బస్సు ప్రమాదం మిగిల్చిన విషాదం- శోకసంద్రంలో కుటుంబాలు
బస్సు ప్రమాదంలో సజీవ దహనం- పండుగకి వచ్చి తిరిగి వెళ్తుండగా మృత్యుకేళి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 9:07 AM IST
Details of Those killed in Kurnool Bus Accident : పేదరికం కారణంగా ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొన్నా కాయకష్టంతో కుమారుడి చదివించారు. జీవితంలో స్థిరపడ్డాడనుకున్న తరుణంలోనే పిడుగులాంటి వార్తతో కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు ఆ వృద్ధ దంపతులు. బస్సు ప్రమాదంలో ఒకేసారి నలుగురిని కోల్పోయిన మాలకొండయ్య, సుశీల దంపతుల రోదన గుండెలను పిండేస్తోంది. ఒకే కుటుంబంలోని భార్యాభర్తలు, పిల్లలు గోళ్ల రమేష్ (31), అనూష (27), శశాంత్ (7), మన్విత (4) సజీవ దహనం కావడంతో శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా గోళ్లవారిపల్లెలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. మాలకొండయ్య, సుశీలకు ముగ్గురు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు రమేష్ సంతానం.
తమ కూతుర్లలో ఒకరైన ధనమ్మ కుమార్తె అనూషనే రమేష్కు ఇచ్చి వివాహం జరిపించారు. ధనమ్మ భర్త గతంలో అప్పులపాలై ఆత్మహత్య చేసుకోగా, కొడుకు వెంకట్రావు కొద్దికాలం క్రితం అనారోగ్యంతో మృతిచెందారు. ఇప్పుడు కుమార్తె, అల్లుడు, మనవడు, మనవరాలిని కోల్పోయారు. గోళ్ల రమేష్ బెంగళూరులో హిందూస్థాన్ యూని లివర్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు. దీపావళి సెలవులకు నెల్లూరు జిల్లాకే చెందిన తమ బంధువైన నెలకుర్తి రమేష్ కుటుంబంతో కలసి హైదరాబాద్కు విహార యాత్రకు వెళ్లారు. తిరిగి బెంగళూరుకు బస్సులో వెళుతుండగా ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. నెలకుర్తి రమేష్తోపాటు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ప్రమాదం నుంచి సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.
రావులపాలెం వాసి మృతి : కర్నూలు బస్సుప్రమాదంలో డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా రావులపాలేనికి చెందిన కొవ్వూరి శ్రీనివాసరెడ్డి(39) మృతి చెందారు. ఈయన క్రేన్ ఆపరేటర్గా పనిచేస్తూ కొన్ని క్రేన్లను అద్దెకు తిప్పుతున్నారు. రెండు రోజుల క్రితం పనుల నిమిత్తం హైదరాబాద్ వెళ్లారు. అక్కడి నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్నట్లు చెప్పారని కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. ఆయన భార్య లక్ష్మీజ్యోతి గృహిణి కాగా, కుమారుడు వెంకటరెడ్డి ఎనిమిదో తరగతి, కుమార్తె దివ్య మూడోతరగతి చదువుతున్నారు.
దీపావళి తిరుగు ప్రయాణం : వెలుగుల పండగ దీపావళిని కుమార్తె, అల్లుడితో కలిసి జరుపుకొందామని వచ్చిన అత్తతో పాటు ఆమె కుమారుడు బస్సు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్చెరు కృషి డిఫెన్స్ కాలనీలో కర్ణాటకకు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి రాము కుటుంబంతో కలిసి నివసిస్తున్నారు. దీపావళి నేపథ్యంలో అతడి అత్త(భార్య తల్లి) ఫిలోమిన్ బేబి(64), ఆమె కుమారుడు కిశోర్ కుమార్(41) ఏడ్రోజుల క్రితం వారి ఇంటికి వచ్చారు. శుక్రవారం సాయంత్రం తమ స్వస్థలానికి బయలుదేరిన వారిద్దరూ పటాన్చెరులో వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఎక్కారు. అర్ధరాత్రి జరిగిన ప్రమాదంలో అగ్నికి ఆహుతయ్యారు.
