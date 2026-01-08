ఇకపై కెరీర్ కేంద్రాల్లో ఉద్యోగ సమాచారం - మార్గదర్శకాలు ఇలా
ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు భర్తీ చేయనున్న ఖాళీల వివరాలు ఇకపై సామాజిక భద్రత కోడ్ మార్గదర్శకాల్లో వెల్లడి - ఏటా మార్చి 31న ఎంప్లాయిమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నివేదిక ఇవ్వాలని సూచన
Job Information at Career Centers : ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగ సంస్థల్లో ఉద్యోగ భర్తి సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు జాతీయ, ప్రాంతీయ కెరీర్ కేంద్రాల్లో పొందుపరచాలని సామాజిక భద్రత కోడ్ మార్గదర్శకాల్లో కార్మికశాఖ పేర్కొంది. ప్రతి ఏడాది 31న ఎంప్లాయిమెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ నివేదిక ఇవ్వాలని సూచించింది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగ ఖాళీలు, నిరుద్యోగులకు సమగ్ర సమాచారం, మార్గదర్శనం కోసం ఉపాధి కల్పన కేంద్రాలను డిజిటల్ కెరీర్ కేంద్రాలుగా ఉన్నతీకరించాలని పేర్కొంది.
రాష్ట్రం కోసం కెరీర్ కౌన్సెలింగ్ : సామాజిక భద్రత కోడ్ మార్గదర్శకాల్లో ఉపాధి సమాచారం, పర్యవేక్షణ కింద ఈ విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా తెలిపింది. ఇంతకముందు పేర్ల నమోదుకే పరిమితమైన ఉద్యోగ కల్పన కేంద్రాలను ఆధునికీకరించి వృత్తిపరమైన మార్గదర్శనం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కెరీర్ కౌన్సెలింగ్ కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దనుంది.
మార్గదర్శకాలు ఇలా ఉన్నాయి :
- కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్ర కెరీర్ సెంటర్, రాష్ట్రాల నుంచి ప్రాంతీయ కెరీర్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయాలి.
- ఈ కేంద్రాలను నిర్వహిచేందుకు ఆయా ప్రభుత్వ విభాగాలు ఇతర స్థానిక సంస్థలు, స్థానిక సంస్థలు, ప్రైవేటు సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ప్రతి సమాచారం డిజిటల్ రూపంలో అందుబాటులో పెట్టాలి.
- సంస్థలు ఉద్యోగుల్ని నియమించుకోవాలనుకున్న సంస్థలు, ఉపాధి కోరుకుంటున్న యువత, ఉద్యోగార్థులు కొత్తగా ఏర్పడిన ఖాళీలు, స్వయం ఉపాధి కోసం కౌన్సెలింగ్ కోరుకుంటున్న యువత, వ్యక్తుల వివరాలు అందులో తెలిపాలి.
- ప్రాంతీయ, జాతీయ కెరీర్ కేంద్రాలు ఎప్పటికప్పుడు జాబ్ మేళాలు నిర్వహించాలి. ఉపాధి ఆధారిత సర్వే, అధ్యయనాలతో పాటు ఉద్యోగ అవకాశాలు పెంచేందుకు కార్యాచరణ చేపట్టాలి.
- ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఏర్పడిన ఖాళీల వివరాలు, భర్తీ చేయనున్న ఉద్యోగాల సమాచారాన్ని కెరీర్ కేంద్రాలకు ఇచ్చిన తర్వాత తప్పనిసరిగా 3-7 రోజుల్లో డిజిటల్ ఐడీ కేటాయించాలి.
డిజిటల్, మాన్యువల్ రూపంలో రికార్డులు : ప్రతి ఏడాది మార్చి 31 నాటికి ఆయా సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న రెగ్యులర్, అగ్రిమెంట్, ఫిక్స్డ్ టర్మ్ ఉద్యోగుల వివరాలు కొత్తగా చేరిన ఉద్యోగులు, అప్పటికే పనిచేస్తున్న వారి హోదాలు, అర్హులు లేకపోవడంతో భర్తీకాని ఉద్యోగాలు, వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఏర్పడే ఖాళీల వివరాలను ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు డిజిటల్, మాన్యువ్ రూపంలో రికార్డులు నిర్వహించాలి. ఏడాదికి కెరీర్ కేంద్ర అధికారికి రిటర్నుల వివరాలు సమర్పించాలి.
పోస్టులో 40 రోజుల ముందే పూర్తి వివరాలు : అలాగే రాష్ట్రానితి వెలుపల ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఉద్యోగ ఖాళీల సమాచారాన్ని కేంద్ర కెరీర్ సెంటర్తో పంచుకోవాలి. కేంద్ర ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు గడువుకు 40 రోజుల ముందు ఈ సెంటర్లో పూర్తి వివరాలను పోస్టు చేయాలి. 50 మంది కన్నా ఎక్కువ మంది ఉద్యోగులున్న సంస్థలన్నీ ప్రైవేటు సంస్థల పరిధిలోకి వస్తాయి. ఇందులో స్థానిక ఉపాధి దరఖాస్తు గడువుకు కనీసం 15 రోజుల ముందు ప్రాంతీయ కెరీర్ పోర్టల్లో ఆ వివరాలు పేర్కొనాలి. కెరీర్ పోర్టల్లో పొందుపరిచిన ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఎంపికైన అభ్యర్థుల వివరాలను ఆయా కేంద్రాలకు 30 రోజుల్లో తెలియజేయాలి.
లెబర్ కోడ్లతో సులభతరం : కేంద్ర ప్రభుత్వం నవంబరు 23ను చారిత్రక దినంగా ప్రకటించింది. వేతనాల కోడ్-2019తో పాటు 2020 నాటి పారిశ్రామిక సంబంధాలు; సామాజిక భద్రత; వృత్తిపరమైన భద్రత, ఆరోగ్యం, పని పరిస్థితుల కోడ్లను అమలులోకి తీసుకొచ్చినట్లు ప్రకటించింది. ఈ నాలుగు లేబర్ కోడ్లు కార్మికులకు మరింత సాధికారత కల్పిస్తాయనీ, అలాగే వాణిజ్యాన్ని మరింత సులభతరం చేయడం ద్వారా ‘వికసిత్ భారత్’ సాకారానికి బాటలు పరుస్తాయని ప్రధాని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు.
