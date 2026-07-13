దునియా మెచ్చే వినాయక విగ్రహాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ - ధూల్పేట్ కళాకారుల ప్రత్యేకతలు మీకు తెలుసా?
గణనాథుడి విగ్రహాలకు ప్రాణం పోస్తున్న కళాకారులు - ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వలస - ధూల్పేట్లో దైవ ప్రతిమలు తయారు చేస్తూ జీవనోపాధి - పలువురు కళాకారుల నైపుణ్యం - వారి పూర్తి వివరాలు
Published : July 13, 2026 at 12:01 PM IST
Dhoolpet Ganesh Idol Makers Details : వినాయక చవితి పర్వదినం సమీపిస్తోంది. హైదరాబాద్లో బోనాల జాతర ముగిసిన తర్వాత అత్యంత వైభవంగా ఈ వేడుకలను నిర్వహిస్తారు. ఏకదంతుడు నగరవ్యాప్తంగా వీధివీధిన వివిధ రూపాల్లో, భారీ ఆకారంలో కొలువుదీరుతూ భక్తులకు దర్శనమిస్తుంటాడు. దాదాపు రూ.20 నుంచి రూ.30 లక్షల వరకూ గణనాథుడి ప్రతిమలకు భక్తులు ఖర్చు చేస్తుంటారు. అయితే నగరంలో వినాయక చవితి వేడుకలకు ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో, విగ్రహాల తయారీకి కేరాఫ్గా నిలుస్తున్న ధూల్పేట్ కళాకారులకు కూడా అంతే గొప్ప చరిత్ర ఉంది.
ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వలస వచ్చిన లోధా, రాజ్పుత్ వర్గాలకు చెందిన కుటుంబాలు ఇక్కడికి వలస వచ్చి విగ్రహాల తయారీని తమ జీవనోపాధిగా మలుచుకొని స్థిరపడ్డాయి. ఇక్కడ లభించే ప్రతిమలకు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ఆర్డర్లు వస్తుంటాయి. చవితి పండుగకు నెలల ముందు నుంచే విగ్రహాల తయారీ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది. ప్రస్తుతం కొనుగోలుదారులు రావడంతో ధూల్పేట్ ప్రాంతంలో సందడి నెలకొంది. ఆ విగ్రహాలను తయారు చేసే కళాకారుల ప్రత్యేకతలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ముంబయి శైలిని మేళవించి : సుందర్ కళాకార్ అనే కళాకారులు మహారాష్ట్రలోని ముంబైకి చెందిన లాల్బాగ్ చా రాజా విగ్రహ శైలిలో విగ్రహాలను తయారు చేస్తారు. ముంబయి శైలిని హైదరాబాద్కు పరిచయం చేసిన ఘనత వీరికే దక్కుతుంది. సంప్రదాయ తెలుగు సంస్కృతిని, ఆధునిక ముంబయి డిజైన్లతో కలిపి 'ఫ్యూజన్' (సమ్మేళన) విగ్రహాలను రూపొందించడంలో వీరు దిట్ట. విగ్రహాలకు అలంకరించే సింహాసనాలు, కిరీటాల ప్రత్యేక డిజైన్లలో వీరి పనితనం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
గణేశ్ సింగ్ కళాకర్ : నగర వీధుల్లో దర్శనమిచ్చే 20 నుంచి 40 అడుగుల ఎత్తు గల భారీ విగ్రహాల్లో అత్యధిక భాగం గణేశ్ సింగ్ కళాకారుల చేసినవే. ఇంత భారీ విగ్రహాలను తయారు చేసేటప్పుడు వాటి భద్రత, బ్యాలెన్సింగ్ చాలా కీలకం. ఇనుప చట్రాలు, గడ్డిని ఉపయోగించి ఈ భారీ విగ్రహాలను పటిష్టంగా నిర్మించడంలో వీరు సిద్ధహస్తులు. ప్రముఖ కమిటీలు నిర్వహించే ఉత్సవాల కోసం ఆరు నెలల ముందు నుంచే ఇక్కడ బుకింగ్లు ప్రారంభమవుతాయని సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
స్వామివారి ముఖ కవళికలపై నైపుణ్యత : గజరాజుగా భారీ ఆకారంలో ఉండే ఆ వినాయకడి ప్రతిమ అందం కళ్లలోనే ఉంటుందని ధ్రువ్ సింగ్ కళాకారులు గట్టిగా విశ్వసిస్తారు. విగ్రహం కనుబొమ్మలు, కళ్లు, ప్రధానంగా ముఖ కవళికలు తెలియజేసేలా తీర్చిదిద్దడంలో వీరికి అపార నైపుణ్యం ఉంటుంది. ప్రతిమ మోముపై లైటింగ్ పడినప్పుడు నిజంగానే స్వామివారు భక్తుల వైపు చూస్తున్నారా అనే విధంగా భ్రమ కలిగించేలా కళ్లకు రూపాన్నిచ్చి, రంగులు అద్దడం వీరి ప్రత్యేకత.
భారీ మట్టి విగ్రహాల తయారీలో : నగరంలో అత్యధిక ధరకు లడ్డూ వేలం జరిగే 'బాలాపూర్ గణేశ్' విగ్రహ నమూనాలను రూపొందించడంలో లక్ష్మీ నారాయణ్ సింగ్ కళాకర్ కేంద్రం ప్రసిద్ధి చెందింది. వీరు ప్రధానంగా లక్ష్మీ గణపతి, సిద్ధి వినాయకుడు వంటి పౌరాణిక ఇతిహాసాల ఆధారంగా విగ్రహాలను తయారు చేస్తారు. ఇటీవలి కాలంలో పర్యావరణహితమైన భారీ మట్టి విగ్రహాలను తయారు చేయడానికి వీరు ఒక ప్రత్యేక విభాగాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు.
ధూల్పేటలో విగ్రహాలు అమ్మకానికి సిద్ధమై, విభిన్న ఆకర్షణీయమైన రూపాల్లో ఉండే గణనాథుడిని చూసేందుకు నగరంతో పాటు చుట్ట పక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు కూడా వస్తుంటారు. చవితికి ఆరు నెలల ముందు నుంచే తయారీ పనులు ప్రారంభించి వ్యాపారం జరుపుతుంటారు. ఏటా రూ.కోట్ల లావాదేవీలు ఇక్కడ సాగుతుంటాయి. నగర స్థానికులతో పాటు చాలా వరకు మహారాష్ట్రకు చెందిన వ్యాపారులు కళాకారులను నియమించుకొని విగ్రహాలను తయారు చేయిస్తుంటారు.
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