కన్నబిడ్డను చూసేందుకు : తమిళనాడు ధర్మపురి జిల్లా పాలకోర్ పోస్ట్ మదగిరి గ్రామానికి చెందిన ప్రశాంత్(32) సంగారెడ్డి జిల్లా గుమ్మడిదలలో ఐదేళ్లుగా హాట్ చిప్స్ దుకాణం నిర్వహిస్తున్నారు. గతేడాది వివాహం కాగా, ఇటీవల ప్రశాంత్కు కుమారుడు పుట్టాడు. చిన్నారి ఆరోగ్యం బాగా లేదని తెలియడంతో చూసేందుకు వెళ్లాలని గురువారం సూరారం వద్ద వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఎక్కారు. ప్రమాద ఘటనలో ఆయన మృతి చెందినట్లు సమీప బంధువు తెలిపారు.
అప్పుడు జ్వరం కారణంగా ఆగారు ఇప్పుడు ఇలా : కూతురు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం, కుమారుడు బీటెక్ చదువు తల్లిదండ్రులు విదేశంలో ఇలా సాగుతున్న వారి జీవితంలో బస్సు దగ్ధం ఘటన విషాదాన్ని నింపింది. మెదక్ మండలం శివాయిపల్లికి చెందిన మంగ ఆనంద్ కుమార్గౌడ్, సంధ్యారాణి (43) దంపతులు మస్కట్లో ఉంటున్నారు. వారికి చందన(23), శ్రీ వల్లభ సంతానం. సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం నిమిత్తం ఆనంద్ 2007లో మస్కట్ వెళ్లారు. పిల్లలిద్దరూ ఇండియాలోనే ఉంటుండగా, అప్పుడప్పుడు దంపతులు స్వస్థలానికి వచ్చి వెళ్తుండేవారు. ఈ క్రమంలో బంధువుల వివాహ, శుభకార్యాలకు కొద్ది రోజుల కిందట వారు స్వదేశానికి వచ్చారు.
బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న వారి కూతురు చందన, అలహాబాద్లో ఐఐటీ చేస్తున్న కుమారుడు శ్రీ వల్లభ కూడా హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. వారం కిందట ఆనంద్ మస్కట్కు, శ్రీ వల్లభ అలహాబాద్ వెళ్లిపోయారు. జ్వరం రావడంతో సంధ్యారాణి మస్కట్ వెళ్లలేదు. చందన కూడా జ్వరంతో బెంగళూరు ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకున్నారు. దీపావళి అనంతరం కూతురు చందనను బెంగళూరులో వదిలిపెట్టి మస్కట్కు వెళ్లేందుకు ఆమె సిద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలో గురువారం రాత్రి వారిద్దరూ వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఎక్కారు. సజీవ దహనమయ్యారు.
పండగకు వచ్చాడు - బాపట్ల జిల్లా వాసి మృతి : బస్సు ప్రమాదంలో బాపట్ల జిల్లా ఇంకొల్లు మండలం పూసపాడుకు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ గన్నమనేని ధాత్రి(27) సజీవ దహనమయ్యారు. బెంగళూరులో పనిచేస్తున్న ఆమె దసరా పండగ ముందు పూసపాడులోని తల్లి వద్దకు వచ్చారు. దీపావళి ముందు వ్యక్తిగత పనితో హైదరాబాద్ వెళ్లారు. అక్కడినుంచి బెంగళూరు వెళ్లడానికి వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో యు1 బెర్తులో ఉన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో నిద్రలో ఉండటంతో మృతిచెందారు. ఉదయాన్నే కుమార్తె మరణ సమాచారం తెలిసి తల్లి వాణి కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తూ కుప్పకూలారు. ధాత్రి తండ్రి భానుప్రకాష్ క్యాన్సర్తో రెండేళ్ల క్రితం మరణించారు.
