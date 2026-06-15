చిన్న తరహా పరిశ్రమల ఆధునికీకరణకు సబ్సిడీ రుణాలు - ఎలాగో తెలుసుకోండి
ఎంఎస్ఎమ్ఈలను సాంకేతికంగా అభివృద్ధి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రత్యేక పథకం - గరిష్ఠంగా రూ.కోటి వరకు రుణాల అందజేత - ఎస్సీ, ఎస్టీ పారిశ్రామికవేత్తలకు 25 శాతం రాయితీ - ఇతరులకైతే 15శాతం వరకు
Published : June 15, 2026 at 8:04 PM IST
Subsidy Loan Scheme for MSME : హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి జీడిమెట్లలో ఒక చిన్న ఫార్మాస్యూటికల్ తయరీ యూనిట్ను నిర్వహిస్తున్నారు. పాత విధానంలోనే టాబ్లెట్స్ (మాత్రలు) తయారు చేయడం ద్వారా ఉత్పత్తి తక్కువగా ఉండేది. దీంతో నాణ్యతాప్రమాణాలను పాటించడం క్లిష్టమైంది. ఈ క్రమంలో శ్రీనివాస్ 'క్రెడిట్ లింక్డ్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ స్కీమ్'(సీఎల్సీఎస్ఎస్)ను ఆమోదం పొందారు. ఈ పథకం ద్వారా ఆటోమెటిక్ టాబ్లెట్ కంప్రెషన్తో పాటు ప్యాకేజింగ్ మెషీన్లను కొనడానికి ఒక పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంకులో రూ.60 లక్షల టర్మ్ లోన్ తీసుకున్నారు. ఈ స్కీమ్ వల్ల అతడికి రూ.9 లక్షలు (15శాతం) సబ్సిడీ వచ్చింది. కొత్తగా కొనుగోలు చేసిన మెషీన్ల ద్వారా ఉత్పాదకత పెరిగింది. దీంతో నాణ్యతాప్రమాణాలు పాటించడం కూడా సులభమైంది.
రూ.6 లక్షల సబ్సిడీ మంజూరు : నగరంలోని కాటేదాన్ ప్రాంతంలో లహరి ఓ ఇంజక్షన్ మోల్డింగ్ ద్వారా ప్లాస్టిక్ విడి భాగాలను తయారు చేసే ఒక స్మాల్ ఇండస్ట్రీని నడుపుతున్నారు. మార్కెట్ పోటీలో నిలదొక్కుకోవడానికి తక్కువ విద్యుత్ను వినియోగించే, పర్యావరణానికి అనుకూలమైన యంత్రాల అవసరం ఏర్పడింది. ఈ క్రమంలో ఒక అత్యాధునిక జర్మన్ టెక్నాలజీ మోల్డింగ్ మెషీన్ కోసం రూ.40 లక్షలు వెచ్చించారు. ఇందుకు ఆమె సీఎల్సీఎస్ఎస్లో రుణం తీసుకున్నారు. మహిళా పారిశ్రామికవేత్తలకు ఈ పథకంలో చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. దీంతో ఆమెకు రూ.6 లక్షలు (15శాతం) క్యాపిటల్ సబ్సిడీ మంజూరు చేశారు. తక్కువ వడ్డీ భారంతోనే ఆమె మెరుగైన టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకొన్నారు. దీంతో పెద్ద పెద్ద కంపెనీల నుంచి ఆర్డర్లు పొందారు.
వారికి 25 శాతం సబ్సిడీ : దేశంలో ఉన్న అనేక చిన్న తరహా పరిశ్రమలను సాంకేతికంగా ఆధునికీకరించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం క్రెడిట్ లింక్డ్ క్యాపిటల్ సబ్సిడీ స్కీమ్ను ప్రవేశ పెట్టింది. ఇది పాత పద్ధతుల్లో చిన్న తరహా పరిశ్రమలను నిర్వహించే వారు నూతన టెక్నాలజీని అలవర్చుకునేందుకు ఒక ఉత్తమ అవకాశంగా నిలుస్తోంది. నేటి పోటీ ప్రపంచాన్ని తట్టుకోవడానికి, వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి, తయారీ, ఉత్పాదకతకు అవసరమైన కొత్త మెషీన్ల కొనుగోలు కోసం తీసుకునే రుణాన్ని రూ.కోటి వరకు అందిస్తోంది.
ఇందులో గరిష్ఠంగా రూ.15 లక్షలు (15 శాతం) పెట్టుబడిపై సబ్సిడీ లభిస్తుంది. ఈ ప్రత్యేక పథకం కింద ఎస్సీ, ఎస్టీ సామాజిక వర్గాలకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలకు గరిష్ఠంగా 25 శాతంతో రూ.25 లక్షలు సబ్సిడీ ద్వారా లబ్ధి చేకూరుతోందని బాలానగర్లోని సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్య తరహా పరిశ్రమల(ఎంఎస్ఎంఈ) అభివృద్ధి సంస్థ అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ స్కీమ్ వీరికే వర్తిస్తుంది : ఈ పథకానికి హార్డ్వేర్, గార్మెంట్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, టెక్స్టైల్స్, లెదర్ గూడ్స్, ఐటీ, ఫార్మాస్యూటికల్స్ తరహా 51 సబ్ సెక్టార్లను గుర్తించారు. అయితే, 'ఉద్యమ్'లో రిజిస్టర్ అయిన చిన్న తరహా పరిశ్రమ నిర్వాహకులు మాత్రమే ఈ స్కీమ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అర్హులు. సబ్సిడీ క్లెయిమ్ను పారిశ్రామికవేత్తలు తీసుకున్న బ్యాంక్ ద్వారా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్(ఓఏటీఎస్)లో అప్లోడ్ చేయాలి. బ్యాంక్, నోడల్ ఏజెన్సీ అప్లికేషన్ను పరిశీలిస్తాయి. అర్హత ఉన్నట్లు గుర్తిస్తే అప్రూవ్ చేస్తాయి. తదనంతరం రావాల్సిన సబ్సిడీ మొత్తం బ్యాంక్ ఖాతాలో నేరుగా జమ అవుతుంది.
ఉద్యమ్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలిలా : భారత ప్రభుత్వం ఎంఎస్ఎంఈలను అధికారికంగా గుర్తించి, అందించే ఓ ప్రమాణ పత్రమే ఈ ఉద్యమ్ రిజిస్ట్రేషన్ వ్యవస్థ. ఇందులో గుర్తింపు పొందడానికి అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి ఆధార్, పాన్ కార్డు వివరాలను పొందుపరచి, వ్యాపార రకాన్ని తెలియజేయాలి. పాన్కార్డు ద్వారా ఐటీఆర్, జీఎస్టీ వివరాలు ఆటోమెటిక్గా సింక్ అవుతాయి. వ్యాపారం పేరు, చిరునామా, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు, మొబైల్ నంబర్, ఈ మెయిల్ అడ్రస్ వివరాలు పూరించాల్సి ఉంటుంది.
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