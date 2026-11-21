రొమ్ము క్యాన్సర్ను గుర్తించేందుకు ‘ఐబ్రెస్ట్ పరీక్ష’ : మంత్రి సత్యకుమార్
Breast Cancer Checkup : రొమ్ము క్యాన్సర్ను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించేందుకు సెన్సార్ల ఆధారంగా పనిచేసే ఆధునిక పరీక్షా విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకువస్తున్నారు. ఐబ్రెస్ట్ ఎగ్జామ్ పరికరాలతో మహిళలకు పరీక్షలు నిర్వహించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 11:59 AM IST
రాష్ట్రంలో రొమ్ము క్యాన్సర్ను ప్రాథమిక దశలోనే గుర్తించేందుకు సెన్సార్ల ఆధారంగా పనిచేసే అత్యంత ఆధునిక 'ఐబ్రెస్ట్ ఎగ్జామ్' పరీక్షా విధానాన్ని ప్రభుత్వం త్వరలో అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. దేశంలోనే తొలిసారిగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గ్రామస్థాయిలో లక్షలాది మంది మహిళలకు ఈ పరీక్షలు నిర్వహించేందుకు వైద్యారోగ్య శాఖ విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తోందని రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు.
ఇళ్ల వద్దే వైద్య పరీక్షలు : గ్రామాల్లోని విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్లలో లేదా నేరుగా మహిళల ఇళ్ల వద్దే ఈ పరీక్షలు నిర్వహించేలా ప్రత్యేక ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు. ఈ పరికరాల వినియోగంపై ఇప్పటికే శిక్షణ పొందిన మహిళా కమ్యూనిటీ హెల్త్ ఆఫీసర్లు, వైద్యారోగ్య శాఖ అధికారులతో మంత్రి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. పరీక్షల నిర్వహణలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, క్షేత్రస్థాయిలో చేపట్టాల్సిన చర్యలపై దిశానిర్దేశం చేశారు. మెడ్టెక్ ఛాలెంజ్ ద్వారా కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) ఆధారిత వైద్య సేవలను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించిందని ఆయన గుర్తుచేశారు.
బీపీసీఎల్తో ఒప్పందం : ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (బీపీసీఎల్) సంస్థ తన సామాజిక బాధ్యత (సీఎస్ఆర్) నిధుల కింద భారీ ఆర్థిక సహకారం అందిస్తోంది. ఒక్కొక్కటి సుమారు రూ. 7.5 లక్షల విలువ చేసే 750 ఐబ్రెస్ట్ ఎగ్జామ్ పరికరాలను (మొత్తం వ్యయం సుమారు రూ. 56 కోట్లు) వైద్యారోగ్య శాఖకు ఉచితంగా అందించేందుకు బీపీసీఎల్ అంగీకరించింది. ఈ మేరకు బీపీసీఎల్ ప్రతినిధులతో రాష్ట్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ కమిషనర్ అధికారికంగా ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు.
ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? : యూఈ లైఫ్సైన్సెస్ అభివృద్ధి చేసిన 'ఐబ్రెస్ట్ ఎగ్జామ్' పరికరం, డైనమిక్ కో-ప్లానార్ కెపాసిటివ్ (డీసీపీసీ) సెన్సార్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించి పనిచేస్తుందని ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ పేర్కొంది. "రొమ్ముపై ఉంచినప్పుడు ఈ పరికరం 20 నిమిషాలలోపు కణజాల మార్పులను గుర్తించగలదు ఇది పూర్తిగా నొప్పిలేకుండా ఎటువంటి రేడియేషన్ లేకుండా జరుగుతుంది. ఫలితాలు వెంటనే మొబైల్ యాప్లో రంగుల కోడ్తో కూడిన ఫార్మాట్లో ప్రదర్శిస్తారు. పరీక్షలో ఏవైనా అసాధారణ మార్పులు వెల్లడైన మహిళలను అవసరమని భావిస్తే అల్ట్రాసౌండ్, మామోగ్రఫీ లేదా బయాప్సీ వంటి తదుపరి మూల్యాంకనం కోసం ఆసుపత్రులకు పంపుతాము” అని ఆ శాఖ వివరించింది.
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