ఇంటి దీపం ఆరిపోయింది : కూతురు ఉద్యోగంలో చేరిందని మురిసిపోయిన ఒక రైతు ఇంట్లో విధి విషాదం నింపింది. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా గుండాల మండలంలోని వస్తాకొండూరు గ్రామానికి చెందిన మహేశ్వరం శ్రీనివాస్రెడ్డి, విజిత దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు. పెద్ద కుమార్తె ఉష ఉన్నత చదువుల కోసం అమెరికాకు వెళ్లగా, చిన్న కుమార్తె అనూష(22) బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. దీపావళికి స్వగ్రామం వచ్చిన అనూష గురువారం వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సులో తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. అనూష మరణవార్త తెలియగానే కుటుంబ సభ్యులు శోకసంద్రంలో మునిగిపోగా, వస్తాకొండూరులో తీవ్ర విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.
ఐదు నెలల క్రితం ఉద్యోగం-అంతలోనే విషాదం! : కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదంలో ఖమ్మం జిల్లా ముదిగొండ మండలం వల్లభికి చెందిన చిట్టోజు మేఘనాథ్(25) మృతి చెందడంతో గ్రామంలో విషాదం అలముకుంది. స్థానిక చిట్టోజు శ్రీనివాసరావు, విజయలక్ష్మి దంపతులకు ఇద్దరు సంతానం. కుమారుడు మేఘనాథ్ బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా పనిచేస్తుండగా కుమార్తె యశ్విని హైదరాబాద్లో ఎంబీఏ చదువుతోంది. శ్రీనివాసరావు వల్లభిలోని ఓ బ్యాంక్లో గోల్డ్ అప్రైజర్గా పనిచేస్తున్నారు.
పిల్లల చదువుల కోసం ఆయన కుటుంబం ఏడేళ్ల కిందట హైదరాబాద్ వెళ్లగా ఆయన వల్లభిలోనే ఉంటూ బ్యాంకు సెలవురోజుల్లో హైదరాబాద్ వెళ్లి వస్తుంటారు. బీటెక్ పూర్తిచేసిన మేఘనాథ్కు ఐదు నెలల క్రితం బెంగళూరులో ఉద్యోగం వచ్చింది. దీపావళికి ఇంటికి వచ్చి కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా పండుగ జరుపుకొన్నారు. గురువారం రాత్రి బెంగళూరు వెళుతూ బస్సు ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
ఒక బస్సు మిస్సయ్యింది - మరో బస్సు మృత్యువైంది : తాను ఎక్కాల్సిన బస్సు మిస్సవడంతో మరో బస్సులో వెళ్లి తిరిగిరాని లోకాలకు చేరుకున్నాడా యువకుడు. కర్నూలులో జరిగిన బస్సు దుర్ఘటనలో బిహార్ రాష్ట్రం మధుబని సమీపంలోని బేణిపట్టి గ్రామానికి చెందిన అమృత్కుమార్(19) సజీవ దహనమయ్యారు. రెండు నెలల క్రితం బిహార్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చారు. అన్న కృష్ణతో కలిసి దిల్సుఖ్నగర్లో అద్దెకు ఉంటూ పరిసర జిల్లాల్లో కార్పెంటర్ పనికి వెళ్లేవారు. నెలన్నర క్రితం విజయవాడ ఎంజీ రోడ్డులోని ఓ షోరూంలో పనిచేశారు.
అక్కడే హైదరాబాద్ జీడిమెట్లలో ఉంటున్న ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన ఎలక్ట్రీషియన్ పాండేతో పరిచయమైంది. బెంగళూరులో పని దొరకడంతో గురువారం రాత్రి అతని సమీప బంధువు బుక్చేసిన బస్సు ఎక్కేందుకు కూకట్పల్లి బస్టాండు సమీపానికి వచ్చారు. ఆ బస్సు మిస్సవడంతో వేమూరి కావేరి బస్సును బుక్ చేసుకున్నారు. ఉదయం లేచేసరికి మిత్రుని మరణ వార్త విని పాండే శోకసంద్రంలో మునిగారు.
