా ఆటగా మార్చడం వల్ల పిల్లల్లో ఆసక్తి మరింత పెరుగుతుంది. అందుకే ప్రతి వారాంతాన్ని కొత్త అనుభవం, కొత్త విజ్ఞానం, కొత్త మిస్టరీతో ప్రారంభిస్తే కుటుంబానికి సరదాతో పాటు పిల్లలకు విలువైన అభ్యాసం కూడా లభిస్తుంది.

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TAGGED:

హైదరాబాద్‌లో డిటెక్టివ్ డే
HYDERABAD TOURISM
DETECTIVE DAY FOR CHILDRENS
DETECTIVE DAY IN HYDERABAD

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